https://ria.ru/20241028/ukraina-1980556592.html
Фицо рассказал, что будет с Украиной в случае победы Харрис
Фицо рассказал, что будет с Украиной в случае победы Харрис - РИА Новости, 28.10.2024
Фицо рассказал, что будет с Украиной в случае победы Харрис
Премьер Словакии Роберт Фицо опасается, что возможная победа Камалы Харрис на президентских выборах в США будет способствовать затягиванию конфликта на Украине, РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T18:13
2024-10-28T18:13
2024-10-28T18:13
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БРАТИСЛАВА, 28 окт - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо опасается, что возможная победа Камалы Харрис на президентских выборах в США будет способствовать затягиванию конфликта на Украине, что может привести к разрушению страны. "Надеюсь, что в конце концов здравый смысл победит, с Вашингтона подует новый ветер и будет основанием, чтобы на Украину посмотрели по-другому. Если победит старый ветер, что сейчас тоже возможно, может победить госпожа вице-президент Харрис, то я опасаюсь, что война может быть затяжной и может привести к полному разрушению Украины как таковой", - сказал Фицо в интервью изданию Štandard. Он отметил, что украинцы не заслуживают такого негативного исхода событий. "Это значит, что и они имеют право что-то сказать к этому и должны были бы что-то сказать, что хватит. Но кого-то с той верхушки, кажется, это устраивает", - добавил премьер Словакии.
https://ria.ru/20241005/tramp-1976516538.html
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в мире, украина, словакия, сша, роберт фицо, камала харрис
В мире, Украина, Словакия, США, Роберт Фицо, Камала Харрис
Фицо рассказал, что будет с Украиной в случае победы Харрис
Премьер Словакии Фицо: победа Харрис в США может привести к разрушению Украины