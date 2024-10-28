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На въезде в Луцк образовались пробки из-за облав на военнообязанных - РИА Новости, 28.10.2024
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17:33 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/ukraina-1980546467.html
На въезде в Луцк образовались пробки из-за облав на военнообязанных
На въезде в Луцк образовались пробки из-за облав на военнообязанных - РИА Новости, 28.10.2024
На въезде в Луцк образовались пробки из-за облав на военнообязанных
Многочасовые пробки образовались на въезде в город Луцк на западе Украины из-за проверки документов сотрудниками местных военкоматов, сообщил в понедельник... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T17:33
2024-10-28T17:33
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Многочасовые пробки образовались на въезде в город Луцк на западе Украины из-за проверки документов сотрудниками местных военкоматов, сообщил в понедельник украинский телеканал "Общественное". "На нескольких въездах в Луцк и на некоторых дорогах областного центра образовались пробки. Они связаны с проведением плановых мероприятий терцентра комплектования (так называют на Украине военкоматы – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Общественного". Телеканал со ссылкой на жительницу области, которая попала в пробку, сообщил, что автомобили двигались со скоростью пять километров в час. В Волынском областном военкомате "Общественному" сообщили, что шла проверка военно-учетных документов. Украинское издание "Страна.ua" 25 октября сообщало, что километровые пробки из автомобилей образовались на въезд в город Хмельницкий на западе Украины из-за установки военкоматами и сотрудниками полиции блок-постов. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20241028/zelenskiy-1980498299.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
На въезде в Луцк образовались пробки из-за облав на военнообязанных

"Общественное": на въезде в Луцк из-за проверки документов образовались пробки

CC BY-SA 3.0 / любком / Луцк
Луцк - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
CC BY-SA 3.0 / любком /
Луцк. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Многочасовые пробки образовались на въезде в город Луцк на западе Украины из-за проверки документов сотрудниками местных военкоматов, сообщил в понедельник украинский телеканал "Общественное".
"На нескольких въездах в Луцк и на некоторых дорогах областного центра образовались пробки. Они связаны с проведением плановых мероприятий терцентра комплектования (так называют на Украине военкоматы – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Общественного".
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Телеканал со ссылкой на жительницу области, которая попала в пробку, сообщил, что автомобили двигались со скоростью пять километров в час. В Волынском областном военкомате "Общественному" сообщили, что шла проверка военно-учетных документов.
Украинское издание "Страна.ua" 25 октября сообщало, что километровые пробки из автомобилей образовались на въезд в город Хмельницкий на западе Украины из-за установки военкоматами и сотрудниками полиции блок-постов.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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