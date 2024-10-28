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Большинство американцев считают, что Трамп не признает поражение на выборах - РИА Новости, 28.10.2024
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14:44 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/tramp-1980508848.html
Большинство американцев считают, что Трамп не признает поражение на выборах
Большинство американцев считают, что Трамп не признает поражение на выборах - РИА Новости, 28.10.2024
Большинство американцев считают, что Трамп не признает поражение на выборах
Большинство избирателей в США считают, что экс-президент и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп в случае проигрыша на выборах не признает своё... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T14:44
2024-10-28T14:44
в мире
сша
дональд трамп
камала харрис
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Большинство избирателей в США считают, что экс-президент и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп в случае проигрыша на выборах не признает своё поражение, свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательской компанией SSRS для телеканала CNN. Согласно данным исследования, 69% опрошенных считают, что Трамп не признает своего поражения, только 30% уверены в обратном, 1% не смог ответить на этот вопрос. Совсем иначе избиратели оценивают потенциальную реакцию соперницы Трампа - кандидата от демократов и действующего вице-президента Камалы Харрис. По мнению 73% избирателей, она примет свое поражение на выборах. Еще 26% дали отрицательный ответ на соответствующий вопрос, 1% не смог ответить. Респондентов также спросили, считают ли они, что проигравший кандидат должен признать поражение. Абсолютное большинство (88%) ответили утвердительно. Опрос был проведен в период с 20 по 23 октября 2024 года среди 1704 зарегистрированных избирателей по всей стране с использованием онлайн-методов и телефонных интервью. Погрешность результатов исследования составляет плюс-минус три процентных пункта. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Большинство американцев считают, что Трамп не признает поражение на выборах

CNN: 69% американцев считают, что Трамп не признает поражение на выборах

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Большинство избирателей в США считают, что экс-президент и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп в случае проигрыша на выборах не признает своё поражение, свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательской компанией SSRS для телеканала CNN.
Согласно данным исследования, 69% опрошенных считают, что Трамп не признает своего поражения, только 30% уверены в обратном, 1% не смог ответить на этот вопрос.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Трамп опережает Харрис на четыре процентных пункта, показал опрос
16 августа, 10:16
Совсем иначе избиратели оценивают потенциальную реакцию соперницы Трампа - кандидата от демократов и действующего вице-президента Камалы Харрис. По мнению 73% избирателей, она примет свое поражение на выборах. Еще 26% дали отрицательный ответ на соответствующий вопрос, 1% не смог ответить.
Респондентов также спросили, считают ли они, что проигравший кандидат должен признать поражение. Абсолютное большинство (88%) ответили утвердительно.
Опрос был проведен в период с 20 по 23 октября 2024 года среди 1704 зарегистрированных избирателей по всей стране с использованием онлайн-методов и телефонных интервью. Погрешность результатов исследования составляет плюс-минус три процентных пункта.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Букмекеры спрогнозировали, что Трамп проиграет выборы
19 августа, 23:17
 
В миреСШАДональд ТрампКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
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