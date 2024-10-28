https://ria.ru/20241028/ukraina-1980509843.html
Боррель сделал неожиданное признание об Украине
Боррель сделал неожиданное признание об Украине - РИА Новости, 28.10.2024
Боррель сделал неожиданное признание об Украине
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью испанской радиостанции RNE признал, что для Запада конфликт на Украине ушел на второй план. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T14:46
2024-10-28T14:46
2024-10-28T21:25
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью испанской радиостанции RNE признал, что для Запада конфликт на Украине ушел на второй план."Мы уже не так много говорим о войне на Украине, как если бы она закончилась, но нет, уверяю вас, она не закончилась, она продолжается — и продолжается с той же интенсивностью", — рассказал Боррель.Ранее газета The Washington Post написала, что Зеленский стал более открыт к проведению переговоров с Россией на фоне ослабления позиций Украины. При этом глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что серьезных предложений по урегулированию конфликта пока не поступало, в западных СМИ данные по этой теме появляются "как черт из табакерки".В июне этого года Владимир Путин на встрече с руководством МИД озвучил условия для начала переговоров по Украине. Среди них — отказ киевского режима от намерений вступить в НАТО. Президент отметил, что России для мирного урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус постсоветской республики.
https://ria.ru/20241028/zelenskiy-1980496900.html
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в мире, украина, россия, жозеп боррель, сергей лавров, владимир путин, нато, евросоюз, политика
В мире, Украина, Россия, Жозеп Боррель, Сергей Лавров, Владимир Путин, НАТО, Евросоюз, Политика
Боррель сделал неожиданное признание об Украине
Боррель: украинский конфликт в настоящее время отошел на второй план