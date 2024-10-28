Зеленский предложил продлить действие военного положения на 90 дней
Зеленский предложил продлить сроки военного положения и мобилизации на 90 дней
© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский внес в украинский парламент законопроекты о продлении срока действия военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней.
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"Предусматривается утверждение указа президента Украины о продлении срока проведения общей мобилизации, которым срок проведения общей мобилизации продлевается с 10 ноября 2024 года на 90 дней", — указано в тексте пояснительной записки, опубликованной на сайте Рады.
Также Зеленский внес в парламент проект закона о продлении срока действия военного положения на Украине с 10 ноября на 90 дней.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор действие неоднократно продлевалось.
Украинские СМИ с середины октября сообщают о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, сообщалось об облаве на концерте популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
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