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Зеленский сделал истеричное заявление о саммите БРИКС - РИА Новости, 28.10.2024
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13:42 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/zelenskiy-1980496900.html
Зеленский сделал истеричное заявление о саммите БРИКС
Зеленский сделал истеричное заявление о саммите БРИКС - РИА Новости, 28.10.2024
Зеленский сделал истеричное заявление о саммите БРИКС
Главы стран БРИКС поддержали Россию, приняв участие в прошедшем в Казани саммите, написал Владимир Зеленский в Telegram-канале. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T13:42
2024-10-28T13:42
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Главы стран БРИКС поддержали Россию, приняв участие в прошедшем в Казани саммите, написал Владимир Зеленский в Telegram-канале."Я считаю, что те, кто присутствовал на саммите БРИКС и говорил о своем нейтралитете, говорил о желании помочь разрешить этот конфликт, выглядят более пророссийски настроенными", — пожаловался он.Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов — помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.В июне этого года президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД озвучил условия для начала переговоров по Украине. Среди них — отказ киевского режима от намерений вступить в НАТО. Президент отметил, что России для мирного урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус постсоветской республики.
https://ria.ru/20241028/zelenskiy-1980447873.html
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в мире, россия, казань, бразилия, владимир зеленский, владимир путин, нато, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, политика
В мире, Россия, Казань, Бразилия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Политика
Зеленский сделал истеричное заявление о саммите БРИКС

Зеленский: страны-участницы саммита БРИКС поддерживают Россию

© AP Photo / Andrew MedichiniВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© AP Photo / Andrew Medichini
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Главы стран БРИКС поддержали Россию, приняв участие в прошедшем в Казани саммите, написал Владимир Зеленский в Telegram-канале.
«
"Я считаю, что те, кто присутствовал на саммите БРИКС и говорил о своем нейтралитете, говорил о желании помочь разрешить этот конфликт, выглядят более пророссийски настроенными", — пожаловался он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Стало известно, что произошло с Зеленским на Западе
Вчера, 10:25
Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов — помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
В июне этого года президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД озвучил условия для начала переговоров по Украине. Среди них — отказ киевского режима от намерений вступить в НАТО. Президент отметил, что России для мирного урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус постсоветской республики.
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
В США рассказали, чего лишится Украина при завершении конфликта
Вчера, 12:48
 
В миреРоссияКазаньБразилияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинНАТОБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 годуПолитика
 
 
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