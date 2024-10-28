https://ria.ru/20241028/varany-1980596395.html

Пассажир самолета пытался ввезти в Турцию крокодилов и варанов

Пассажир самолета пытался ввезти в Турцию крокодилов и варанов - РИА Новости, 28.10.2024

Пассажир самолета пытался ввезти в Турцию крокодилов и варанов

Прибывший из Египта самолетом пассажир пытался ввезти в Турцию 17 крокодилов и десять варанов, специалисты изъяли оставшихся в живых животных, сообщило... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T21:51

2024-10-28T21:51

2024-10-28T21:51

турция

египет

хатай (провинция)

в мире

происшествия

животные

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СТАМБУЛ, 28 окт - РИА Новости. Прибывший из Египта самолетом пассажир пытался ввезти в Турцию 17 крокодилов и десять варанов, специалисты изъяли оставшихся в живых животных, сообщило министерство сельского и лесного хозяйства Турции. Подозрительный пассажир, прилетевший из Египта, привлек внимание таможенников в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гёкчен. При осмотре чемодана у него обнаружили 17 нильских крокодилов, пятеро из которых уже погибли, и десять варанов, из которых в живых остались лишь пять особей. Мужчина планировал доставить животных в провинцию Хатай на юго-востоке Турции, не имея необходимых документов для перевозки, отметило ведомство. "Оставшиеся в живых животные взяты под опеку сотрудниками Управления национальных парков и защиты природы", - отметило ведомство.

https://ria.ru/20240905/poshliny-1760964563.html

турция

египет

хатай (провинция)

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турция, египет, хатай (провинция), в мире, происшествия, животные