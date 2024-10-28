https://ria.ru/20241028/vsu-1980572815.html
В Курской области сбили три беспилотника ВСУ
В Курской области сбили три беспилотника ВСУ - РИА Новости, 28.10.2024
В Курской области сбили три беспилотника ВСУ
Три украинских БПЛА сбиты в районе Железногорска в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T19:16
2024-10-28T19:16
2024-10-28T19:22
курская область
железногорск
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
алексей смирнов (политик)
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безопасность
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Три украинских БПЛА сбиты в районе Железногорска в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале."Новый налет украинских БПЛА. Три уже сбиты в районе Железногорска", - написал он.
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Курская область, Железногорск , Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Алексей Смирнов (политик) , Россия, Безопасность
В Курской области сбили три беспилотника ВСУ
Смирнов: в районе Железногорска в Курской области сбили три украинских БПЛА