На Украине одобрили изменения для контроля воинского учета
На Украине пообещали быстрее выявлять уклонистов и доставлять их в военкоматы
© AP Photo / Efrem LukatskyПанорама Киева
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Панорама Киева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Правительство Украины одобрило изменения для контроля воинского учета, теперь правоохранительные органы смогу обмениваться данными о гражданах через электронную систему, что позволит быстрее выявлять нарушителей и доставлять их в военные комиссариаты, заявил министр обороны Рустем Умеров.
"Кабинет министров Украины утвердил важные изменения для усиления военного учета и отслеживания нарушения законодательства. Теперь территориальные центры комплектования, СБУ, разведывательные органы и нацполиция будут обмениваться данными через электронную систему. Это позволит правоохранителям быстро и эффективно получать информацию о нарушителях и доставлять их в ТЦК (военкоматы - ред.) или соответствующие органы", - приводит слова Умерова пресс-служба в Telegram-канале министерства.
По его мнению, нововведения сделают военный учет более прозрачным.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.