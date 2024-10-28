https://ria.ru/20241028/vybory-1980433159.html

В Узбекистане не зафиксировали нарушений в день выборов

В Узбекистане не зафиксировали нарушений в день выборов - РИА Новости, 28.10.2024

В Узбекистане не зафиксировали нарушений в день выборов

Нарушений в день выборов в законодательную (нижнюю) палату парламента Узбекистана не зафиксировано, заявил на брифинге заместитель генерального прокурора страны РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T08:39

2024-10-28T08:39

2024-10-28T08:46

узбекистан

генеральная прокуратура рф

в мире

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ТАШКЕНТ, 28 окт - РИА Новости. Нарушений в день выборов в законодательную (нижнюю) палату парламента Узбекистана не зафиксировано, заявил на брифинге заместитель генерального прокурора страны Шохрух Аминов."В наши штабы сообщений о нарушениях в ходе выборов не поступало", - сказал Аминов.Он сообщил, что органы прокуратуры также предоставили разъяснения по поступившим шести обращениям от граждан – избирателей и кандидатов в депутатов, главным образом по вопросам организации избирательного процесса.В Узбекистане 27 октября состоялись очередные парламентские выборы. Впервые в стране депутатов избирали на новый пятилетний срок по смешанной мажоритарно-пропорциональной модели: из 150 мест в нижней палате 75 депутатов избирались по одномандатным округам, остальные 75 – по единому округу на основе голосов, отданных за политические партии. Выборы были признаны состоявшимися уже к 13.00 (11.00), поскольку явка превысила необходимый 33-процентный порог – 47,62%, или почти 9,5 миллиона человек.

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узбекистан

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

узбекистан, генеральная прокуратура рф, в мире