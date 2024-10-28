Рейтинг@Mail.ru
Амурская тигрица, поселившаяся в Приморье, стала многодетной матерью - РИА Новости, 28.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
11:11 28.10.2024 (обновлено: 12:06 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/tigr-1980460880.html
Амурская тигрица, поселившаяся в Приморье, стала многодетной матерью
Амурская тигрица, поселившаяся в Приморье, стала многодетной матерью - РИА Новости, 28.10.2024
Амурская тигрица, поселившаяся в Приморье, стала многодетной матерью
Амурская тигрица по имени Северина, которая обосновалась в окрестностях туристического кластера Сихотэ-Алинского заповедника на севере Приморья, стала... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T11:11
2024-10-28T12:06
хорошие новости
приморский край
светлана сутырина
сихотэ-алинский заповедник
юнеско
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1c/1980459995_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_33ada1d9d3ecdd7dbfe44f218da1d3fe.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 28 окт — РИА Новости. Амурская тигрица по имени Северина, которая обосновалась в окрестностях туристического кластера Сихотэ-Алинского заповедника на севере Приморья, стала многодетной матерью, сообщило учреждение. "Тигрица Северина вновь стала мамой. Более того, она теперь многодетная мама, что подтверждают кадры с фотоловушек Сихотэ-Алинского заповедника. Специалисты узнали о том, что тигрица выкармливает потомство, еще в июле, однако тигрята появились на записях только в конце октября", — говорится в сообщении. Ранее в заповеднике рассказали, что тигрица Северина впервые стала мамой в 2022 году, причем это произошло в урочище Благодатном, где размещается туристический кластер заповедника. Тигры с потомством в этом месте не наблюдались более десяти лет. Отцом первого тигренка Северины специалисты считают тигра Хана, ему же приписывают отцовство и в этот раз. "Это открытие удивило нас, так как это означало, что свадьба Северины и Хана состоялась, когда их первенцу Добрыне исполнилось полтора года. Обычно тигрята остаются с матерью до 20 месяцев, прежде чем уходят на поиски собственного участка. Однако Северина, похоже, воспитала своего первенца по ускоренной программе и готовилась к появлению нового потомства. &lt;…&gt; Что касается новых тигрят, на фотоловушке пока зафиксированы только два котенка, но, возможно, их больше и не все тигрята еще появились на видео", — рассказала директор Сихотэ-Алинского заповедника Светлана Сутырина, слова которой приводятся в сообщении. Сихотэ-Алинский биосферный заповедник включен в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, он расположен на территории трех районов Приморского края: Тернейского, Красноармейского и Дальнегорского. Именно здесь находятся наиболее обширные естественные места обитания амурского тигра.
https://ria.ru/20241025/primore-1979950105.html
https://ria.ru/20241024/medved-1979717093.html
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Тигрица с котятами в Сихотэ-Алинском заповеднике
Обосновавшаяся на туристическом побережье в Приморье тигрица стала многодетной мамой.
2024-10-28T11:11
true
PT0M16S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1c/1980459995_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_38d3c60ad4d05cf8e7284e70cf6c0214.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
приморский край, светлана сутырина, сихотэ-алинский заповедник, юнеско
Хорошие новости, Приморский край, Светлана Сутырина, Сихотэ-Алинский заповедник, ЮНЕСКО
Амурская тигрица, поселившаяся в Приморье, стала многодетной матерью

Поселившаяся в приморском заповеднике амурская тигрица стала многодетной мамой

Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 28 окт — РИА Новости. Амурская тигрица по имени Северина, которая обосновалась в окрестностях туристического кластера Сихотэ-Алинского заповедника на севере Приморья, стала многодетной матерью, сообщило учреждение.
"Тигрица Северина вновь стала мамой. Более того, она теперь многодетная мама, что подтверждают кадры с фотоловушек Сихотэ-Алинского заповедника. Специалисты узнали о том, что тигрица выкармливает потомство, еще в июле, однако тигрята появились на записях только в конце октября", — говорится в сообщении.
Харзы с целлофановым пакетом на территории нацпарка Земля леопарда - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Самые большие куницы Евразии попали на видео в нацпарке Приморья
25 октября, 03:56
Ранее в заповеднике рассказали, что тигрица Северина впервые стала мамой в 2022 году, причем это произошло в урочище Благодатном, где размещается туристический кластер заповедника. Тигры с потомством в этом месте не наблюдались более десяти лет. Отцом первого тигренка Северины специалисты считают тигра Хана, ему же приписывают отцовство и в этот раз.
"Это открытие удивило нас, так как это означало, что свадьба Северины и Хана состоялась, когда их первенцу Добрыне исполнилось полтора года. Обычно тигрята остаются с матерью до 20 месяцев, прежде чем уходят на поиски собственного участка. Однако Северина, похоже, воспитала своего первенца по ускоренной программе и готовилась к появлению нового потомства. <…> Что касается новых тигрят, на фотоловушке пока зафиксированы только два котенка, но, возможно, их больше и не все тигрята еще появились на видео", — рассказала директор Сихотэ-Алинского заповедника Светлана Сутырина, слова которой приводятся в сообщении.
Сихотэ-Алинский биосферный заповедник включен в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, он расположен на территории трех районов Приморского края: Тернейского, Красноармейского и Дальнегорского. Именно здесь находятся наиболее обширные естественные места обитания амурского тигра.
Детеныш малайского медведя, привезенный из Малайзии в Московский зоопарк - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Детеныша малайского медведя привезли из Малайзии в Московский зоопарк
24 октября, 07:51
 
Хорошие новостиПриморский крайСветлана СутыринаСихотэ-Алинский заповедникЮНЕСКО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала