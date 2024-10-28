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Миссия СНГ оценила прошедшие в Узбекистане выборы в парламент - РИА Новости, 28.10.2024
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09:53 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/vybory-1980442874.html
Миссия СНГ оценила прошедшие в Узбекистане выборы в парламент
Миссия СНГ оценила прошедшие в Узбекистане выборы в парламент - РИА Новости, 28.10.2024
Миссия СНГ оценила прошедшие в Узбекистане выборы в парламент
Выборы в законодательную (нижнюю) палату парламента Узбекистана прошли на конкурентной основе, обеспечили свободное волеизъявление граждан заявил генсек СНГ... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T09:53
2024-10-28T09:53
в мире
узбекистан
сергей лебедев
снг
содружество
парламентские выборы в узбекистане
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ТАШКЕНТ 27 окт – РИА Новости. Выборы в законодательную (нижнюю) палату парламента Узбекистана прошли на конкурентной основе, обеспечили свободное волеизъявление граждан заявил генсек СНГ Сергей Лебедев, глава миссии наблюдателей от стран Содружества. Выборы законодательной палаты парламента Узбекистана состоялись 27 октября. Впервые в стране депутатов избирали на новый пятилетний срок по смешанной мажоритарно-пропорциональной модели: из 150 мест в нижней палате 75 депутатов избирались по одномандатным округам, остальные 75 – по единому округу на основе голосов, отданных за политические партии. "Выборы в Олий Мажлис были открытыми, конкурентными, справедливыми и соответствовали общепризнанным принципам проведения демократических выборов", - заявил Лебедев на итоговом брифинге миссии наблюдателей от СНГ. Генсек СНГ отметил, что выборы были проведены в полном соответствии с требованиями конституции и избирательного кодекса Узбекистана и обеспечили свободное волеизъявление граждан республики Лебедев отметил, что для работы на выборах международных наблюдателей в республике были созданы все необходимые условия. Итогая явка на выборах составила 74,72%, или более 15 миллионов избирателей. По итогам голосования все пять официально зарегистрированных партий прошли в новый парламент. Представители Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП), и Демократической партии Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") сохранили большинство мест – 64 и 29 соответственно. Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость"), Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ) и Экологическая партия: 21,20 и 16 соответственно.
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в мире, узбекистан, сергей лебедев, снг, содружество , парламентские выборы в узбекистане
В мире, Узбекистан, Сергей Лебедев, СНГ, Содружество , Парламентские выборы в Узбекистане
Миссия СНГ оценила прошедшие в Узбекистане выборы в парламент

Миссия СНГ: выборы в парламент Узбекистана прошли на конкурентной основе

© SputnikЛюди голосуют на избирательном участке во время парламентских выборов в Узбекистане
Люди голосуют на избирательном участке во время парламентских выборов в Узбекистане - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© Sputnik
Люди голосуют на избирательном участке во время парламентских выборов в Узбекистане
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ТАШКЕНТ 27 окт – РИА Новости. Выборы в законодательную (нижнюю) палату парламента Узбекистана прошли на конкурентной основе, обеспечили свободное волеизъявление граждан заявил генсек СНГ Сергей Лебедев, глава миссии наблюдателей от стран Содружества.
Выборы законодательной палаты парламента Узбекистана состоялись 27 октября. Впервые в стране депутатов избирали на новый пятилетний срок по смешанной мажоритарно-пропорциональной модели: из 150 мест в нижней палате 75 депутатов избирались по одномандатным округам, остальные 75 – по единому округу на основе голосов, отданных за политические партии.
Флаг Узбекистана - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Итоговая явка на выборы в парламент Узбекистана составила 74,72 процента
09:14
"Выборы в Олий Мажлис были открытыми, конкурентными, справедливыми и соответствовали общепризнанным принципам проведения демократических выборов", - заявил Лебедев на итоговом брифинге миссии наблюдателей от СНГ.
Генсек СНГ отметил, что выборы были проведены в полном соответствии с требованиями конституции и избирательного кодекса Узбекистана и обеспечили свободное волеизъявление граждан республики
Лебедев отметил, что для работы на выборах международных наблюдателей в республике были созданы все необходимые условия.
Итогая явка на выборах составила 74,72%, или более 15 миллионов избирателей. По итогам голосования все пять официально зарегистрированных партий прошли в новый парламент. Представители Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП), и Демократической партии Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") сохранили большинство мест – 64 и 29 соответственно. Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость"), Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ) и Экологическая партия: 21,20 и 16 соответственно.
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В миреУзбекистанСергей ЛебедевСНГСодружествоПарламентские выборы в Узбекистане
 
 
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