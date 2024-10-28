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В Норильске в тундре нашли сотни бутылок коньяка - РИА Новости, 28.10.2024
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15:23 28.10.2024 (обновлено: 15:30 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/tundra-1980516983.html
В Норильске в тундре нашли сотни бутылок коньяка
В Норильске в тундре нашли сотни бутылок коньяка - РИА Новости, 28.10.2024
В Норильске в тундре нашли сотни бутылок коньяка
Норильские правоохранители обнаружили в тундре 475 бутылок коньяка, весь алкоголь изъяли на проверку, сообщает краевой главк МВД. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T15:23
2024-10-28T15:30
происшествия
россия
норильск
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КРАСНОЯРСК, 28 окт – РИА Новости. Норильские правоохранители обнаружили в тундре 475 бутылок коньяка, весь алкоголь изъяли на проверку, сообщает краевой главк МВД. Видеозапись с кучей коробок, в которых были бутылки коньяка, распространилась в понедельник в соцсетях региона. Полицейские, согласно сообщению ведомства, в ходе мониторинга просмотрели ролик и установили место, где лежит алкоголь. "Стражами порядка в сети интернет была выявлена информация о коробках со спиртосодержащей жидкостью, которые выкинули неустановленные граждане. По данному факту в ОМВД России по Норильску никто не обращался. Информация была инициативно зарегистрирована в установленном порядке", - говорится в сообщении. Оперативники в районе базы Урванцева нашли и изъяли 475 бутылок спиртосодержащей жидкости. Алкоголь будет направлен на экспертизу. Полицейские намерены установить владельца алкоголя и обстоятельства, при которых десятки коробок с бутылками оказались выброшены в тундре.
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происшествия, россия, норильск
Происшествия, Россия, Норильск
В Норильске в тундре нашли сотни бутылок коньяка

В Норильске в тундре нашли 475 бутылок коньяка, весь алкоголь изъяли на проверку

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КРАСНОЯРСК, 28 окт – РИА Новости. Норильские правоохранители обнаружили в тундре 475 бутылок коньяка, весь алкоголь изъяли на проверку, сообщает краевой главк МВД.
Видеозапись с кучей коробок, в которых были бутылки коньяка, распространилась в понедельник в соцсетях региона. Полицейские, согласно сообщению ведомства, в ходе мониторинга просмотрели ролик и установили место, где лежит алкоголь.
"Стражами порядка в сети интернет была выявлена информация о коробках со спиртосодержащей жидкостью, которые выкинули неустановленные граждане. По данному факту в ОМВД России по Норильску никто не обращался. Информация была инициативно зарегистрирована в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Оперативники в районе базы Урванцева нашли и изъяли 475 бутылок спиртосодержащей жидкости. Алкоголь будет направлен на экспертизу. Полицейские намерены установить владельца алкоголя и обстоятельства, при которых десятки коробок с бутылками оказались выброшены в тундре.
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