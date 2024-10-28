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На Украине одобрили изменения для контроля воинского учета - РИА Новости, 28.10.2024
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21:38 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/uchet-1980594974.html
На Украине одобрили изменения для контроля воинского учета
На Украине одобрили изменения для контроля воинского учета - РИА Новости, 28.10.2024
На Украине одобрили изменения для контроля воинского учета
Правительство Украины одобрило изменения для контроля воинского учета, теперь правоохранительные органы смогу обмениваться данными о гражданах через электронную РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T21:38
2024-10-28T21:38
в мире
украина
рустем умеров
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Правительство Украины одобрило изменения для контроля воинского учета, теперь правоохранительные органы смогу обмениваться данными о гражданах через электронную систему, что позволит быстрее выявлять нарушителей и доставлять их в военные комиссариаты, заявил министр обороны Рустем Умеров. "Кабинет министров Украины утвердил важные изменения для усиления военного учета и отслеживания нарушения законодательства. Теперь территориальные центры комплектования, СБУ, разведывательные органы и нацполиция будут обмениваться данными через электронную систему. Это позволит правоохранителям быстро и эффективно получать информацию о нарушителях и доставлять их в ТЦК (военкоматы - ред.) или соответствующие органы", - приводит слова Умерова пресс-служба в Telegram-канале министерства. По его мнению, нововведения сделают военный учет более прозрачным. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20241019/voenkom-1978909470.html
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в мире, украина, рустем умеров, служба безопасности украины
В мире, Украина, Рустем Умеров, Служба безопасности Украины
На Украине одобрили изменения для контроля воинского учета

На Украине пообещали быстрее выявлять уклонистов и доставлять их в военкоматы

© AP Photo / Efrem LukatskyПанорама Киева
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Панорама Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Правительство Украины одобрило изменения для контроля воинского учета, теперь правоохранительные органы смогу обмениваться данными о гражданах через электронную систему, что позволит быстрее выявлять нарушителей и доставлять их в военные комиссариаты, заявил министр обороны Рустем Умеров.
"Кабинет министров Украины утвердил важные изменения для усиления военного учета и отслеживания нарушения законодательства. Теперь территориальные центры комплектования, СБУ, разведывательные органы и нацполиция будут обмениваться данными через электронную систему. Это позволит правоохранителям быстро и эффективно получать информацию о нарушителях и доставлять их в ТЦК (военкоматы - ред.) или соответствующие органы", - приводит слова Умерова пресс-служба в Telegram-канале министерства.
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По его мнению, нововведения сделают военный учет более прозрачным.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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