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Россельхознадзор обсудил поставки российского вина в Бразилию - РИА Новости, 28.10.2024
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17:38 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/vino-1980547162.html
Россельхознадзор обсудил поставки российского вина в Бразилию
Россельхознадзор обсудил поставки российского вина в Бразилию - РИА Новости, 28.10.2024
Россельхознадзор обсудил поставки российского вина в Бразилию
Россельхознадзор обсудил с бразильскими коллегами поставки в страну российского вина и других видов продукции, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T17:38
2024-10-28T17:38
экономика
бразилия
россия
москва
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
в мире
вино
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Россельхознадзор обсудил с бразильскими коллегами поставки в страну российского вина и других видов продукции, сообщили в ведомстве. "25 октября в Москве заместитель руководителя Россельхознадзора Антон Кармазин провел переговоры с представителями Секретариата по защите растений и животных министерства сельского хозяйства и животноводства Бразилии в рамках визита иностранной делегации в Россию... Россельхознадзор выразил заинтересованность в расширении видов поставляемой продукции, в частности вина. Стороны договорились проработать данный вопрос в рабочем порядке и подготовить протокол соглашения по взаимодействию между службами в этом направлении", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что между странами была достигнута договоренность о начале взаимодействия в части интеграции информационных систем. Уточняется, что Бразилия уже является надежным партнером России при взаимных поставках зерновой продукции. Так с начала 2024 года наблюдается увеличение экспорта российской пшеницы на рынок Бразилии - оформлено фитосанитарных сертификатов на более чем 600 тысяч тонн пшеницы, что в два раза превышает показатель аналогичного периода 2022 года. При этом Россия импортирует из Бразилии соевые бобы, объем поставок которых в настоящий момент составил 857 тысяч тонн, отметили в Россельхознадзоре. Также в ведомстве сообщили, что бразильская делегация высоко оценила действующую в России систему качества и безопасности зерна, ответственный подход к организации производства продукции. Коллеги выразили уверенность, что визит послужит дополнительным импульсом в развитии российско-бразильских отношений при взаимных поставках сельскохозяйственной продукции, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241021/vino-1979195559.html
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экономика, бразилия, россия, москва, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), в мире, вино
Экономика, Бразилия, Россия, Москва, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), В мире, Вино
Россельхознадзор обсудил поставки российского вина в Бразилию

Россельхознадзор обсудил с бразильскими коллегами поставки вина из России

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкБокал с вином
Бокал с вином - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Бокал с вином. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Россельхознадзор обсудил с бразильскими коллегами поставки в страну российского вина и других видов продукции, сообщили в ведомстве.
"25 октября в Москве заместитель руководителя Россельхознадзора Антон Кармазин провел переговоры с представителями Секретариата по защите растений и животных министерства сельского хозяйства и животноводства Бразилии в рамках визита иностранной делегации в Россию... Россельхознадзор выразил заинтересованность в расширении видов поставляемой продукции, в частности вина. Стороны договорились проработать данный вопрос в рабочем порядке и подготовить протокол соглашения по взаимодействию между службами в этом направлении", - говорится в сообщении.
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В ведомстве добавили, что между странами была достигнута договоренность о начале взаимодействия в части интеграции информационных систем.
Уточняется, что Бразилия уже является надежным партнером России при взаимных поставках зерновой продукции. Так с начала 2024 года наблюдается увеличение экспорта российской пшеницы на рынок Бразилии - оформлено фитосанитарных сертификатов на более чем 600 тысяч тонн пшеницы, что в два раза превышает показатель аналогичного периода 2022 года. При этом Россия импортирует из Бразилии соевые бобы, объем поставок которых в настоящий момент составил 857 тысяч тонн, отметили в Россельхознадзоре.
Также в ведомстве сообщили, что бразильская делегация высоко оценила действующую в России систему качества и безопасности зерна, ответственный подход к организации производства продукции. Коллеги выразили уверенность, что визит послужит дополнительным импульсом в развитии российско-бразильских отношений при взаимных поставках сельскохозяйственной продукции, говорится в сообщении.
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