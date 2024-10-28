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Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 28.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:10 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/vsu-1980414756.html
Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 28.10.2024
Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 31 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 82 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T00:10
2024-10-28T00:10
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 31 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 82 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Тридцать один факт вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксирован представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Два обстрела - на донецком направлении. 29 обстрелов – на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Отмечается, что всего было выпущено 82 боеприпаса. Кроме того, в представительство поступили сведения о ранении пяти мирных жителей. В предыдущие сутки было зафиксировано 17 обстрелов.
https://ria.ru/20241028/bespilotniki-1980414636.html
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в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли ДНР

ВСУ за прошедшие сутки 31 раз обстреляли ДНР, выпустив 82 боеприпаса

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО HIMARS Волновахи на территории ДНР
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО HIMARS Волновахи на территории ДНР - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО HIMARS Волновахи на территории ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 31 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 82 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Тридцать один факт вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксирован представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Два обстрела - на донецком направлении. 29 обстрелов – на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Отмечается, что всего было выпущено 82 боеприпаса.
Кроме того, в представительство поступили сведения о ранении пяти мирных жителей.
В предыдущие сутки было зафиксировано 17 обстрелов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦКК
 
 
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