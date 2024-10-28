https://ria.ru/20241028/volkswagen-1980492277.html

Volkswagen закроет как минимум три завода в Германии, пишут СМИ

Volkswagen закроет как минимум три завода в Германии, пишут СМИ - РИА Новости, 28.10.2024

Volkswagen закроет как минимум три завода в Германии, пишут СМИ

Volkswagen (VW) намерен ради экономии закрыть как минимум три завода в Германии и тем самым сократить десятки тысяч рабочих мест, сообщило издание Focus со... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T13:28

2024-10-28T13:28

2024-10-28T14:52

германия

volkswagen group

в мире

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БЕРЛИН, 28 окт — РИА Новости. Volkswagen (VW) намерен ради экономии закрыть как минимум три завода в Германии и тем самым сократить десятки тысяч рабочих мест, сообщило издание Focus со ссылкой на совет директоров компании."Совет директоров хочет закрыть как минимум три завода VW в Германии", — цитирует издание главу производственного совета Даниэлу Кавалло, выступившую на информационном мероприятии для сотрудников Volkswagen в Вольфсбурге.По ее словам, оставшиеся заводы будут также затронуты мерами по экономии расходов: запланированы сокращения персонала. В первую очередь закрытие угрожает предприятию в Оснабрюке.Кавалло подчеркнула, что под угрозой десятки тысяч рабочих мест — целые отделы закроют или переведут за границу."Эти планы затрагивают все немецкие заводы VW. Ни один из них не находится в безопасности", — добавила она.В Германии в VW работают примерно 120 000 человек на десяти заводах компании.В Volkswagen ранее не исключили увольнений и закрытия производств в ФРГ ради экономии. По словам главы концерна Оливера Блуме, новый курс на экономию связан со стремлением некоторых конкурентов обосноваться в Европе и падением конкурентоспособности Германии. По сообщениям СМИ, увольнения могут начаться с 1 июля 2025 года, а сторонники жестких мер экономии внутри концерна хотят сократить до 30 тысяч сотрудников.В ответ на эти планы профсоюзы, представляющие сотрудников Volkswagen, пригрозили забастовками.

https://ria.ru/20241017/promyshlennost-1978396046.html

https://ria.ru/20240920/germaniya-1973742199.html

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германия, volkswagen group, в мире, вольфсбург