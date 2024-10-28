https://ria.ru/20241028/vsu-1980414756.html

Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 28.10.2024

Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 31 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 82 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T00:10

2024-10-28T00:10

2024-10-28T00:10

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ДОНЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 31 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 82 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Тридцать один факт вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксирован представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Два обстрела - на донецком направлении. 29 обстрелов – на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Отмечается, что всего было выпущено 82 боеприпаса. Кроме того, в представительство поступили сведения о ранении пяти мирных жителей. В предыдущие сутки было зафиксировано 17 обстрелов.

https://ria.ru/20241028/bespilotniki-1980414636.html

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донецкая народная республика

украина

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в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк