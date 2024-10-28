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Volkswagen закроет как минимум три завода в Германии, пишут СМИ - РИА Новости, 28.10.2024
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13:28 28.10.2024 (обновлено: 14:52 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/volkswagen-1980492277.html
Volkswagen закроет как минимум три завода в Германии, пишут СМИ
Volkswagen закроет как минимум три завода в Германии, пишут СМИ - РИА Новости, 28.10.2024
Volkswagen закроет как минимум три завода в Германии, пишут СМИ
Volkswagen (VW) намерен ради экономии закрыть как минимум три завода в Германии и тем самым сократить десятки тысяч рабочих мест, сообщило издание Focus со... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T13:28
2024-10-28T14:52
германия
volkswagen group
в мире
вольфсбург
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БЕРЛИН, 28 окт — РИА Новости. Volkswagen (VW) намерен ради экономии закрыть как минимум три завода в Германии и тем самым сократить десятки тысяч рабочих мест, сообщило издание Focus со ссылкой на совет директоров компании."Совет директоров хочет закрыть как минимум три завода VW в Германии", — цитирует издание главу производственного совета Даниэлу Кавалло, выступившую на информационном мероприятии для сотрудников Volkswagen в Вольфсбурге.По ее словам, оставшиеся заводы будут также затронуты мерами по экономии расходов: запланированы сокращения персонала. В первую очередь закрытие угрожает предприятию в Оснабрюке.Кавалло подчеркнула, что под угрозой десятки тысяч рабочих мест — целые отделы закроют или переведут за границу.&quot;Эти планы затрагивают все немецкие заводы VW. Ни один из них не находится в безопасности&quot;, — добавила она.В Германии в VW работают примерно 120 000 человек на десяти заводах компании.В Volkswagen ранее не исключили увольнений и закрытия производств в ФРГ ради экономии. По словам главы концерна Оливера Блуме, новый курс на экономию связан со стремлением некоторых конкурентов обосноваться в Европе и падением конкурентоспособности Германии. По сообщениям СМИ, увольнения могут начаться с 1 июля 2025 года, а сторонники жестких мер экономии внутри концерна хотят сократить до 30 тысяч сотрудников.В ответ на эти планы профсоюзы, представляющие сотрудников Volkswagen, пригрозили забастовками.
https://ria.ru/20241017/promyshlennost-1978396046.html
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германия, volkswagen group, в мире, вольфсбург
Германия, Volkswagen Group, В мире, Вольфсбург
Volkswagen закроет как минимум три завода в Германии, пишут СМИ

СМИ: Volkswagen намерен закрыть как минимум три завода в ФРГ

© AP Photo / Markus SchreiberЛюди покидают завод Volkswagen в городе Вольфсбург, Германия
Люди покидают завод Volkswagen в городе Вольфсбург, Германия - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Люди покидают завод Volkswagen в городе Вольфсбург, Германия. Архивное фото
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БЕРЛИН, 28 окт — РИА Новости. Volkswagen (VW) намерен ради экономии закрыть как минимум три завода в Германии и тем самым сократить десятки тысяч рабочих мест, сообщило издание Focus со ссылкой на совет директоров компании.
"Совет директоров хочет закрыть как минимум три завода VW в Германии", — цитирует издание главу производственного совета Даниэлу Кавалло, выступившую на информационном мероприятии для сотрудников Volkswagen в Вольфсбурге.
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По ее словам, оставшиеся заводы будут также затронуты мерами по экономии расходов: запланированы сокращения персонала. В первую очередь закрытие угрожает предприятию в Оснабрюке.
Кавалло подчеркнула, что под угрозой десятки тысяч рабочих мест — целые отделы закроют или переведут за границу.
«

"Эти планы затрагивают все немецкие заводы VW. Ни один из них не находится в безопасности", — добавила она.

В Германии в VW работают примерно 120 000 человек на десяти заводах компании.
В Volkswagen ранее не исключили увольнений и закрытия производств в ФРГ ради экономии. По словам главы концерна Оливера Блуме, новый курс на экономию связан со стремлением некоторых конкурентов обосноваться в Европе и падением конкурентоспособности Германии. По сообщениям СМИ, увольнения могут начаться с 1 июля 2025 года, а сторонники жестких мер экономии внутри концерна хотят сократить до 30 тысяч сотрудников.
В ответ на эти планы профсоюзы, представляющие сотрудников Volkswagen, пригрозили забастовками.
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