https://ria.ru/20241028/zapad-1980557153.html

Соловьев высказался об агрессии против российских журналистов на Западе

Соловьев высказался об агрессии против российских журналистов на Западе - РИА Новости, 28.10.2024

Соловьев высказался об агрессии против российских журналистов на Западе

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что агрессия против журналистов российских СМИ достигла апогея на Западе. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T18:17

2024-10-28T18:17

2024-10-28T18:25

россия

железноводск

ставропольский край

владимир соловьев (телеведущий)

мария захарова

брикс

нтв (телеканал)

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что агрессия против журналистов российских СМИ достигла апогея на Западе. Пресс-конференция, посвященная проведению в Железноводске Ставропольского края Международного телекинофорума "Новая реальность", проходит в понедельник в городе Пятигорск. "Ситуация ухудшается, как это ни печально. И вот недавно был медиафорум БРИКС, там очень хорошо сказала (официальный представитель МИД - ред.) Мария Захарова, она сказала, что сейчас идет откровенная агрессия против наших журналистов. Она достигла уже, наверное, апогея, потому что врываются ночью даже к сотрудникам RT в Соединенных Штатах. Раздевают догола человека, издеваются, сразу обзывают шпионами. То есть, крайне тяжело работать нашим коллегам, собственным корреспондентам в недружественных странах. Они просто молодцы, они тоже герои, у них там, по сути, свой фронт", - сказал Соловьев на пресс-конференции, отвечая на вопрос о дискриминации российских СМИ на Западе. Соловьев отметил, что вряд ли ситуация будет улучшаться, потому что в недружественных странах зашкаливает русофобия. "Увы, не только политики, но и даже коллеги наши журналисты, они иногда уверены в своей пропаганде. Они, так сказать, вот иногда сами придумывают какие-то вещи, потом в это верят и распространяют это на свою аудиторию. И с этим бороться совершенно невозможно, потому что перекрыты все пути нашей внешней пропаганды. Если раньше многие из вас бывали за границей, да, и можно было в отеле практически в любой стране мира включить и смотреть там международные наши форматы каналов Первого, России, НТВ и каких-то еще. Теперь это невозможно нигде", - отметил Соловьев. Международный телекинофорум "Новая реальность", организованный Союзом журналистов России, пройдет 28 октября - 1 ноября в Железноводске Ставропольского края. Целью телекинофорума является содействие культурной и духовной интеграции народов и повышение значимости российского теле- и киноискусства на карте мира и России, путем развития и укрепления отношений журналистских и кинематографических сообществ России и других стран, а также выявление молодых талантливых режиссеров документального кино, операторов и создателей телевизионных передач.

https://ria.ru/20240430/polyanskiy-1943095116.html

https://ria.ru/20240916/smi-1972996031.html

россия

железноводск

ставропольский край

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россия, железноводск, ставропольский край, владимир соловьев (телеведущий), мария захарова, брикс, нтв (телеканал)