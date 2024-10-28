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В Раде не поддержали сокращение расходов на зарплаты прокуроров - РИА Новости, 28.10.2024
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23:16 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/zarplaty-1980602206.html
В Раде не поддержали сокращение расходов на зарплаты прокуроров
В Раде не поддержали сокращение расходов на зарплаты прокуроров - РИА Новости, 28.10.2024
В Раде не поддержали сокращение расходов на зарплаты прокуроров
Комитет Верховной рады по вопросам бюджета отклонил поправки к проекту "О государственном бюджете Украины на 2025 год", предусматривающие отмену увеличения... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T23:16
2024-10-28T23:16
украина
киев
нина южанина
владимир зеленский
верховная рада украины
министерство финансов рф (минфин россии)
мвф
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Комитет Верховной рады по вопросам бюджета отклонил поправки к проекту "О государственном бюджете Украины на 2025 год", предусматривающие отмену увеличения расходов на выплаты заработных плат сотрудникам прокуратуры на 25% в следующем году, заявила украинский парламентарий Нина Южанина. Она отметила, что в следующем году на зарплаты прокуроров будет потрачено 13,3 миллиарда гривен (более 321 миллион долларов). "(Зарплаты - ред.) увеличат на 25% по сравнению с текущим годом (дополнительно 2,7 миллиарда (65 миллионов долларов)", - написала она в своем Telegram-канале, добавив, что предложения по сокращению таких расходов не были поддержаны на заседании бюджетного комитета, рассматривающего проект бюджета на 2025 год. В свою очередь украинский парламентарий Ярослав Железняк отметил, что подобное согласование промежуточное. "После голосования правительство вернет текст бюджета и не факт, что эти хорошие правки там останутся. Минфин сказал, что текст в таком варианте соответствует параметрам, согласованным с партнерами. Разбирательство с правками на этой неделе. Их 2098 штук", - резюмировал он в Telegram-канале. Украина второй год подряд составляет бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать основную часть этого дефицита за счет помощи западных партнеров. В 2024 году он составит 43,9 миллиарда долларов. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский ранее пожаловался на отсутствие денег на Украине на производство собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
https://ria.ru/20240914/ukraina-1972719728.html
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украина, киев, нина южанина, владимир зеленский, верховная рада украины, министерство финансов рф (минфин россии), мвф
Украина, Киев, Нина Южанина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Министерство финансов РФ (Минфин России), МВФ
В Раде не поддержали сокращение расходов на зарплаты прокуроров

Комитет Рады отклонил ограничения повышения зарплат прокурорам на 25% в 2025 г

© РИА Новости / СтрингерЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Комитет Верховной рады по вопросам бюджета отклонил поправки к проекту "О государственном бюджете Украины на 2025 год", предусматривающие отмену увеличения расходов на выплаты заработных плат сотрудникам прокуратуры на 25% в следующем году, заявила украинский парламентарий Нина Южанина.
Она отметила, что в следующем году на зарплаты прокуроров будет потрачено 13,3 миллиарда гривен (более 321 миллион долларов).
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"(Зарплаты - ред.) увеличат на 25% по сравнению с текущим годом (дополнительно 2,7 миллиарда (65 миллионов долларов)", - написала она в своем Telegram-канале, добавив, что предложения по сокращению таких расходов не были поддержаны на заседании бюджетного комитета, рассматривающего проект бюджета на 2025 год.
В свою очередь украинский парламентарий Ярослав Железняк отметил, что подобное согласование промежуточное. "После голосования правительство вернет текст бюджета и не факт, что эти хорошие правки там останутся. Минфин сказал, что текст в таком варианте соответствует параметрам, согласованным с партнерами. Разбирательство с правками на этой неделе. Их 2098 штук", - резюмировал он в Telegram-канале.
Украина второй год подряд составляет бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать основную часть этого дефицита за счет помощи западных партнеров. В 2024 году он составит 43,9 миллиарда долларов. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский ранее пожаловался на отсутствие денег на Украине на производство собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
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