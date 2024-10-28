https://ria.ru/20241028/vybory-1980432048.html
Верховный суд Узбекистана оценил прошедшие в стране парламентские выборы
Верховный суд Узбекистана оценил прошедшие в стране парламентские выборы - РИА Новости, 28.10.2024
Верховный суд Узбекистана оценил прошедшие в стране парламентские выборы
Избирательный процесс на выборах в законодательную (нижнюю) палату парламента Узбекистана в воскресенье прошел на высоком уровне, заявил журналистам заместитель РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T08:29
2024-10-28T08:29
2024-10-28T08:29
в мире
узбекистан
парламентские выборы в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 28 окт – РИА Новости. Избирательный процесс на выборах в законодательную (нижнюю) палату парламента Узбекистана в воскресенье прошел на высоком уровне, заявил журналистам заместитель председателя верховного суда республики Шухрат Полванов. В Узбекистане в воскресенье состоялись очередные парламентские выборы. Впервые в стране депутатов избирали на новый пятилетний срок по смешанной мажоритарно-пропорциональной модели: из 150 мест в нижней палате 75 депутатов избирались по одномандатным округам, остальные 75 – по единому округу на основе голосов, отданных за политические партии. Выборы были признаны состоявшимися уже к 13.00 (11.00 мск), поскольку явка превысила необходимый 33-процентный порог – 47,62%, или почти 9,5 миллиона человек. "Избирательный процесс на выборах в законодательную палату Олий Мажлиса (парламента) прошел на высоком уровне", - сказал Полванов на брифинге. По его оценке, это связано с ростом правового сознания граждан страны и высокой организацией голосования. Накануне Полванов заявил, что обращений о вмешательстве в ход выборов в суды страны не поступало. В выборах принимали участие все пять партий, действующих в стране - УзЛиДеП, "Миллий тикланиш", Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия. Они зарегистрировали по 75 кандидатов по числу избирательных округов и по 100 кандидатов по партийным спискам по единому избирательному округу.
https://ria.ru/20241027/protokoly-1980410246.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, узбекистан, парламентские выборы в узбекистане
В мире, Узбекистан, Парламентские выборы в Узбекистане
Верховный суд Узбекистана оценил прошедшие в стране парламентские выборы
Верховный суд Узбекистана: выборы в парламент прошли на высоком уровне
ТАШКЕНТ, 28 окт – РИА Новости. Избирательный процесс на выборах в законодательную (нижнюю) палату парламента Узбекистана в воскресенье прошел на высоком уровне, заявил журналистам заместитель председателя верховного суда республики Шухрат Полванов.
В Узбекистане
в воскресенье состоялись очередные парламентские выборы. Впервые в стране депутатов избирали на новый пятилетний срок по смешанной мажоритарно-пропорциональной модели: из 150 мест в нижней палате 75 депутатов избирались по одномандатным округам, остальные 75 – по единому округу на основе голосов, отданных за политические партии. Выборы были признаны состоявшимися уже к 13.00 (11.00 мск), поскольку явка превысила необходимый 33-процентный порог – 47,62%, или почти 9,5 миллиона человек.
"Избирательный процесс на выборах в законодательную палату Олий Мажлиса (парламента) прошел на высоком уровне", - сказал Полванов на брифинге.
По его оценке, это связано с ростом правового сознания граждан страны и высокой организацией голосования.
Накануне Полванов заявил, что обращений о вмешательстве в ход выборов в суды страны не поступало.
В выборах принимали участие все пять партий, действующих в стране - УзЛиДеП, "Миллий тикланиш", Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия. Они зарегистрировали по 75 кандидатов по числу избирательных округов и по 100 кандидатов по партийным спискам по единому избирательному округу.