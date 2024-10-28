https://ria.ru/20241028/vino-1980547162.html

Россельхознадзор обсудил поставки российского вина в Бразилию

Россельхознадзор обсудил поставки российского вина в Бразилию - РИА Новости, 28.10.2024

Россельхознадзор обсудил поставки российского вина в Бразилию

Россельхознадзор обсудил с бразильскими коллегами поставки в страну российского вина и других видов продукции, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T17:38

2024-10-28T17:38

2024-10-28T17:38

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бразилия

россия

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Россельхознадзор обсудил с бразильскими коллегами поставки в страну российского вина и других видов продукции, сообщили в ведомстве. "25 октября в Москве заместитель руководителя Россельхознадзора Антон Кармазин провел переговоры с представителями Секретариата по защите растений и животных министерства сельского хозяйства и животноводства Бразилии в рамках визита иностранной делегации в Россию... Россельхознадзор выразил заинтересованность в расширении видов поставляемой продукции, в частности вина. Стороны договорились проработать данный вопрос в рабочем порядке и подготовить протокол соглашения по взаимодействию между службами в этом направлении", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что между странами была достигнута договоренность о начале взаимодействия в части интеграции информационных систем. Уточняется, что Бразилия уже является надежным партнером России при взаимных поставках зерновой продукции. Так с начала 2024 года наблюдается увеличение экспорта российской пшеницы на рынок Бразилии - оформлено фитосанитарных сертификатов на более чем 600 тысяч тонн пшеницы, что в два раза превышает показатель аналогичного периода 2022 года. При этом Россия импортирует из Бразилии соевые бобы, объем поставок которых в настоящий момент составил 857 тысяч тонн, отметили в Россельхознадзоре. Также в ведомстве сообщили, что бразильская делегация высоко оценила действующую в России систему качества и безопасности зерна, ответственный подход к организации производства продукции. Коллеги выразили уверенность, что визит послужит дополнительным импульсом в развитии российско-бразильских отношений при взаимных поставках сельскохозяйственной продукции, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241021/vino-1979195559.html

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экономика, бразилия, россия, москва, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), в мире, вино