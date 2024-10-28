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Губернатор Хоценко выделил более 51 млн рублей на жилье омским сиротам - РИА Новости, 28.10.2024
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Омская область
 
11:12 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/zhile-1980461361.html
Губернатор Хоценко выделил более 51 млн рублей на жилье омским сиротам
Губернатор Хоценко выделил более 51 млн рублей на жилье омским сиротам - РИА Новости, 28.10.2024
Губернатор Хоценко выделил более 51 млн рублей на жилье омским сиротам
Правительство Омской области, согласно распоряжению губернатора Виталия Хоценко, выделило из регионального бюджета дополнительно более 51 миллиона рублей на... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T11:12
2024-10-28T11:12
омская область
жилье
виталий хоценко
дети-сироты
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ОМСК, 28 окт - РИА Новости. Правительство Омской области, согласно распоряжению губернатора Виталия Хоценко, выделило из регионального бюджета дополнительно более 51 миллиона рублей на жилищные сертификаты сиротам, рассказали в пресс-службе областного правительства. Благодаря этому выплаты на приобретение жилья в этом году получат еще 15 бывших воспитанников детских домов. "По распоряжению Виталия Хоценко из областного бюджета выделено дополнительно более 51 миллиона рублей на жилищные сертификаты сиротам. Размер сертификата для приобретения жилья в собственность в октябре вырос на 150 тысяч рублей и теперь составляет порядка 3,7 миллиона рублей", - сообщили в пресс-службе. Всего в 2024 году в регионе были выданы 243 жилищных сертификата. Большая часть уже использована. В Омской области на сертификаты для детей-сирот в 2023 году было выделено 533 миллиона рублей, в 2024 году — уже 834 миллиона рублей.
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жилье, виталий хоценко, дети-сироты
Омская область , Жилье, Виталий Хоценко, дети-сироты

Губернатор Хоценко выделил более 51 млн рублей на жилье омским сиротам

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Омской области Виталий Хоценко
Губернатор Омской области Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Омской области Виталий Хоценко
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ОМСК, 28 окт - РИА Новости. Правительство Омской области, согласно распоряжению губернатора Виталия Хоценко, выделило из регионального бюджета дополнительно более 51 миллиона рублей на жилищные сертификаты сиротам, рассказали в пресс-службе областного правительства.
Благодаря этому выплаты на приобретение жилья в этом году получат еще 15 бывших воспитанников детских домов.
"По распоряжению Виталия Хоценко из областного бюджета выделено дополнительно более 51 миллиона рублей на жилищные сертификаты сиротам. Размер сертификата для приобретения жилья в собственность в октябре вырос на 150 тысяч рублей и теперь составляет порядка 3,7 миллиона рублей", - сообщили в пресс-службе.
Всего в 2024 году в регионе были выданы 243 жилищных сертификата. Большая часть уже использована. В Омской области на сертификаты для детей-сирот в 2023 году было выделено 533 миллиона рублей, в 2024 году — уже 834 миллиона рублей.
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Омская областьЖильеВиталий Хоценкодети-сироты
 
 
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