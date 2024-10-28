https://ria.ru/20241028/ukraina-1980441637.html

В Сумской области повреждены объекты критической инфраструктуры

В Сумской области повреждены объекты критической инфраструктуры - РИА Новости, 28.10.2024

В Сумской области повреждены объекты критической инфраструктуры

Энергетические объекты критической инфраструктуры повреждены в понедельник в Конотопском районе Сумской области на севере Украины, сообщает областная... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T09:44

2024-10-28T09:44

2024-10-28T09:44

специальная военная операция на украине

в мире

сумская область

украина

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968483762_0:135:1280:855_1920x0_80_0_0_09a02c345cc10c8ba706bf9fc14390f8.jpg

МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Энергетические объекты критической инфраструктуры повреждены в понедельник в Конотопском районе Сумской области на севере Украины, сообщает областная администрация. "Удар по энергетическим объектам критической инфраструктуры Конотопского района", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации. Количество объектов не сообщается, также не уточняется, на чем они специализируются. Отмечается, что на место выехали все спецслужбы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20241028/ukraina-1980433901.html

https://ria.ru/20241028/ukraintsy-1980426452.html

сумская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сумская область, украина, вооруженные силы рф