https://ria.ru/20241028/ukraina-1980522652.html

В Раде предложили заочно штрафовать за неявку в военкомат

В Раде предложили заочно штрафовать за неявку в военкомат - РИА Новости, 28.10.2024

В Раде предложили заочно штрафовать за неявку в военкомат

Комитет Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять в первом чтении законопроект о заочных штрафах в случае нарушения правил РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T15:58

2024-10-28T15:58

2024-10-28T15:58

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Комитет Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять в первом чтении законопроект о заочных штрафах в случае нарушения правил военного учета, в частности за неявку в военкомат или возвращении повестки, сообщило украинское издание "Судебно-юридическая газета" "Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять в первом чтении законопроект, которым предлагается упростить механизм привлечения к ответственности… за нарушение правил военного учета и законодательства о мобилизации", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Судебно-юридической газеты". По информации газеты, в частности, законопроект предусматривает возможность заочно накладывать штраф без составления протокола в случае неявки по вызову в военкомат или возврата повестки с отметками о невручении или отказе в ее получении. Директор департамента кадровой политики минобороны Украины Марк Андрусяк 14 июля предупредил, что военнообязанных, не обновивших свои военно-учетные данные, с 17 июля начнут штрафовать. Известно, что за нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета в особый период предлагается наказывать штрафом в размере от 17 тысяч до 25,5 тысячи гривен (от 400 до 600 долларов). Депутат украинского парламента Александр Федиенко 1 августа заявил, что военкоматы на Украине начали выписывать штрафы даже тем военнообязанным, которые своевременно обновили свои учетные данные. Ранее депутат Рады Андрей Осадчук сообщил, что минимум 6 миллионов граждан Украины попадают под штрафы за то, что за два месяца не обновили свои военно-учетные данные в реестре военнообязанных. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата и полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240309/voenkomat-1932049328.html

https://ria.ru/20241026/odessa-1980248428.html

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