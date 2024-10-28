https://ria.ru/20241028/vishnevskij-1980469217.html

Депутат заксобрания Петербурга Вишневский* сложит полномочия

Депутат заксобрания Петербурга Вишневский* сложит полномочия - РИА Новости, 28.10.2024

Депутат заксобрания Петербурга Вишневский* сложит полномочия

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский*, признанный иноагентом в РФ, сообщил о сложении полномочий с 30 октября в соответствии с... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T11:53

2024-10-28T11:53

2024-10-28T11:56

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санкт-петербург

украина

борис вишневский

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский*, признанный иноагентом в РФ, сообщил о сложении полномочий с 30 октября в соответствии с требованиями законодательства. "Тридцатого октября заканчивается моя работа в законодательном собрании. Благодарю петербуржцев, которые мне доверяют и продолжают доверять... Однако, сейчас законодательство вынуждает меня сложить депутатские полномочия", – написал он в своем Telegram-канале. Вишневский* добавил, что продолжит оспаривать в судебном порядке решение Минюста о включении в реестр иноагентов. Согласно федеральному закону от 15 мая, которым вносятся изменения в закон об основных гарантиях избирательных прав граждан, полномочия представителей публичной власти, включенных в реестр иноагентов, прекращаются досрочно, если в течение 180 дней со дня вступления в силу этого закона их не исключили из этого реестра. Министерство юстиции России 29 марта сообщило о включении Вишневского* в реестр иностранных агентов. По данным Минюста, Вишневский* был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами, а также выступал против специальной военной операции на Украине. Кроме того, он принимал участие в создании для неограниченного круга лиц материалов иноагентов и распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20241024/deputat-1979831561.html

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россия, санкт-петербург, украина, борис вишневский