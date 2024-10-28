Volkswagen закроет как минимум три завода в Германии, пишут СМИ
СМИ: Volkswagen намерен закрыть как минимум три завода в ФРГ
© AP Photo / Markus SchreiberЛюди покидают завод Volkswagen в городе Вольфсбург, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
Люди покидают завод Volkswagen в городе Вольфсбург, Германия. Архивное фото
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БЕРЛИН, 28 окт — РИА Новости. Volkswagen (VW) намерен ради экономии закрыть как минимум три завода в Германии и тем самым сократить десятки тысяч рабочих мест, сообщило издание Focus со ссылкой на совет директоров компании.
"Совет директоров хочет закрыть как минимум три завода VW в Германии", — цитирует издание главу производственного совета Даниэлу Кавалло, выступившую на информационном мероприятии для сотрудников Volkswagen в Вольфсбурге.
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По ее словам, оставшиеся заводы будут также затронуты мерами по экономии расходов: запланированы сокращения персонала. В первую очередь закрытие угрожает предприятию в Оснабрюке.
Кавалло подчеркнула, что под угрозой десятки тысяч рабочих мест — целые отделы закроют или переведут за границу.
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"Эти планы затрагивают все немецкие заводы VW. Ни один из них не находится в безопасности", — добавила она.
В Германии в VW работают примерно 120 000 человек на десяти заводах компании.
В Volkswagen ранее не исключили увольнений и закрытия производств в ФРГ ради экономии. По словам главы концерна Оливера Блуме, новый курс на экономию связан со стремлением некоторых конкурентов обосноваться в Европе и падением конкурентоспособности Германии. По сообщениям СМИ, увольнения могут начаться с 1 июля 2025 года, а сторонники жестких мер экономии внутри концерна хотят сократить до 30 тысяч сотрудников.
В ответ на эти планы профсоюзы, представляющие сотрудников Volkswagen, пригрозили забастовками.
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