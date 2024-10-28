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В Британии сообщили о плане Трампа начать тотальную войну - РИА Новости, 28.10.2024
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03:49 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/tramp-1980422131.html
В Британии сообщили о плане Трампа начать тотальную войну
В Британии сообщили о плане Трампа начать тотальную войну - РИА Новости, 28.10.2024
В Британии сообщили о плане Трампа начать тотальную войну
Если Дональд Трамп станет новым президентом Соединенных Штатов, он развяжет "тотальную войну" против премьера Британии Кира Стармера из-за скандала вокруг... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T03:49
2024-10-28T03:49
сша
дональд трамп
камала харрис
кир стармер
в мире
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Если Дональд Трамп станет новым президентом Соединенных Штатов, он развяжет "тотальную войну" против премьера Британии Кира Стармера из-за скандала вокруг предполагаемого вмешательства Лейбористской партии в американские выборы в интересах вице-президента США Камалы Харрис, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на неназваные источники в партии тори."Не стоит недооценивать ущерб, который Стармер нанес отношениям с США — команда Трампа готова и ждет возможности развязать против него тотальную войну, потому что он воспринимается как антиамериканец и хнычущий, либеральный зануда", - приводит издание слова представителя лейбористов.Ранее стало известно, что предвыборный штаб Трампа направил жалобу по наблюдению за выборами против правящей в Британии Лейбористской партии после того, как та выразила намерение отправить около 100 своих сотрудников для помощи Харрис в предвыборной гонке. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — Дональд Трамп.
https://ria.ru/20241028/ssha-1980420623.html
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сша, дональд трамп, камала харрис, кир стармер, в мире
США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Кир Стармер, В мире
В Британии сообщили о плане Трампа начать тотальную войну

Daily Mail: Трамп в случае победы на выборах объявит тотальную войну Стармеру

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Если Дональд Трамп станет новым президентом Соединенных Штатов, он развяжет "тотальную войну" против премьера Британии Кира Стармера из-за скандала вокруг предполагаемого вмешательства Лейбористской партии в американские выборы в интересах вице-президента США Камалы Харрис, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на неназваные источники в партии тори.

"Не стоит недооценивать ущерб, который Стармер нанес отношениям с США — команда Трампа готова и ждет возможности развязать против него тотальную войну, потому что он воспринимается как антиамериканец и хнычущий, либеральный зануда", - приводит издание слова представителя лейбористов.
Предвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
"Тикающая бомба". Стало известно, с чем столкнется победитель выборов в США
03:10
Ранее стало известно, что предвыборный штаб Трампа направил жалобу по наблюдению за выборами против правящей в Британии Лейбористской партии после того, как та выразила намерение отправить около 100 своих сотрудников для помощи Харрис в предвыборной гонке.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — Дональд Трамп.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
Трамп рассказал, как нужно работать в политике
26 октября, 11:23
 
СШАДональд ТрампКамала ХаррисКир СтармерВ мире
 
 
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