https://ria.ru/20241028/vich-1980547374.html

Эксперт Минздрава рассказала, можно ли заразиться ВИЧ во время маникюра

Эксперт Минздрава рассказала, можно ли заразиться ВИЧ во время маникюра - РИА Новости, 28.10.2024

Эксперт Минздрава рассказала, можно ли заразиться ВИЧ во время маникюра

Заражение ВИЧ-инфекцией при маникюре возможно только в случае обильного загрязнения кровью колющих или режущих предметов и при грубом нарушении их обработки,... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T17:40

2024-10-28T17:40

2024-10-28T17:40

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Заражение ВИЧ-инфекцией при маникюре возможно только в случае обильного загрязнения кровью колющих или режущих предметов и при грубом нарушении их обработки, заявила РИА Новости специалист Центра общей инфектологии НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Мария Ласеева. Ранее специалисты Псковской инфекционной клинической больницы рассказали, что столкнулись со случаем заражения пациентки ВИЧ-инфекцией, предположительно, на маникюре. "Если рассматривать возможность передачи ВИЧ-инфекции через маникюрные инструменты, то возможен его перенос только в случае обильного загрязнения кровью колющих или режущих предметов и грубом нарушении их обработки (предстерилизационной очистки, дезинфицирования и стерилизации), однако риск инфицирования в данном случае в сотни раз меньше, чем при половых контактах или употреблении наркотиков", - сказала Ласеева. Она отметила, что ВИЧ-инфекция относится к группе "гемоконтактных" инфекций. Длительные эпидемиологические наблюдения показали, что ВИЧ передается при половых контактах, от инфицированной матери плоду и при переносе зараженной крови тем или иным путем от инфицированного лица неинфицированному, что возможно при переливании крови и ее компонентов, пересадке органов, при парентеральных вмешательствах, пояснила Ласеева. Прямому риску заражения подвергаются половые партнеры лиц с ВИЧ, не принимающих антиретровирусную терапию, реципиенты их крови, партнеры по внутривенному употреблению наркотиков, а также дети, рожденные ВИЧ-инфицированными женщинами, не получающими химиопрофилактику антиретровирусными препаратами, отметила специалист. При этом, по ее словам, ВИЧ чувствителен к действию дезинфицирующих химических средств, разрушается при нагревании выше 56 градусов в течение 30 минут и при действии ультрафиолета.

https://ria.ru/20240502/vich-1943533061.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, россия