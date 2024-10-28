https://ria.ru/20241028/zelenskiy-1980498299.html

Зеленский предложил продлить действие военного положения на 90 дней

Зеленский предложил продлить действие военного положения на 90 дней - РИА Новости, 28.10.2024

Зеленский предложил продлить действие военного положения на 90 дней

Владимир Зеленский внес в украинский парламент законопроекты о продлении срока действия военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T13:48

2024-10-28T13:48

2024-10-28T14:14

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский внес в украинский парламент законопроекты о продлении срока действия военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней. "Предусматривается утверждение указа президента Украины о продлении срока проведения общей мобилизации, которым срок проведения общей мобилизации продлевается с 10 ноября 2024 года на 90 дней", — указано в тексте пояснительной записки, опубликованной на сайте Рады. Также Зеленский внес в парламент проект закона о продлении срока действия военного положения на Украине с 10 ноября на 90 дней. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор действие неоднократно продлевалось. Украинские СМИ с середины октября сообщают о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, сообщалось об облаве на концерте популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.

https://ria.ru/20241028/zelenskiy-1980496900.html

https://ria.ru/20241021/vsu-1979103052.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, киев, днепропетровск, владимир зеленский