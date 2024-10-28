https://ria.ru/20241028/uchitel-1980599664.html

Илья Учитель получил "ТЭФИ-KIDS" за "Летучий корабль"

Илья Учитель получил "ТЭФИ-KIDS" за "Летучий корабль" - РИА Новости, 28.10.2024

Илья Учитель получил "ТЭФИ-KIDS" за "Летучий корабль"

Илья Учитель стал победителем в номинации "Режиссер фильма или сериала для детей и семейного просмотра" премии "ТЭФИ-KIDS" 2024 года, объявила на церемонии... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T22:38

2024-10-28T22:38

2024-10-28T22:38

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Илья Учитель стал победителем в номинации "Режиссер фильма или сериала для детей и семейного просмотра" премии "ТЭФИ-KIDS" 2024 года, объявила на церемонии основатель онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Ким. "В номинации "Режиссер фильма или сериала для детей и семейного просмотра" побеждает Илья Учитель за фильм "Летучий корабль", - заявила она на вручении премии. Музыкальная сказка "Летучий корабль " по мотивам знаменитого советского мультфильма вышла в российский прокат 21 марта. "Мы сделали фильм для детей, и эта награда действительно очень важна. Но я еще должен сказать, что режиссер на фильмах-сказках - это, конечно, важная, действительно, роль, но ничего бы у нас не вышло без нашей чудесной команды, уникальных специалистов", - сказал Учитель, получая приз. Премия "ТЭФИ-KIDS" проходит в театре Et Cetera в Москве. На участие в премии 2024 года было подано 215 работ из 27 городов России. Премия проводится при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

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Наталья Макарова

москва, россия, wildberries, et cetera, илья учитель, тэфи, новости культуры