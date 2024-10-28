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Фицо рассказал, что будет с Украиной в случае победы Харрис - РИА Новости, 28.10.2024
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18:13 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/ukraina-1980556592.html
Фицо рассказал, что будет с Украиной в случае победы Харрис
Фицо рассказал, что будет с Украиной в случае победы Харрис - РИА Новости, 28.10.2024
Фицо рассказал, что будет с Украиной в случае победы Харрис
Премьер Словакии Роберт Фицо опасается, что возможная победа Камалы Харрис на президентских выборах в США будет способствовать затягиванию конфликта на Украине, РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T18:13
2024-10-28T18:13
в мире
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словакия
сша
роберт фицо
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БРАТИСЛАВА, 28 окт - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо опасается, что возможная победа Камалы Харрис на президентских выборах в США будет способствовать затягиванию конфликта на Украине, что может привести к разрушению страны. "Надеюсь, что в конце концов здравый смысл победит, с Вашингтона подует новый ветер и будет основанием, чтобы на Украину посмотрели по-другому. Если победит старый ветер, что сейчас тоже возможно, может победить госпожа вице-президент Харрис, то я опасаюсь, что война может быть затяжной и может привести к полному разрушению Украины как таковой", - сказал Фицо в интервью изданию Štandard. Он отметил, что украинцы не заслуживают такого негативного исхода событий. "Это значит, что и они имеют право что-то сказать к этому и должны были бы что-то сказать, что хватит. Но кого-то с той верхушки, кажется, это устраивает", - добавил премьер Словакии.
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в мире, украина, словакия, сша, роберт фицо, камала харрис
В мире, Украина, Словакия, США, Роберт Фицо, Камала Харрис
Фицо рассказал, что будет с Украиной в случае победы Харрис

Премьер Словакии Фицо: победа Харрис в США может привести к разрушению Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВице-президент США Камала Харрис
Вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Вице-президент США Камала Харрис. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 28 окт - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо опасается, что возможная победа Камалы Харрис на президентских выборах в США будет способствовать затягиванию конфликта на Украине, что может привести к разрушению страны.
"Надеюсь, что в конце концов здравый смысл победит, с Вашингтона подует новый ветер и будет основанием, чтобы на Украину посмотрели по-другому. Если победит старый ветер, что сейчас тоже возможно, может победить госпожа вице-президент Харрис, то я опасаюсь, что война может быть затяжной и может привести к полному разрушению Украины как таковой", - сказал Фицо в интервью изданию Štandard.
Он отметил, что украинцы не заслуживают такого негативного исхода событий.
"Это значит, что и они имеют право что-то сказать к этому и должны были бы что-то сказать, что хватит. Но кого-то с той верхушки, кажется, это устраивает", - добавил премьер Словакии.
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Премьер Словакии оценил шансы Трампа завершить конфликт на Украине
5 октября, 14:42
 
В миреУкраинаСловакияСШАРоберт ФицоКамала Харрис
 
 
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