В Узбекистане не зафиксировали нарушений в день выборов
В Узбекистане не зафиксировали нарушений в день парламентских выборов
© SputnikЛюди голосуют на избирательном участке во время парламентских выборов в Узбекистане
© Sputnik
Люди голосуют на избирательном участке во время парламентских выборов в Узбекистане
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ТАШКЕНТ, 28 окт - РИА Новости. Нарушений в день выборов в законодательную (нижнюю) палату парламента Узбекистана не зафиксировано, заявил на брифинге заместитель генерального прокурора страны Шохрух Аминов.
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"В наши штабы сообщений о нарушениях в ходе выборов не поступало", - сказал Аминов.
Он сообщил, что органы прокуратуры также предоставили разъяснения по поступившим шести обращениям от граждан – избирателей и кандидатов в депутатов, главным образом по вопросам организации избирательного процесса.
В Узбекистане 27 октября состоялись очередные парламентские выборы. Впервые в стране депутатов избирали на новый пятилетний срок по смешанной мажоритарно-пропорциональной модели: из 150 мест в нижней палате 75 депутатов избирались по одномандатным округам, остальные 75 – по единому округу на основе голосов, отданных за политические партии. Выборы были признаны состоявшимися уже к 13.00 (11.00), поскольку явка превысила необходимый 33-процентный порог – 47,62%, или почти 9,5 миллиона человек.