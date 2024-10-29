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Adidas договорилась с Канье Уэстом о прекращении судебных разбирательств - РИА Новости, 29.10.2024
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Шоубиз
 
16:55 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/adidas-1980747843.html
Adidas договорилась с Канье Уэстом о прекращении судебных разбирательств
Adidas договорилась с Канье Уэстом о прекращении судебных разбирательств - РИА Новости, 29.10.2024
Adidas договорилась с Канье Уэстом о прекращении судебных разбирательств
Компания Adidas во внесудебном порядке договорилась с рэпером Канье Уэстом о прекращении всех разбирательств, они больше не имеют друг к другу претензий,... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T16:55
2024-10-29T16:55
шоубиз
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Компания Adidas во внесудебном порядке договорилась с рэпером Канье Уэстом о прекращении всех разбирательств, они больше не имеют друг к другу претензий, сообщает газета Financial Times со ссылкой на генерального директора компании Бьорна Гульдена. Уэст занимался дизайном обуви и одежды для Аdidas под брендом Yeezy с 2015 года. Контракт был рассчитан до 2026 года. Adidas ранее называла это сотрудничество наиболее успешной коллаборацией в истории отрасли. В 2022 году Adidas объявила о прекращении сотрудничества с артистом из-за его "неприемлемых, ненавистнических и опасных" высказываний, среди которых была публикация в Twitter, которую пользователи сочли антисемитской. "(Генеральный директор Adidas Бьорн - ред.) Гульден заявил во вторник, что обе стороны решили отказаться от претензий друг к другу", - говорится в сообщении. По информации газеты, за счет улаживания юридических диспутов с рэпером Adidas удалось сэкономить порядка 100 миллионов евро, которые компания планирует пожертвовать на благотворительность. Таким же образом она намерена распорядиться частью средств, вырученных от продажи оставшихся на складах кроссовок под брендом Yeezy. Гульден сообщил, что Adidas распродаст их до конца года, и добавил, что это станет последней главой в отношениях бренда с Уэстом. В 2023 году Гульден сообщал, что Adidas продаст часть разработанной с Уэстом обуви под брендом Yeezy и пожертвует вырученные средства международным организациям, которым рэпер нанес ущерб своими высказываниями.
https://ria.ru/20241011/uest-1977639783.html
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канье уэст, в мире, adidas ag
Шоубиз, Канье Уэст, В мире, Adidas AG
Adidas договорилась с Канье Уэстом о прекращении судебных разбирательств

FT: Adidas и Канье Уэст договорились о прекращении судебных разбирательств

© AP Photo / Invision/Evan AgostiniКанье Уэст
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
Канье Уэст. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Компания Adidas во внесудебном порядке договорилась с рэпером Канье Уэстом о прекращении всех разбирательств, они больше не имеют друг к другу претензий, сообщает газета Financial Times со ссылкой на генерального директора компании Бьорна Гульдена.
Уэст занимался дизайном обуви и одежды для Аdidas под брендом Yeezy с 2015 года. Контракт был рассчитан до 2026 года. Adidas ранее называла это сотрудничество наиболее успешной коллаборацией в истории отрасли. В 2022 году Adidas объявила о прекращении сотрудничества с артистом из-за его "неприемлемых, ненавистнических и опасных" высказываний, среди которых была публикация в Twitter, которую пользователи сочли антисемитской.
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"(Генеральный директор Adidas Бьорн - ред.) Гульден заявил во вторник, что обе стороны решили отказаться от претензий друг к другу", - говорится в сообщении.
По информации газеты, за счет улаживания юридических диспутов с рэпером Adidas удалось сэкономить порядка 100 миллионов евро, которые компания планирует пожертвовать на благотворительность. Таким же образом она намерена распорядиться частью средств, вырученных от продажи оставшихся на складах кроссовок под брендом Yeezy. Гульден сообщил, что Adidas распродаст их до конца года, и добавил, что это станет последней главой в отношениях бренда с Уэстом.
В 2023 году Гульден сообщал, что Adidas продаст часть разработанной с Уэстом обуви под брендом Yeezy и пожертвует вырученные средства международным организациям, которым рэпер нанес ущерб своими высказываниями.
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