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Появились кадры аварийной посадки самолета Ан-2 на Ставрополье - РИА Новости, 28.10.2024
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18:42 28.10.2024 (обновлено: 18:54 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/video-1980564938.html
Появились кадры аварийной посадки самолета Ан-2 на Ставрополье
Появились кадры аварийной посадки самолета Ан-2 на Ставрополье - РИА Новости, 28.10.2024
Появились кадры аварийной посадки самолета Ан-2 на Ставрополье
Видео аварийной посадки Ан-2 в Ставропольском крае появилось в социальных сетях, согласно кадрам, перед посадкой самолет пролетел в считанных метрах над... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T18:42
2024-10-28T18:54
происшествия
россия
ставропольский край
ессентуки
николай бондаренко
межгосударственный авиационный комитет
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1c/1980565800_0:370:465:632_1920x0_80_0_0_2364d8135f66daf88319a7bec9040ae9.jpg
ПЯТИГОРСК, 28 окт - РИА Новости. Видео аварийной посадки Ан-2 в Ставропольском крае появилось в социальных сетях, согласно кадрам, перед посадкой самолет пролетел в считанных метрах над автомобильным мостом, едва не задев его, сообщает РИА Новости. На видео, снятом очевидцами, Ан-2 совершает аварийную посадку в лесополосе в нескольких километрах от развилки дороги город Ессентуки - станица Суворовская. В воскресенье ГУМЧС РФ по Ставропольскому краю сообщало, что самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку, на борту находились пять человек, погибших и пострадавших нет. Глава Предгорного муниципального округа Николай Бондаренко сообщил о двух пострадавших из девяти находившихся на борту самолета Ан-2, который потерял мощность и упал. Пресс-служба МЧС России сообщила, что четыре человека пострадали, из них трое госпитализированы в результате жесткой посадки Ан-2. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию авиаинцидента с самолетом Ан-2, который произошел в районе посадочной площадки Ессентукская, сообщили в МАК. Ространснадзор проводит внеплановую проверку компании ООО "Авиахим Юг", чей самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Ставропольском крае, сообщает ведомство.
https://ria.ru/20241027/an-2-1980373793.html
россия
ставропольский край
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происшествия, россия, ставропольский край, ессентуки, николай бондаренко, межгосударственный авиационный комитет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), ан-2
Происшествия, Россия, Ставропольский край, Ессентуки, Николай Бондаренко, Межгосударственный авиационный комитет, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), Ан-2
Появились кадры аварийной посадки самолета Ан-2 на Ставрополье

В Сети появились кадры аварийной посадки самолета Ан-2 в Ставропольском крае

© СоцсетиАн-2 совершает аварийную посадку в лесополосе в нескольких километрах от развилки дороги город Ессентуки - станица Суворовская
Ан-2 совершает аварийную посадку в лесополосе в нескольких километрах от развилки дороги город Ессентуки - станица Суворовская - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© Соцсети
Ан-2 совершает аварийную посадку в лесополосе в нескольких километрах от развилки дороги город Ессентуки - станица Суворовская
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ПЯТИГОРСК, 28 окт - РИА Новости. Видео аварийной посадки Ан-2 в Ставропольском крае появилось в социальных сетях, согласно кадрам, перед посадкой самолет пролетел в считанных метрах над автомобильным мостом, едва не задев его, сообщает РИА Новости.
На видео, снятом очевидцами, Ан-2 совершает аварийную посадку в лесополосе в нескольких километрах от развилки дороги город Ессентуки - станица Суворовская.
В воскресенье ГУМЧС РФ по Ставропольскому краю сообщало, что самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку, на борту находились пять человек, погибших и пострадавших нет. Глава Предгорного муниципального округа Николай Бондаренко сообщил о двух пострадавших из девяти находившихся на борту самолета Ан-2, который потерял мощность и упал. Пресс-служба МЧС России сообщила, что четыре человека пострадали, из них трое госпитализированы в результате жесткой посадки Ан-2. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию авиаинцидента с самолетом Ан-2, который произошел в районе посадочной площадки Ессентукская, сообщили в МАК. Ространснадзор проводит внеплановую проверку компании ООО "Авиахим Юг", чей самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Ставропольском крае, сообщает ведомство.
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ПроисшествияРоссияСтавропольский крайЕссентукиНиколай БондаренкоМежгосударственный авиационный комитетМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)Ан-2
 
 
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