В Британии сообщили о плане Трампа начать тотальную войну
Daily Mail: Трамп в случае победы на выборах объявит тотальную войну Стармеру
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Если Дональд Трамп станет новым президентом Соединенных Штатов, он развяжет "тотальную войну" против премьера Британии Кира Стармера из-за скандала вокруг предполагаемого вмешательства Лейбористской партии в американские выборы в интересах вице-президента США Камалы Харрис, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на неназваные источники в партии тори.
"Не стоит недооценивать ущерб, который Стармер нанес отношениям с США — команда Трампа готова и ждет возможности развязать против него тотальную войну, потому что он воспринимается как антиамериканец и хнычущий, либеральный зануда", - приводит издание слова представителя лейбористов.
"Не стоит недооценивать ущерб, который Стармер нанес отношениям с США — команда Трампа готова и ждет возможности развязать против него тотальную войну, потому что он воспринимается как антиамериканец и хнычущий, либеральный зануда", - приводит издание слова представителя лейбористов.
Ранее стало известно, что предвыборный штаб Трампа направил жалобу по наблюдению за выборами против правящей в Британии Лейбористской партии после того, как та выразила намерение отправить около 100 своих сотрудников для помощи Харрис в предвыборной гонке.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — Дональд Трамп.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — Дональд Трамп.
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