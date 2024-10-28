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"Каменский Чикатило" умер от рака в пермской колонии, сообщил источник - РИА Новости, 28.10.2024
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15:26 28.10.2024 (обновлено: 17:14 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/ubiytsa-1980517418.html
"Каменский Чикатило" умер от рака в пермской колонии, сообщил источник
"Каменский Чикатило" умер от рака в пермской колонии, сообщил источник - РИА Новости, 28.10.2024
"Каменский Чикатило" умер от рака в пермской колонии, сообщил источник
Серийный убийца и насильник Роман Бурцев, прозванный "Каменским Чикатило", в минувшем году умер в колонии особого режима "Белый лебедь", сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T15:26
2024-10-28T17:14
происшествия
соликамск
ростовская область
каменск-шахтинский
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ПЕРМЬ, 28 окт — РИА Новости. Серийный убийца и насильник Роман Бурцев, прозванный "Каменским Чикатило", в минувшем году умер в колонии особого режима "Белый лебедь", сообщил РИА Новости осведомленный источник."Он скончался от онкологии (в исправительной колонии № 2). Это произошло в конце прошлого года", — сказал собеседник агентства.Бурцев родился в апреле 1971-го. Окончил школу в городе Каменск-Шахтинский, потом работал там же на заводе.Его арестовали в 1996 году. Установлено, что Бурцев убил шесть детей в возрасте от семи до 12 лет в Ростовской области с 1993 по 1996 год.Осужденный отбывал наказание в колонии особого режима "Белый лебедь" в Соликамске Пермского края, где содержатся приговоренные к пожизненному заключению.
https://ria.ru/20240823/mirgorod-1967994321.html
соликамск
ростовская область
каменск-шахтинский
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происшествия, соликамск, ростовская область, каменск-шахтинский
Происшествия, Соликамск, Ростовская область, Каменск-Шахтинский
"Каменский Чикатило" умер от рака в пермской колонии, сообщил источник

Серийный убийца и насильник Роман Бурцев умер от рака в пермской колонии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкИсправительная колония
Исправительная колония - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Исправительная колония. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 28 окт — РИА Новости. Серийный убийца и насильник Роман Бурцев, прозванный "Каменским Чикатило", в минувшем году умер в колонии особого режима "Белый лебедь", сообщил РИА Новости осведомленный источник.
"Он скончался от онкологии (в исправительной колонии № 2). Это произошло в конце прошлого года", — сказал собеседник агентства.
Бурцев родился в апреле 1971-го. Окончил школу в городе Каменск-Шахтинский, потом работал там же на заводе.
Его арестовали в 1996 году. Установлено, что Бурцев убил шесть детей в возрасте от семи до 12 лет в Ростовской области с 1993 по 1996 год.
Осужденный отбывал наказание в колонии особого режима "Белый лебедь" в Соликамске Пермского края, где содержатся приговоренные к пожизненному заключению.
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ПроисшествияСоликамскРостовская областьКаменск-Шахтинский
 
 
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