https://ria.ru/20241028/tramp-1980490503.html

Трамп не будет уклоняться от давления на Нетаньяху, пишут СМИ

Трамп не будет уклоняться от давления на Нетаньяху, пишут СМИ - РИА Новости, 28.10.2024

Трамп не будет уклоняться от давления на Нетаньяху, пишут СМИ

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае возвращения в Белый Дом не будет избегать давления на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в вопросе... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T13:22

2024-10-28T13:22

2024-10-28T13:22

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биньямин нетаньяху

камала харрис

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае возвращения в Белый Дом не будет избегать давления на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в вопросе мирного урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, сообщает издание Financial Times. "Люди, близкие к Трампу, утверждают, что он не стал бы уклоняться от давления на Нетаньяху, если бы посчитал, что настало время настаивать на урегулировании", - пишет издание. По сведениям издания, один из сценариев действий Трампа в случае возвращения к власти заключается в том, что он быстро пригласит Нетаньяху в Вашингтон, чтобы добиться прекращения огня, ведущего к возвращению заложников, захваченных палестинским движением ХАМАС, и мирного соглашения. Остается под вопросом то, как израильский премьер отреагирует на такой сценарий, но Трамп стремится вернуться к идее большой сделки с Израилем и Саудовской Аравией для долгосрочного мира в регионе. Financial Times также отмечает, что Трамп усилит давление и на Иран. Бывший аналитик ЦРУ, работавший при администрации Трампа, заявил, что тот ясно даст понять, что страны, которые нарушают санкции, введенные под руководством США, столкнутся со вторичными санкциями. Тем не менее, вопрос потенциального вооруженного конфликта с Тегераном также остается под вопросом. "В целом, у него огромное отвращение к конфликтам. В этом он не отличается от (президента Джо) Байдена", - рассказал изданию высокопоставленный европейский дипломат в Вашингтоне. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241005/iran-1976468457.html

https://ria.ru/20241001/ssha-1975670929.html

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в мире, сша, израиль, вашингтон (штат), дональд трамп, биньямин нетаньяху, камала харрис, хамас, центральное разведывательное управление (цру)