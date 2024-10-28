"Вовина тысяча". В Сети высмеяли идею Зеленского
© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Пользователи соцсетей начали записывать ироничные ролики о жизни после указания Владимира Зеленского о выплате тысячи гривен (чуть более двух тысяч рублей) на украинца. Примеры опубликовала "Страна.ua".
На кадрах, размещенных в TikTok, пользователи мечтают о поездках на острова, катании на яхтах и покупке дорогого алкоголя, называя это жизнью на "Вовину тысячу"
Кадр видео из соцсетей
Кадр видео из соцсетей
На прошлой неделе глава киевского режима пообещал украинцам программу, которая "будет ощутима для каждой семьи", — выплату по тысяче гривен (примерно 2350 рублей).
Ранее СМИ со ссылкой на данные Всемирного банка сообщали, что из 32-миллионного населения Украины девять миллионов человек живут в бедности.
Кадр видео из соцсетей
Кадр видео из соцсетей
Международное агентство S&P понизило кредитный рейтинг постсоветской республики до уровня "SD/SD" — "выборочный дефолт". Это произошло после того, как Владимир Зеленский подписал закон о реструктуризации госдолга страны, позволяющий приостанавливать выплаты по внешним займам до октября.
Ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте до уровня C с предыдущего CC.
Кадр видео из соцсетей
Кадр видео из соцсетей