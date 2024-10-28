Большинство американцев считают, что Трамп не признает поражение на выборах
CNN: 69% американцев считают, что Трамп не признает поражение на выборах
© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Большинство избирателей в США считают, что экс-президент и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп в случае проигрыша на выборах не признает своё поражение, свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательской компанией SSRS для телеканала CNN.
Согласно данным исследования, 69% опрошенных считают, что Трамп не признает своего поражения, только 30% уверены в обратном, 1% не смог ответить на этот вопрос.
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Совсем иначе избиратели оценивают потенциальную реакцию соперницы Трампа - кандидата от демократов и действующего вице-президента Камалы Харрис. По мнению 73% избирателей, она примет свое поражение на выборах. Еще 26% дали отрицательный ответ на соответствующий вопрос, 1% не смог ответить.
Респондентов также спросили, считают ли они, что проигравший кандидат должен признать поражение. Абсолютное большинство (88%) ответили утвердительно.
Опрос был проведен в период с 20 по 23 октября 2024 года среди 1704 зарегистрированных избирателей по всей стране с использованием онлайн-методов и телефонных интервью. Погрешность результатов исследования составляет плюс-минус три процентных пункта.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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