https://ria.ru/20241028/tramp-1980422131.html

В Британии сообщили о плане Трампа начать тотальную войну

В Британии сообщили о плане Трампа начать тотальную войну - РИА Новости, 28.10.2024

В Британии сообщили о плане Трампа начать тотальную войну

Если Дональд Трамп станет новым президентом Соединенных Штатов, он развяжет "тотальную войну" против премьера Британии Кира Стармера из-за скандала вокруг... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T03:49

2024-10-28T03:49

2024-10-28T03:49

сша

дональд трамп

камала харрис

кир стармер

в мире

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Если Дональд Трамп станет новым президентом Соединенных Штатов, он развяжет "тотальную войну" против премьера Британии Кира Стармера из-за скандала вокруг предполагаемого вмешательства Лейбористской партии в американские выборы в интересах вице-президента США Камалы Харрис, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на неназваные источники в партии тори."Не стоит недооценивать ущерб, который Стармер нанес отношениям с США — команда Трампа готова и ждет возможности развязать против него тотальную войну, потому что он воспринимается как антиамериканец и хнычущий, либеральный зануда", - приводит издание слова представителя лейбористов.Ранее стало известно, что предвыборный штаб Трампа направил жалобу по наблюдению за выборами против правящей в Британии Лейбористской партии после того, как та выразила намерение отправить около 100 своих сотрудников для помощи Харрис в предвыборной гонке. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241028/ssha-1980420623.html

https://ria.ru/20241026/tramp-1980236112.html

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сша, дональд трамп, камала харрис, кир стармер, в мире