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В Сумской области повреждены объекты критической инфраструктуры - РИА Новости, 28.10.2024
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09:44 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/ukraina-1980441637.html
В Сумской области повреждены объекты критической инфраструктуры
В Сумской области повреждены объекты критической инфраструктуры - РИА Новости, 28.10.2024
В Сумской области повреждены объекты критической инфраструктуры
Энергетические объекты критической инфраструктуры повреждены в понедельник в Конотопском районе Сумской области на севере Украины, сообщает областная... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T09:44
2024-10-28T09:44
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Энергетические объекты критической инфраструктуры повреждены в понедельник в Конотопском районе Сумской области на севере Украины, сообщает областная администрация. "Удар по энергетическим объектам критической инфраструктуры Конотопского района", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации. Количество объектов не сообщается, также не уточняется, на чем они специализируются. Отмечается, что на место выехали все спецслужбы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20241028/ukraina-1980433901.html
https://ria.ru/20241028/ukraintsy-1980426452.html
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в мире, сумская область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Украина, Вооруженные силы РФ
В Сумской области повреждены объекты критической инфраструктуры

В Сумской области повреждены энергетические объекты критической инфраструктуры

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Энергетические объекты критической инфраструктуры повреждены в понедельник в Конотопском районе Сумской области на севере Украины, сообщает областная администрация.
"Удар по энергетическим объектам критической инфраструктуры Конотопского района", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации.
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Количество объектов не сообщается, также не уточняется, на чем они специализируются.
Отмечается, что на место выехали все спецслужбы.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСумская областьУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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