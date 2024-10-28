https://ria.ru/20241028/tramp-1980508848.html

Большинство американцев считают, что Трамп не признает поражение на выборах

Большинство американцев считают, что Трамп не признает поражение на выборах - РИА Новости, 28.10.2024

Большинство американцев считают, что Трамп не признает поражение на выборах

Большинство избирателей в США считают, что экс-президент и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп в случае проигрыша на выборах не признает своё... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T14:44

2024-10-28T14:44

2024-10-28T14:44

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дональд трамп

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выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Большинство избирателей в США считают, что экс-президент и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп в случае проигрыша на выборах не признает своё поражение, свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательской компанией SSRS для телеканала CNN. Согласно данным исследования, 69% опрошенных считают, что Трамп не признает своего поражения, только 30% уверены в обратном, 1% не смог ответить на этот вопрос. Совсем иначе избиратели оценивают потенциальную реакцию соперницы Трампа - кандидата от демократов и действующего вице-президента Камалы Харрис. По мнению 73% избирателей, она примет свое поражение на выборах. Еще 26% дали отрицательный ответ на соответствующий вопрос, 1% не смог ответить. Респондентов также спросили, считают ли они, что проигравший кандидат должен признать поражение. Абсолютное большинство (88%) ответили утвердительно. Опрос был проведен в период с 20 по 23 октября 2024 года среди 1704 зарегистрированных избирателей по всей стране с использованием онлайн-методов и телефонных интервью. Погрешность результатов исследования составляет плюс-минус три процентных пункта. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20240816/tramp-1966537478.html

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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024