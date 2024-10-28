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Появились кадры аварийной посадки самолета Ан-2 на Ставрополье
Появились кадры аварийной посадки самолета Ан-2 на Ставрополье - РИА Новости, 28.10.2024
Появились кадры аварийной посадки самолета Ан-2 на Ставрополье
Видео аварийной посадки Ан-2 в Ставропольском крае появилось в социальных сетях, согласно кадрам, перед посадкой самолет пролетел в считанных метрах над... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T18:42
2024-10-28T18:42
2024-10-28T18:54
происшествия
россия
ставропольский край
ессентуки
николай бондаренко
межгосударственный авиационный комитет
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
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ПЯТИГОРСК, 28 окт - РИА Новости. Видео аварийной посадки Ан-2 в Ставропольском крае появилось в социальных сетях, согласно кадрам, перед посадкой самолет пролетел в считанных метрах над автомобильным мостом, едва не задев его, сообщает РИА Новости. На видео, снятом очевидцами, Ан-2 совершает аварийную посадку в лесополосе в нескольких километрах от развилки дороги город Ессентуки - станица Суворовская. В воскресенье ГУМЧС РФ по Ставропольскому краю сообщало, что самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку, на борту находились пять человек, погибших и пострадавших нет. Глава Предгорного муниципального округа Николай Бондаренко сообщил о двух пострадавших из девяти находившихся на борту самолета Ан-2, который потерял мощность и упал. Пресс-служба МЧС России сообщила, что четыре человека пострадали, из них трое госпитализированы в результате жесткой посадки Ан-2. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию авиаинцидента с самолетом Ан-2, который произошел в районе посадочной площадки Ессентукская, сообщили в МАК. Ространснадзор проводит внеплановую проверку компании ООО "Авиахим Юг", чей самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Ставропольском крае, сообщает ведомство.
https://ria.ru/20241027/an-2-1980373793.html
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происшествия, россия, ставропольский край, ессентуки, николай бондаренко, межгосударственный авиационный комитет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), ан-2
Происшествия, Россия, Ставропольский край, Ессентуки, Николай Бондаренко, Межгосударственный авиационный комитет, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), Ан-2
Появились кадры аварийной посадки самолета Ан-2 на Ставрополье
В Сети появились кадры аварийной посадки самолета Ан-2 в Ставропольском крае