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Пассажир самолета пытался ввезти в Турцию крокодилов и варанов
Пассажир самолета пытался ввезти в Турцию крокодилов и варанов - РИА Новости, 28.10.2024
Пассажир самолета пытался ввезти в Турцию крокодилов и варанов
Прибывший из Египта самолетом пассажир пытался ввезти в Турцию 17 крокодилов и десять варанов, специалисты изъяли оставшихся в живых животных, сообщило... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T21:51
2024-10-28T21:51
2024-10-28T21:51
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СТАМБУЛ, 28 окт - РИА Новости. Прибывший из Египта самолетом пассажир пытался ввезти в Турцию 17 крокодилов и десять варанов, специалисты изъяли оставшихся в живых животных, сообщило министерство сельского и лесного хозяйства Турции. Подозрительный пассажир, прилетевший из Египта, привлек внимание таможенников в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гёкчен. При осмотре чемодана у него обнаружили 17 нильских крокодилов, пятеро из которых уже погибли, и десять варанов, из которых в живых остались лишь пять особей. Мужчина планировал доставить животных в провинцию Хатай на юго-востоке Турции, не имея необходимых документов для перевозки, отметило ведомство. "Оставшиеся в живых животные взяты под опеку сотрудниками Управления национальных парков и защиты природы", - отметило ведомство.
https://ria.ru/20240905/poshliny-1760964563.html
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турция, египет, хатай (провинция), в мире, происшествия, животные
Турция, Египет, Хатай (провинция), В мире, Происшествия, Животные
Пассажир самолета пытался ввезти в Турцию крокодилов и варанов
Прибывший из Египта пассажир пытался ввезти в Турцию крокодилов и варанов