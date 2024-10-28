https://ria.ru/20241028/zayavki-1980511757.html

Гладков рассказал о подготовке заявок резидентов белгородской СЭЗ

Гладков рассказал о подготовке заявок резидентов белгородской СЭЗ - РИА Новости, 28.10.2024

Гладков рассказал о подготовке заявок резидентов белгородской СЭЗ

Больше половины обратившихся потенциальных резидентов свободной экономической зоны (СЭЗ) в Белгородской области должны до конца 2024 года подать заявления и... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T14:57

2024-10-28T14:57

2024-10-28T14:57

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

сэз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870858571_0:439:2000:1564_1920x0_80_0_0_6acfc3a280c63a19ccb2f52e7763c098.jpg

БЕЛГОРОД, 28 окт – РИА Новости. Больше половины обратившихся потенциальных резидентов свободной экономической зоны (СЭЗ) в Белгородской области должны до конца 2024 года подать заявления и получить соответствующий статус, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков Глава региона на еженедельном оперативном заседании рассмотрел вопрос о работе с предприятиями приграничных муниципальных образований области по подготовке заявок на участие в СЭЗ. "Мы обязаны выстроить алгоритм сопровождения предприятий для выступления в СЭЗ: от формирования заявок и подготовки всей нормативно-правовой документации. Это правильное решение, потому что нашим предприятиям в приграничье крайне тяжело, мы должны выполнить поручение нашего президента РФ, мы должны помочь нашему бизнесу", — отметил Гладков, слова которого приводятся в сообщении. Глава региона поручил составить дорожную карту по выполнению данного поручения министерству экономического развития и промышленности области. Врио министра экономического развития и промышленности Белгородской области Максим Гусев сообщил, что в ходе работы по подготовке заявок на участие в СЭЗ всего проинформировано более ста представителей бизнеса на встречах с участием глав приграничных органов местного самоуправления, почти четыре тысячи SMS-рассылку, более 8,6 тысячи через E-mail рассылку. Также проведено 163 телефонные и 11 очных консультаций в министерстве экономического развития и промышленности области. Помимо этого, информация о СЭЗ размещена на всех официальных сайтах органов местного самоуправления. "По итогам работы органов местного самоуправления с предприятиями на территориях выразили заинтересованность 119 предприятий. После полного разъяснения механизма работы СЭЗ подтвердили намерение подать заявление 53 предприятия. На сегодняшний день подано пять заявлений — одно от предприятия из Белгородского района и 4 от предприятий Шебекинского округа", - сказал Гусев. По его словам, планируют подать заявление в ноябре ещё 16 предприятий, из них 14 — это предприятия города Белгорода. В декабре-январе планируют подать заявление ещё девять предприятий. 23 предприятия на сегодняшний день ещё не приняли решение по дате подаче заявления, с ними ещё предстоит дополнительная работа.

https://ria.ru/20241028/infrastruktura-1980506818.html

https://ria.ru/20241007/agrarii-1976776801.html

белгородский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

белгородский район, вячеслав гладков, сэз