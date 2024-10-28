https://ria.ru/20241028/zelenskiy-1980496900.html

Зеленский сделал истеричное заявление о саммите БРИКС

Зеленский сделал истеричное заявление о саммите БРИКС - РИА Новости, 28.10.2024

Зеленский сделал истеричное заявление о саммите БРИКС

Главы стран БРИКС поддержали Россию, приняв участие в прошедшем в Казани саммите, написал Владимир Зеленский в Telegram-канале. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T13:42

2024-10-28T13:42

2024-10-28T13:42

в мире

россия

казань

бразилия

владимир зеленский

владимир путин

нато

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977557112_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_59f59a05b3baa4d4e85477573bc4178a.jpg

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Главы стран БРИКС поддержали Россию, приняв участие в прошедшем в Казани саммите, написал Владимир Зеленский в Telegram-канале."Я считаю, что те, кто присутствовал на саммите БРИКС и говорил о своем нейтралитете, говорил о желании помочь разрешить этот конфликт, выглядят более пророссийски настроенными", — пожаловался он.Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов — помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.В июне этого года президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД озвучил условия для начала переговоров по Украине. Среди них — отказ киевского режима от намерений вступить в НАТО. Президент отметил, что России для мирного урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус постсоветской республики.

https://ria.ru/20241028/zelenskiy-1980447873.html

https://ria.ru/20241028/ac-1980483280.html

россия

казань

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, казань, бразилия, владимир зеленский, владимир путин, нато, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, политика