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Гладков рассказал о подготовке заявок резидентов белгородской СЭЗ - РИА Новости, 28.10.2024
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Белгородская область - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Белгородская область
 
14:57 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/zayavki-1980511757.html
Гладков рассказал о подготовке заявок резидентов белгородской СЭЗ
Гладков рассказал о подготовке заявок резидентов белгородской СЭЗ - РИА Новости, 28.10.2024
Гладков рассказал о подготовке заявок резидентов белгородской СЭЗ
Больше половины обратившихся потенциальных резидентов свободной экономической зоны (СЭЗ) в Белгородской области должны до конца 2024 года подать заявления и... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T14:57
2024-10-28T14:57
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
сэз
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БЕЛГОРОД, 28 окт – РИА Новости. Больше половины обратившихся потенциальных резидентов свободной экономической зоны (СЭЗ) в Белгородской области должны до конца 2024 года подать заявления и получить соответствующий статус, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков Глава региона на еженедельном оперативном заседании рассмотрел вопрос о работе с предприятиями приграничных муниципальных образований области по подготовке заявок на участие в СЭЗ. "Мы обязаны выстроить алгоритм сопровождения предприятий для выступления в СЭЗ: от формирования заявок и подготовки всей нормативно-правовой документации. Это правильное решение, потому что нашим предприятиям в приграничье крайне тяжело, мы должны выполнить поручение нашего президента РФ, мы должны помочь нашему бизнесу", — отметил Гладков, слова которого приводятся в сообщении. Глава региона поручил составить дорожную карту по выполнению данного поручения министерству экономического развития и промышленности области. Врио министра экономического развития и промышленности Белгородской области Максим Гусев сообщил, что в ходе работы по подготовке заявок на участие в СЭЗ всего проинформировано более ста представителей бизнеса на встречах с участием глав приграничных органов местного самоуправления, почти четыре тысячи SMS-рассылку, более 8,6 тысячи через E-mail рассылку. Также проведено 163 телефонные и 11 очных консультаций в министерстве экономического развития и промышленности области. Помимо этого, информация о СЭЗ размещена на всех официальных сайтах органов местного самоуправления. "По итогам работы органов местного самоуправления с предприятиями на территориях выразили заинтересованность 119 предприятий. После полного разъяснения механизма работы СЭЗ подтвердили намерение подать заявление 53 предприятия. На сегодняшний день подано пять заявлений — одно от предприятия из Белгородского района и 4 от предприятий Шебекинского округа", - сказал Гусев. По его словам, планируют подать заявление в ноябре ещё 16 предприятий, из них 14 — это предприятия города Белгорода. В декабре-январе планируют подать заявление ещё девять предприятий. 23 предприятия на сегодняшний день ещё не приняли решение по дате подаче заявления, с ними ещё предстоит дополнительная работа.
https://ria.ru/20241028/infrastruktura-1980506818.html
https://ria.ru/20241007/agrarii-1976776801.html
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белгородский район, вячеслав гладков, сэз
Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, СЭЗ

Гладков рассказал о подготовке заявок резидентов белгородской СЭЗ

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
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БЕЛГОРОД, 28 окт – РИА Новости. Больше половины обратившихся потенциальных резидентов свободной экономической зоны (СЭЗ) в Белгородской области должны до конца 2024 года подать заявления и получить соответствующий статус, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков
Глава региона на еженедельном оперативном заседании рассмотрел вопрос о работе с предприятиями приграничных муниципальных образований области по подготовке заявок на участие в СЭЗ.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
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"Мы обязаны выстроить алгоритм сопровождения предприятий для выступления в СЭЗ: от формирования заявок и подготовки всей нормативно-правовой документации. Это правильное решение, потому что нашим предприятиям в приграничье крайне тяжело, мы должны выполнить поручение нашего президента РФ, мы должны помочь нашему бизнесу", — отметил Гладков, слова которого приводятся в сообщении.
Глава региона поручил составить дорожную карту по выполнению данного поручения министерству экономического развития и промышленности области.
Врио министра экономического развития и промышленности Белгородской области Максим Гусев сообщил, что в ходе работы по подготовке заявок на участие в СЭЗ всего проинформировано более ста представителей бизнеса на встречах с участием глав приграничных органов местного самоуправления, почти четыре тысячи SMS-рассылку, более 8,6 тысячи через E-mail рассылку.
Также проведено 163 телефонные и 11 очных консультаций в министерстве экономического развития и промышленности области. Помимо этого, информация о СЭЗ размещена на всех официальных сайтах органов местного самоуправления.
"По итогам работы органов местного самоуправления с предприятиями на территориях выразили заинтересованность 119 предприятий. После полного разъяснения механизма работы СЭЗ подтвердили намерение подать заявление 53 предприятия. На сегодняшний день подано пять заявлений — одно от предприятия из Белгородского района и 4 от предприятий Шебекинского округа", - сказал Гусев.
По его словам, планируют подать заявление в ноябре ещё 16 предприятий, из них 14 — это предприятия города Белгорода. В декабре-январе планируют подать заявление ещё девять предприятий. 23 предприятия на сегодняшний день ещё не приняли решение по дате подаче заявления, с ними ещё предстоит дополнительная работа.
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Белгородская областьБелгородский районВячеслав ГладковСЭЗ
 
 
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