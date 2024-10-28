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Илья Учитель получил "ТЭФИ-KIDS" за "Летучий корабль" - РИА Новости, 28.10.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
22:38 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/uchitel-1980599664.html
Илья Учитель получил "ТЭФИ-KIDS" за "Летучий корабль"
Илья Учитель получил "ТЭФИ-KIDS" за "Летучий корабль" - РИА Новости, 28.10.2024
Илья Учитель получил "ТЭФИ-KIDS" за "Летучий корабль"
Илья Учитель стал победителем в номинации "Режиссер фильма или сериала для детей и семейного просмотра" премии "ТЭФИ-KIDS" 2024 года, объявила на церемонии... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T22:38
2024-10-28T22:38
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Илья Учитель стал победителем в номинации "Режиссер фильма или сериала для детей и семейного просмотра" премии "ТЭФИ-KIDS" 2024 года, объявила на церемонии основатель онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Ким. "В номинации "Режиссер фильма или сериала для детей и семейного просмотра" побеждает Илья Учитель за фильм "Летучий корабль", - заявила она на вручении премии. Музыкальная сказка "Летучий корабль " по мотивам знаменитого советского мультфильма вышла в российский прокат 21 марта. "Мы сделали фильм для детей, и эта награда действительно очень важна. Но я еще должен сказать, что режиссер на фильмах-сказках - это, конечно, важная, действительно, роль, но ничего бы у нас не вышло без нашей чудесной команды, уникальных специалистов", - сказал Учитель, получая приз. Премия "ТЭФИ-KIDS" проходит в театре Et Cetera в Москве. На участие в премии 2024 года было подано 215 работ из 27 городов России. Премия проводится при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
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москва, россия, wildberries, et cetera, илья учитель, тэфи, новости культуры
Культура, Москва, Россия, Wildberries, Et Cetera, Илья Учитель, ТЭФИ, Новости культуры
Илья Учитель получил "ТЭФИ-KIDS" за "Летучий корабль"

Илья Учитель победил в номинации "Режиссер фильма или сериала для детей"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРежиссер Илья Учитель
Режиссер Илья Учитель - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Режиссер Илья Учитель. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Илья Учитель стал победителем в номинации "Режиссер фильма или сериала для детей и семейного просмотра" премии "ТЭФИ-KIDS" 2024 года, объявила на церемонии основатель онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Ким.
«
"В номинации "Режиссер фильма или сериала для детей и семейного просмотра" побеждает Илья Учитель за фильм "Летучий корабль", - заявила она на вручении премии.
Музыкальная сказка "Летучий корабль " по мотивам знаменитого советского мультфильма вышла в российский прокат 21 марта.
"Мы сделали фильм для детей, и эта награда действительно очень важна. Но я еще должен сказать, что режиссер на фильмах-сказках - это, конечно, важная, действительно, роль, но ничего бы у нас не вышло без нашей чудесной команды, уникальных специалистов", - сказал Учитель, получая приз.
Премия "ТЭФИ-KIDS" проходит в театре Et Cetera в Москве. На участие в премии 2024 года было подано 215 работ из 27 городов России. Премия проводится при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
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КультураМоскваРоссияWildberriesEt CeteraИлья УчительТЭФИНовости культуры
 
 
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