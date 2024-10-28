Россельхознадзор обсудил поставки российского вина в Бразилию
Россельхознадзор обсудил с бразильскими коллегами поставки вина из России
Бокал с вином. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Россельхознадзор обсудил с бразильскими коллегами поставки в страну российского вина и других видов продукции, сообщили в ведомстве.
"25 октября в Москве заместитель руководителя Россельхознадзора Антон Кармазин провел переговоры с представителями Секретариата по защите растений и животных министерства сельского хозяйства и животноводства Бразилии в рамках визита иностранной делегации в Россию... Россельхознадзор выразил заинтересованность в расширении видов поставляемой продукции, в частности вина. Стороны договорились проработать данный вопрос в рабочем порядке и подготовить протокол соглашения по взаимодействию между службами в этом направлении", - говорится в сообщении.
Правительство увеличило субсидии отечественным производителям вин
21 октября, 20:26
В ведомстве добавили, что между странами была достигнута договоренность о начале взаимодействия в части интеграции информационных систем.
Уточняется, что Бразилия уже является надежным партнером России при взаимных поставках зерновой продукции. Так с начала 2024 года наблюдается увеличение экспорта российской пшеницы на рынок Бразилии - оформлено фитосанитарных сертификатов на более чем 600 тысяч тонн пшеницы, что в два раза превышает показатель аналогичного периода 2022 года. При этом Россия импортирует из Бразилии соевые бобы, объем поставок которых в настоящий момент составил 857 тысяч тонн, отметили в Россельхознадзоре.
Также в ведомстве сообщили, что бразильская делегация высоко оценила действующую в России систему качества и безопасности зерна, ответственный подход к организации производства продукции. Коллеги выразили уверенность, что визит послужит дополнительным импульсом в развитии российско-бразильских отношений при взаимных поставках сельскохозяйственной продукции, говорится в сообщении.
В России сократилось потребление импортного вина
18 октября, 13:45