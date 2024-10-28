https://ria.ru/20241028/zarplaty-1980602206.html

В Раде не поддержали сокращение расходов на зарплаты прокуроров

В Раде не поддержали сокращение расходов на зарплаты прокуроров - РИА Новости, 28.10.2024

В Раде не поддержали сокращение расходов на зарплаты прокуроров

Комитет Верховной рады по вопросам бюджета отклонил поправки к проекту "О государственном бюджете Украины на 2025 год", предусматривающие отмену увеличения... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T23:16

2024-10-28T23:16

2024-10-28T23:16

украина

киев

нина южанина

владимир зеленский

верховная рада украины

министерство финансов рф (минфин россии)

мвф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569383046_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_05a852c0495a8f0f99a7e11bc0833102.jpg

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Комитет Верховной рады по вопросам бюджета отклонил поправки к проекту "О государственном бюджете Украины на 2025 год", предусматривающие отмену увеличения расходов на выплаты заработных плат сотрудникам прокуратуры на 25% в следующем году, заявила украинский парламентарий Нина Южанина. Она отметила, что в следующем году на зарплаты прокуроров будет потрачено 13,3 миллиарда гривен (более 321 миллион долларов). "(Зарплаты - ред.) увеличат на 25% по сравнению с текущим годом (дополнительно 2,7 миллиарда (65 миллионов долларов)", - написала она в своем Telegram-канале, добавив, что предложения по сокращению таких расходов не были поддержаны на заседании бюджетного комитета, рассматривающего проект бюджета на 2025 год. В свою очередь украинский парламентарий Ярослав Железняк отметил, что подобное согласование промежуточное. "После голосования правительство вернет текст бюджета и не факт, что эти хорошие правки там останутся. Минфин сказал, что текст в таком варианте соответствует параметрам, согласованным с партнерами. Разбирательство с правками на этой неделе. Их 2098 штук", - резюмировал он в Telegram-канале. Украина второй год подряд составляет бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать основную часть этого дефицита за счет помощи западных партнеров. В 2024 году он составит 43,9 миллиарда долларов. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский ранее пожаловался на отсутствие денег на Украине на производство собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.

https://ria.ru/20240914/ukraina-1972719728.html

https://ria.ru/20241011/nedovolstvo-1977498272.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, киев, нина южанина, владимир зеленский, верховная рада украины, министерство финансов рф (минфин россии), мвф