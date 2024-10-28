https://ria.ru/20241028/vishnevskij-1980469217.html
Депутат заксобрания Петербурга Вишневский* сложит полномочия
Депутат заксобрания Петербурга Вишневский* сложит полномочия - РИА Новости, 28.10.2024
Депутат заксобрания Петербурга Вишневский* сложит полномочия
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский*, признанный иноагентом в РФ, сообщил о сложении полномочий с 30 октября в соответствии с... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T11:53
2024-10-28T11:53
2024-10-28T11:56
россия
санкт-петербург
украина
борис вишневский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93080/65/930806506_0:3:1000:566_1920x0_80_0_0_21f612b740583f509f7bfdd3059aebf8.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский*, признанный иноагентом в РФ, сообщил о сложении полномочий с 30 октября в соответствии с требованиями законодательства. "Тридцатого октября заканчивается моя работа в законодательном собрании. Благодарю петербуржцев, которые мне доверяют и продолжают доверять... Однако, сейчас законодательство вынуждает меня сложить депутатские полномочия", – написал он в своем Telegram-канале. Вишневский* добавил, что продолжит оспаривать в судебном порядке решение Минюста о включении в реестр иноагентов. Согласно федеральному закону от 15 мая, которым вносятся изменения в закон об основных гарантиях избирательных прав граждан, полномочия представителей публичной власти, включенных в реестр иноагентов, прекращаются досрочно, если в течение 180 дней со дня вступления в силу этого закона их не исключили из этого реестра. Министерство юстиции России 29 марта сообщило о включении Вишневского* в реестр иностранных агентов. По данным Минюста, Вишневский* был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами, а также выступал против специальной военной операции на Украине. Кроме того, он принимал участие в создании для неограниченного круга лиц материалов иноагентов и распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20241024/deputat-1979831561.html
россия
санкт-петербург
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93080/65/930806506_111:0:1000:667_1920x0_80_0_0_94c31c73cd919887d757235ba8e91fad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкт-петербург, украина, борис вишневский
Россия, Санкт-Петербург, Украина, Борис Вишневский
Депутат заксобрания Петербурга Вишневский* сложит полномочия
Депутат Вишневский, признанный иноагентом, сложит полномочия с 30 октября
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский*, признанный иноагентом в РФ, сообщил о сложении полномочий с 30 октября в соответствии с требованиями законодательства.
"Тридцатого октября заканчивается моя работа в законодательном собрании. Благодарю петербуржцев, которые мне доверяют и продолжают доверять... Однако, сейчас законодательство вынуждает меня сложить депутатские полномочия", – написал он в своем Telegram-канале.
Вишневский* добавил, что продолжит оспаривать в судебном порядке решение Минюста о включении в реестр иноагентов.
Согласно федеральному закону от 15 мая, которым вносятся изменения в закон об основных гарантиях избирательных прав граждан, полномочия представителей публичной власти, включенных в реестр иноагентов, прекращаются досрочно, если в течение 180 дней со дня вступления в силу этого закона их не исключили из этого реестра.
Министерство юстиции России 29 марта сообщило о включении Вишневского* в реестр иностранных агентов. По данным Минюста, Вишневский* был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами, а также выступал против специальной военной операции на Украине
. Кроме того, он принимал участие в создании для неограниченного круга лиц материалов иноагентов и распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента