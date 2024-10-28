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Гонконгское СМИ написало о готовых воевать за ВСУ перебежчиках из КНДР - РИА Новости, 28.10.2024
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20:30 28.10.2024 (обновлено: 22:30 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/vsu-1980585375.html
Гонконгское СМИ написало о готовых воевать за ВСУ перебежчиках из КНДР
Гонконгское СМИ написало о готовых воевать за ВСУ перебежчиках из КНДР - РИА Новости, 28.10.2024
Гонконгское СМИ написало о готовых воевать за ВСУ перебежчиках из КНДР
Группа из почти 200 северокорейских перебежчиков, проживающих в Южной Корее, якобы готова принять участие в конфликте на Украине на стороне ВСУ, пишет выходящая РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T20:30
2024-10-28T22:30
в мире
вооруженные силы украины
кндр (северная корея)
южная корея
гонконг
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Группа из почти 200 северокорейских перебежчиков, проживающих в Южной Корее, якобы готова принять участие в конфликте на Украине на стороне ВСУ, пишет выходящая в Гонконге газета South China Morning Post. "Группа из почти 200 северокорейских перебежчиков, проживающих в Южной Корее, добиваются отправки на Украину, чтобы начать кампанию психологической войны против своих бывших товарищей, которые, как сообщается, собираются в России", - говорится в публикации. Как отмечается, группа состоит из бывших солдат, имеющих от семи до десяти лет военного опыта. По данным издания, они хотят применить знания о вооруженных силах КНДР для подрыва и деморализации северокорейских солдат, которые якобы могут присутствовать в РФ. "Мы готовы отправиться туда, куда необходимо, чтобы работать в качестве агентов психологической войны — посредством громкоговорителей, распространения листовок и даже в качестве переводчиков", - приводит издание слова одного из перебежчиков. Ранее в понедельник генсек НАТО Марк Рютте заявил, что делегация Южной Кореи якобы предоставила альянсу в понедельник "доказательства" отправки военных КНДР в Россию, в том числе в Курскую область, при этом он так и не объяснил, в чем эти "доказательства" заключаются. Путин ранее в октябре в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявил, что вопрос оказания взаимной военной помощи – суверенное дело РФ и КНДР, и только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то". Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, она назвала ажиотаж в Южной Корее из-за сообщений о якобы отправке военных из КНДР в РФ "вбросами и шумихой". Первый секретарь миссии КНДР при ООН Ил Ха Ким, в свою очередь, называл обвинения в адрес Пхеньяна об отправке военных КНДР в Россию – "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине. Россия и КНДР в ходе визита Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
https://ria.ru/20241027/kndr-1980323257.html
https://ria.ru/20241025/oruzhie-1980182424.html
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кндр (северная корея)
южная корея
гонконг
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в мире, вооруженные силы украины, кндр (северная корея), южная корея, гонконг
В мире, Вооруженные силы Украины, КНДР (Северная Корея), Южная Корея, Гонконг
Гонконгское СМИ написало о готовых воевать за ВСУ перебежчиках из КНДР

SCMP: перебежчики из КНДР стремятся на Украину для ведения психологической войны

© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Группа из почти 200 северокорейских перебежчиков, проживающих в Южной Корее, якобы готова принять участие в конфликте на Украине на стороне ВСУ, пишет выходящая в Гонконге газета South China Morning Post.
"Группа из почти 200 северокорейских перебежчиков, проживающих в Южной Корее, добиваются отправки на Украину, чтобы начать кампанию психологической войны против своих бывших товарищей, которые, как сообщается, собираются в России", - говорится в публикации.
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Как отмечается, группа состоит из бывших солдат, имеющих от семи до десяти лет военного опыта. По данным издания, они хотят применить знания о вооруженных силах КНДР для подрыва и деморализации северокорейских солдат, которые якобы могут присутствовать в РФ.
"Мы готовы отправиться туда, куда необходимо, чтобы работать в качестве агентов психологической войны — посредством громкоговорителей, распространения листовок и даже в качестве переводчиков", - приводит издание слова одного из перебежчиков.
Ранее в понедельник генсек НАТО Марк Рютте заявил, что делегация Южной Кореи якобы предоставила альянсу в понедельник "доказательства" отправки военных КНДР в Россию, в том числе в Курскую область, при этом он так и не объяснил, в чем эти "доказательства" заключаются.
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Путин ранее в октябре в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявил, что вопрос оказания взаимной военной помощи – суверенное дело РФ и КНДР, и только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то". Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, она назвала ажиотаж в Южной Корее из-за сообщений о якобы отправке военных из КНДР в РФ "вбросами и шумихой".
Первый секретарь миссии КНДР при ООН Ил Ха Ким, в свою очередь, называл обвинения в адрес Пхеньяна об отправке военных КНДР в Россию – "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине.
Россия и КНДР в ходе визита Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
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