Соловьев высказался об агрессии против российских журналистов на Западе
Соловьев: агрессия против российских журналистов достигла апогея на Западе
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПрезидент Союза журналистов России Владимир Соловьев
Президент Союза журналистов России Владимир Соловьев . Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что агрессия против журналистов российских СМИ достигла апогея на Западе.
Пресс-конференция, посвященная проведению в Железноводске Ставропольского края Международного телекинофорума "Новая реальность", проходит в понедельник в городе Пятигорск.
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"Ситуация ухудшается, как это ни печально. И вот недавно был медиафорум БРИКС, там очень хорошо сказала (официальный представитель МИД - ред.) Мария Захарова, она сказала, что сейчас идет откровенная агрессия против наших журналистов. Она достигла уже, наверное, апогея, потому что врываются ночью даже к сотрудникам RT в Соединенных Штатах. Раздевают догола человека, издеваются, сразу обзывают шпионами. То есть, крайне тяжело работать нашим коллегам, собственным корреспондентам в недружественных странах. Они просто молодцы, они тоже герои, у них там, по сути, свой фронт", - сказал Соловьев на пресс-конференции, отвечая на вопрос о дискриминации российских СМИ на Западе.
Соловьев отметил, что вряд ли ситуация будет улучшаться, потому что в недружественных странах зашкаливает русофобия.
"Увы, не только политики, но и даже коллеги наши журналисты, они иногда уверены в своей пропаганде. Они, так сказать, вот иногда сами придумывают какие-то вещи, потом в это верят и распространяют это на свою аудиторию. И с этим бороться совершенно невозможно, потому что перекрыты все пути нашей внешней пропаганды. Если раньше многие из вас бывали за границей, да, и можно было в отеле практически в любой стране мира включить и смотреть там международные наши форматы каналов Первого, России, НТВ и каких-то еще. Теперь это невозможно нигде", - отметил Соловьев.
Международный телекинофорум "Новая реальность", организованный Союзом журналистов России, пройдет 28 октября - 1 ноября в Железноводске Ставропольского края. Целью телекинофорума является содействие культурной и духовной интеграции народов и повышение значимости российского теле- и киноискусства на карте мира и России, путем развития и укрепления отношений журналистских и кинематографических сообществ России и других стран, а также выявление молодых талантливых режиссеров документального кино, операторов и создателей телевизионных передач.
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