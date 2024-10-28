https://ria.ru/20241028/ukraina-1980433901.html

СМИ: число мобилизованных на Украине падает

СМИ: число мобилизованных на Украине падает - РИА Новости, 28.10.2024

СМИ: число мобилизованных на Украине падает

Число мобилизованных в ВСУ граждан Украины падает, несмотря на принятие закона об усилении мобилизации и масштабные облавы со стороны сотрудников военкоматов,... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T08:51

2024-10-28T08:51

2024-10-28T08:51

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Число мобилизованных в ВСУ граждан Украины падает, несмотря на принятие закона об усилении мобилизации и масштабные облавы со стороны сотрудников военкоматов, пишет газета Wall Street Journal. "Киев колебался до весны, прежде чем снизить возраст начала обязательной военной службы до 25 лет и ввести дополнительные наказания для тех, кто избегает призыва. Согласно военным аналитикам, число мобилизованных сначала утроилось, но с тех пор снизилось", - говорится в публикации. По данным украинского военного чиновника Василия Румака, число военных ВСУ, проходящих обучение, после принятия в мае закона об усилении мобилизации достигло 35 тысяч в месяц, но с тех пор снизилось до 20 тысяч. При этом неназванный украинский военный инструктор из прифронтового тренировочного центра отметил, что большая часть новобранцев не хочет воевать. Украинские СМИ с середины октября сообщают о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, сообщалось об облаве на концерте популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240325/ukraina-1935604975.html

https://ria.ru/20241026/odessa-1980248428.html

https://ria.ru/20241022/ukraina-1979284256.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, киев, днепропетровск, вооруженные силы украины