https://ria.ru/20241028/video-1980564938.html

Появились кадры аварийной посадки самолета Ан-2 на Ставрополье

Появились кадры аварийной посадки самолета Ан-2 на Ставрополье - РИА Новости, 28.10.2024

Появились кадры аварийной посадки самолета Ан-2 на Ставрополье

Видео аварийной посадки Ан-2 в Ставропольском крае появилось в социальных сетях, согласно кадрам, перед посадкой самолет пролетел в считанных метрах над... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T18:42

2024-10-28T18:42

2024-10-28T18:54

происшествия

россия

ставропольский край

ессентуки

николай бондаренко

межгосударственный авиационный комитет

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)

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ПЯТИГОРСК, 28 окт - РИА Новости. Видео аварийной посадки Ан-2 в Ставропольском крае появилось в социальных сетях, согласно кадрам, перед посадкой самолет пролетел в считанных метрах над автомобильным мостом, едва не задев его, сообщает РИА Новости. На видео, снятом очевидцами, Ан-2 совершает аварийную посадку в лесополосе в нескольких километрах от развилки дороги город Ессентуки - станица Суворовская. В воскресенье ГУМЧС РФ по Ставропольскому краю сообщало, что самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку, на борту находились пять человек, погибших и пострадавших нет. Глава Предгорного муниципального округа Николай Бондаренко сообщил о двух пострадавших из девяти находившихся на борту самолета Ан-2, который потерял мощность и упал. Пресс-служба МЧС России сообщила, что четыре человека пострадали, из них трое госпитализированы в результате жесткой посадки Ан-2. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию авиаинцидента с самолетом Ан-2, который произошел в районе посадочной площадки Ессентукская, сообщили в МАК. Ространснадзор проводит внеплановую проверку компании ООО "Авиахим Юг", чей самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Ставропольском крае, сообщает ведомство.

https://ria.ru/20241027/an-2-1980373793.html

россия

ставропольский край

ессентуки

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происшествия, россия, ставропольский край, ессентуки, николай бондаренко, межгосударственный авиационный комитет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), ан-2