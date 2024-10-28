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Пассажир самолета пытался ввезти в Турцию крокодилов и варанов - РИА Новости, 28.10.2024
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21:51 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/varany-1980596395.html
Пассажир самолета пытался ввезти в Турцию крокодилов и варанов
Пассажир самолета пытался ввезти в Турцию крокодилов и варанов - РИА Новости, 28.10.2024
Пассажир самолета пытался ввезти в Турцию крокодилов и варанов
Прибывший из Египта самолетом пассажир пытался ввезти в Турцию 17 крокодилов и десять варанов, специалисты изъяли оставшихся в живых животных, сообщило... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T21:51
2024-10-28T21:51
турция
египет
хатай (провинция)
в мире
происшествия
животные
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СТАМБУЛ, 28 окт - РИА Новости. Прибывший из Египта самолетом пассажир пытался ввезти в Турцию 17 крокодилов и десять варанов, специалисты изъяли оставшихся в живых животных, сообщило министерство сельского и лесного хозяйства Турции. Подозрительный пассажир, прилетевший из Египта, привлек внимание таможенников в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гёкчен. При осмотре чемодана у него обнаружили 17 нильских крокодилов, пятеро из которых уже погибли, и десять варанов, из которых в живых остались лишь пять особей. Мужчина планировал доставить животных в провинцию Хатай на юго-востоке Турции, не имея необходимых документов для перевозки, отметило ведомство. "Оставшиеся в живых животные взяты под опеку сотрудниками Управления национальных парков и защиты природы", - отметило ведомство.
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турция
египет
хатай (провинция)
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турция, египет, хатай (провинция), в мире, происшествия, животные
Турция, Египет, Хатай (провинция), В мире, Происшествия, Животные
Пассажир самолета пытался ввезти в Турцию крокодилов и варанов

Прибывший из Египта пассажир пытался ввезти в Турцию крокодилов и варанов

CC0 / sandid / Варан
Варан - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
CC0 / sandid /
Варан . Архивное фото
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СТАМБУЛ, 28 окт - РИА Новости. Прибывший из Египта самолетом пассажир пытался ввезти в Турцию 17 крокодилов и десять варанов, специалисты изъяли оставшихся в живых животных, сообщило министерство сельского и лесного хозяйства Турции.
Подозрительный пассажир, прилетевший из Египта, привлек внимание таможенников в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гёкчен. При осмотре чемодана у него обнаружили 17 нильских крокодилов, пятеро из которых уже погибли, и десять варанов, из которых в живых остались лишь пять особей.
Мужчина планировал доставить животных в провинцию Хатай на юго-востоке Турции, не имея необходимых документов для перевозки, отметило ведомство. "Оставшиеся в живых животные взяты под опеку сотрудниками Управления национальных парков и защиты природы", - отметило ведомство.
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ТурцияЕгипетХатай (провинция)В миреПроисшествияЖивотные
 
 
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