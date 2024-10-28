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"Вовина тысяча". В Сети высмеяли идею Зеленского - РИА Новости, 28.10.2024
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17:45 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/tysyacha-1980548551.html
"Вовина тысяча". В Сети высмеяли идею Зеленского
"Вовина тысяча". В Сети высмеяли идею Зеленского - РИА Новости, 28.10.2024
"Вовина тысяча". В Сети высмеяли идею Зеленского
Пользователи соцсетей начали записывать ироничные ролики о жизни после указания Владимира Зеленского о выплате тысячи гривен (чуть более двух тысяч рублей) на... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T17:45
2024-10-28T17:45
мальдивы
в мире
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владимир зеленский
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Пользователи соцсетей начали записывать ироничные ролики о жизни после указания Владимира Зеленского о выплате тысячи гривен (чуть более двух тысяч рублей) на украинца. Примеры опубликовала "Страна.ua".На кадрах, размещенных в TikTok, пользователи мечтают о поездках на острова, катании на яхтах и покупке дорогого алкоголя, называя это жизнью на "Вовину тысячу"На прошлой неделе глава киевского режима пообещал украинцам программу, которая "будет ощутима для каждой семьи", — выплату по тысяче гривен (примерно 2350 рублей).Ранее СМИ со ссылкой на данные Всемирного банка сообщали, что из 32-миллионного населения Украины девять миллионов человек живут в бедности.Международное агентство S&amp;P понизило кредитный рейтинг постсоветской республики до уровня "SD/SD" — "выборочный дефолт". Это произошло после того, как Владимир Зеленский подписал закон о реструктуризации госдолга страны, позволяющий приостанавливать выплаты по внешним займам до октября.Ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте до уровня C с предыдущего CC.
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мальдивы, в мире, украина, владимир зеленский, всемирный банк
Мальдивы, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Всемирный банк

"Вовина тысяча". В Сети высмеяли идею Зеленского

© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Пользователи соцсетей начали записывать ироничные ролики о жизни после указания Владимира Зеленского о выплате тысячи гривен (чуть более двух тысяч рублей) на украинца. Примеры опубликовала "Страна.ua".
На кадрах, размещенных в TikTok, пользователи мечтают о поездках на острова, катании на яхтах и покупке дорогого алкоголя, называя это жизнью на "Вовину тысячу"
Кадр видео из соцсетей
Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Кадр видео из соцсетей
На прошлой неделе глава киевского режима пообещал украинцам программу, которая "будет ощутима для каждой семьи", — выплату по тысяче гривен (примерно 2350 рублей).
Ранее СМИ со ссылкой на данные Всемирного банка сообщали, что из 32-миллионного населения Украины девять миллионов человек живут в бедности.
Кадр видео из соцсетей
Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Кадр видео из соцсетей
Международное агентство S&P понизило кредитный рейтинг постсоветской республики до уровня "SD/SD" — "выборочный дефолт". Это произошло после того, как Владимир Зеленский подписал закон о реструктуризации госдолга страны, позволяющий приостанавливать выплаты по внешним займам до октября.
Ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте до уровня C с предыдущего CC.
Кадр видео из соцсетей
Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Кадр видео из соцсетей
 
МальдивыВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВсемирный банк
 
 
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