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Илья Учитель получил "ТЭФИ-KIDS" за "Летучий корабль"
Илья Учитель получил "ТЭФИ-KIDS" за "Летучий корабль" - РИА Новости, 28.10.2024
Илья Учитель получил "ТЭФИ-KIDS" за "Летучий корабль"
Илья Учитель стал победителем в номинации "Режиссер фильма или сериала для детей и семейного просмотра" премии "ТЭФИ-KIDS" 2024 года, объявила на церемонии... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T22:38
2024-10-28T22:38
2024-10-28T22:38
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Илья Учитель стал победителем в номинации "Режиссер фильма или сериала для детей и семейного просмотра" премии "ТЭФИ-KIDS" 2024 года, объявила на церемонии основатель онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Ким. "В номинации "Режиссер фильма или сериала для детей и семейного просмотра" побеждает Илья Учитель за фильм "Летучий корабль", - заявила она на вручении премии. Музыкальная сказка "Летучий корабль " по мотивам знаменитого советского мультфильма вышла в российский прокат 21 марта. "Мы сделали фильм для детей, и эта награда действительно очень важна. Но я еще должен сказать, что режиссер на фильмах-сказках - это, конечно, важная, действительно, роль, но ничего бы у нас не вышло без нашей чудесной команды, уникальных специалистов", - сказал Учитель, получая приз. Премия "ТЭФИ-KIDS" проходит в театре Et Cetera в Москве. На участие в премии 2024 года было подано 215 работ из 27 городов России. Премия проводится при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
https://ria.ru/20240429/letuchiy_korabl-1942979421.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, wildberries, et cetera, илья учитель, тэфи, новости культуры
Культура, Москва, Россия, Wildberries, Et Cetera, Илья Учитель, ТЭФИ, Новости культуры
Илья Учитель получил "ТЭФИ-KIDS" за "Летучий корабль"
Илья Учитель победил в номинации "Режиссер фильма или сериала для детей"
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Илья Учитель стал победителем в номинации "Режиссер фильма или сериала для детей и семейного просмотра" премии "ТЭФИ-KIDS" 2024 года, объявила на церемонии основатель онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Ким.
«
"В номинации "Режиссер фильма или сериала для детей и семейного просмотра" побеждает Илья Учитель за фильм "Летучий корабль", - заявила она на вручении премии.
Музыкальная сказка "Летучий корабль " по мотивам знаменитого советского мультфильма вышла в российский прокат 21 марта.
"Мы сделали фильм для детей, и эта награда действительно очень важна. Но я еще должен сказать, что режиссер на фильмах-сказках - это, конечно, важная, действительно, роль, но ничего бы у нас не вышло без нашей чудесной команды, уникальных специалистов", - сказал Учитель, получая приз.
Премия "ТЭФИ-KIDS" проходит в театре Et Cetera
в Москве
. На участие в премии 2024 года было подано 215 работ из 27 городов России
. Премия проводится при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.