https://ria.ru/20241028/vsu-1980572815.html

В Курской области сбили три беспилотника ВСУ

В Курской области сбили три беспилотника ВСУ - РИА Новости, 28.10.2024

В Курской области сбили три беспилотника ВСУ

Три украинских БПЛА сбиты в районе Железногорска в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T19:16

2024-10-28T19:16

2024-10-28T19:22

курская область

железногорск

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

алексей смирнов (политик)

россия

безопасность

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Три украинских БПЛА сбиты в районе Железногорска в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале."Новый налет украинских БПЛА. Три уже сбиты в районе Железногорска", - написал он.

https://ria.ru/20241028/drony-1980427911.html

курская область

железногорск

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курская область, железногорск , вооруженные силы украины, алексей смирнов (политик) , россия, безопасность