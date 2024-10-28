https://ria.ru/20241028/tsik-1980416081.html

На парламентских выборах в Литве победили социал-демократы

На парламентских выборах в Литве победили социал-демократы - РИА Новости, 28.10.2024

На парламентских выборах в Литве победили социал-демократы

Социал-демократическая партия Литвы победила на парламентских выборах, получив 52 места из 141, сообщила Главная избирательная комиссия после обработки данных... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T00:47

2024-10-28T00:47

2024-10-28T06:07

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Социал-демократическая партия Литвы победила на парламентских выборах, получив 52 места из 141, сообщила Главная избирательная комиссия после обработки данных 99% участков.В Литве в воскресенье проходил второй тур выборов в сейм — однопалатный парламент республики. Всего туда входит 141 депутат, 71 из них избирается в одномандатных округах по мажоритарной системе, еще 70 — по спискам, чтобы попасть в парламент, партиям нужно набрать пять процентов, а коалициям — семь процентов голосов соответственно.Избирательным правом обладают почти 2,4 миллиона человек. По итогам первого тура по спискам в парламент прошли шесть партий, еще восемь мандатов были распределены в одномандатных округах.Во втором туре выборов, прошедшем в воскресенье, социал-демократы выиграли в 32 одномандатных округах из 37, в которых принимали участие в выборах. Первый тур они также выиграли, набрав 20 мест.Их ближайшие преследователи, победители прошлых выборов, консервативная партия "Союз Отечества — Литовские христианские демократы", во втором туре получили 10 мест, а всего — 28. Смена правоцентристов на левоцентристов в литовском правительстве не сулит изменений в политике Вильнюса по отношению к России. Единственный политик, выступавший за налаживание сотрудничества с Москвой, экс-кандидат в президенты Эдуардас Вайткус на парламентских выборах возглавил Литовскую народную партию, однако она не преодолела пятипроцентный барьер и не прошла в сейм. Новая левая популистская партия "Заря Немана" во главе со скандальным экс-депутатом Римигиюсом Жемайтайтисом, лишенным мандата за антисемитские высказывания, набрала в сумме 20 мест по итогам обоих туров. Как заявляла лидер социал-демократов Вилия Блинкявичюте, в коалицию для формирования правительства она планирует пригласить партию "Во имя Литвы", получившую 14 мандатов, и "Союз зеленых и крестьян" с восемью депутатами.

https://ria.ru/20241025/briks-1980076587.html

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в мире, литва, россия, москва, союз отечества - литовские христианские демократы, союз зеленых и крестьян