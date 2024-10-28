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В Одессе провели силовую мобилизацию на глазах у полицейских
В Одессе провели силовую мобилизацию на глазах у полицейских - РИА Новости, 28.10.2024
В Одессе провели силовую мобилизацию на глазах у полицейских
Украинское издание "Страна.ua" опубликовало в понедельник очередное видео силовой мобилизации в Одессе, на котором представители местного военкомата под... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T18:22
2024-10-28T18:22
2024-10-28T18:22
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" опубликовало в понедельник очередное видео силовой мобилизации в Одессе, на котором представители местного военкомата под присмотром полиции запихивают мужчину в автомобиль. "Видео силовой мобилизации в Одессе. Под присмотром полиции мужчину "пакуют" люди в гражданском", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. На сопровождающем публикацию видео двое мужчин в гражданском пытаются силой затолкать мужчину мобилизационного возраста в автомобиль. При этом двое полицейских стоят рядом и молча наблюдают за происходящим. За призывника пыталась заступиться женщина, она задавала вопрос, на каком основании мужчину повалили на землю и надевают наручники. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20241028/zelenskiy-1980498299.html
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в мире, одесса, украина, вооруженные силы украины
В мире, Одесса, Украина, Вооруженные силы Украины
В Одессе провели силовую мобилизацию на глазах у полицейских
"Страна.ua": люди в гражданском мобилизовали мужчину в Одессе на виду у полиции
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" опубликовало в понедельник очередное видео силовой мобилизации в Одессе, на котором представители местного военкомата под присмотром полиции запихивают мужчину в автомобиль.
"Видео силовой мобилизации в Одессе. Под присмотром полиции мужчину "пакуют" люди в гражданском", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
На сопровождающем публикацию видео двое мужчин в гражданском пытаются силой затолкать мужчину мобилизационного возраста в автомобиль. При этом двое полицейских стоят рядом и молча наблюдают за происходящим. За призывника пыталась заступиться женщина, она задавала вопрос, на каком основании мужчину повалили на землю и надевают наручники.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине
вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.