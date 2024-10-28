https://ria.ru/20241028/tigr-1980460880.html

Амурская тигрица, поселившаяся в Приморье, стала многодетной матерью

Амурская тигрица, поселившаяся в Приморье, стала многодетной матерью - РИА Новости, 28.10.2024

Амурская тигрица, поселившаяся в Приморье, стала многодетной матерью

Амурская тигрица по имени Северина, которая обосновалась в окрестностях туристического кластера Сихотэ-Алинского заповедника на севере Приморья, стала... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T11:11

2024-10-28T11:11

2024-10-28T12:06

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светлана сутырина

сихотэ-алинский заповедник

юнеско

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ВЛАДИВОСТОК, 28 окт — РИА Новости. Амурская тигрица по имени Северина, которая обосновалась в окрестностях туристического кластера Сихотэ-Алинского заповедника на севере Приморья, стала многодетной матерью, сообщило учреждение. "Тигрица Северина вновь стала мамой. Более того, она теперь многодетная мама, что подтверждают кадры с фотоловушек Сихотэ-Алинского заповедника. Специалисты узнали о том, что тигрица выкармливает потомство, еще в июле, однако тигрята появились на записях только в конце октября", — говорится в сообщении. Ранее в заповеднике рассказали, что тигрица Северина впервые стала мамой в 2022 году, причем это произошло в урочище Благодатном, где размещается туристический кластер заповедника. Тигры с потомством в этом месте не наблюдались более десяти лет. Отцом первого тигренка Северины специалисты считают тигра Хана, ему же приписывают отцовство и в этот раз. "Это открытие удивило нас, так как это означало, что свадьба Северины и Хана состоялась, когда их первенцу Добрыне исполнилось полтора года. Обычно тигрята остаются с матерью до 20 месяцев, прежде чем уходят на поиски собственного участка. Однако Северина, похоже, воспитала своего первенца по ускоренной программе и готовилась к появлению нового потомства. <…> Что касается новых тигрят, на фотоловушке пока зафиксированы только два котенка, но, возможно, их больше и не все тигрята еще появились на видео", — рассказала директор Сихотэ-Алинского заповедника Светлана Сутырина, слова которой приводятся в сообщении. Сихотэ-Алинский биосферный заповедник включен в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, он расположен на территории трех районов Приморского края: Тернейского, Красноармейского и Дальнегорского. Именно здесь находятся наиболее обширные естественные места обитания амурского тигра.

https://ria.ru/20241025/primore-1979950105.html

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Тигрица с котятами в Сихотэ-Алинском заповеднике Обосновавшаяся на туристическом побережье в Приморье тигрица стала многодетной мамой. 2024-10-28T11:11 true PT0M16S

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приморский край, светлана сутырина, сихотэ-алинский заповедник, юнеско