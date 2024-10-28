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США пригрозили Грузии последствиями при сохранении нынешнего курса - РИА Новости, 28.10.2024
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21:20 28.10.2024 (обновлено: 22:06 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/tbilisi-1980593372.html
США пригрозили Грузии последствиями при сохранении нынешнего курса
США пригрозили Грузии последствиями при сохранении нынешнего курса - РИА Новости, 28.10.2024
США пригрозили Грузии последствиями при сохранении нынешнего курса
США угрожают Грузии "дальнейшими последствиями" при сохранении нынешнего курса Тбилиси, заявил официальный представитель американского Госдепартамента Мэттью... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T21:20
2024-10-28T22:06
в мире
грузия
сша
тбилиси
саломе зурабишвили
обсе
парламентские выборы в грузии — 2024
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ВАШИНГТОН, 28 окт — РИА Новости. США угрожают Грузии "дальнейшими последствиями" при сохранении нынешнего курса Тбилиси, заявил официальный представитель американского Госдепартамента Мэттью Миллер."Мы постоянно призывали грузинское правительство в этом году прекратить свои антидемократические действия и вернуться на евро-атлантический путь. Мы не исключаем дальнейших последствий, если направление грузинского правительства не изменится", — сказал он, комментируя итоги выборов в Грузии и политику властей страны.Миллер добавил, что Вашингтон присоединяется к призыву международных и местных наблюдателей о полном расследовании якобы имевших место сообщений о нарушениях при голосовании.Как сообщили РИА Новости сегодня осведомленные официальные источники в регионе, Запад уже прислал в Грузию подготовленных на Украине снайперов. Таким образом планируется раскачать внутриполитическую ситуацию в стране и спровоцировать очередную "цветную революцию".Парламентские выборы прошли в стране 26 октября. По данным ЦИК после подсчета всех бюллетеней, победила правящая партия "Грузинская мечта", набрав 53,93% голосов. Также в парламент проходят четыре оппозиционные партии, в сумме они получили 37,78%.Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК, все четыре партии отказались от полученных депутатских мандатов. Руководители оппозиции потребовали нового голосования под "международным администрированием". Президент Грузии Зурабишвили назвала выборы тотально сфальсифицированными и призвала к протестам. Кроме того, выступая на митинге против итогов голосования, она заявила, что сегодня общалась с представителями Запада, которые пообещали ей не признавать прошедшие выборы.В свою очередь, спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили назвал действия Зурабишвили и оппозиции подготовкой к государственному перевороту.
https://ria.ru/20241028/ssha-1980497819.html
https://ria.ru/20241028/gruziya-1980577552.html
https://ria.ru/20241027/gruziya-1980335276.html
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в мире, грузия, сша, тбилиси, саломе зурабишвили, обсе, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, США, Тбилиси, Саломе Зурабишвили, ОБСЕ, Парламентские выборы в Грузии — 2024
США пригрозили Грузии последствиями при сохранении нынешнего курса

Госдеп пригрозил Грузии последствиями при сохранении нынешнего курса Тбилиси

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 окт — РИА Новости. США угрожают Грузии "дальнейшими последствиями" при сохранении нынешнего курса Тбилиси, заявил официальный представитель американского Госдепартамента Мэттью Миллер.
«
"Мы постоянно призывали грузинское правительство в этом году прекратить свои антидемократические действия и вернуться на евро-атлантический путь. Мы не исключаем дальнейших последствий, если направление грузинского правительства не изменится", — сказал он, комментируя итоги выборов в Грузии и политику властей страны.
Митинг оппозиции в преддверии парламентских выборов в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
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Вчера, 13:46
Миллер добавил, что Вашингтон присоединяется к призыву международных и местных наблюдателей о полном расследовании якобы имевших место сообщений о нарушениях при голосовании.
Как сообщили РИА Новости сегодня осведомленные официальные источники в регионе, Запад уже прислал в Грузию подготовленных на Украине снайперов. Таким образом планируется раскачать внутриполитическую ситуацию в стране и спровоцировать очередную "цветную революцию".
Парламентские выборы прошли в стране 26 октября. По данным ЦИК после подсчета всех бюллетеней, победила правящая партия "Грузинская мечта", набрав 53,93% голосов. Также в парламент проходят четыре оппозиционные партии, в сумме они получили 37,78%.
Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК, все четыре партии отказались от полученных депутатских мандатов. Руководители оппозиции потребовали нового голосования под "международным администрированием".
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Источники сообщили о прибытии в Грузию подготовленных на Украине снайперов
Вчера, 19:41
Президент Грузии Зурабишвили назвала выборы тотально сфальсифицированными и призвала к протестам. Кроме того, выступая на митинге против итогов голосования, она заявила, что сегодня общалась с представителями Запада, которые пообещали ей не признавать прошедшие выборы.

Зурабишвили, начавшая свою политическую карьеру в Грузии с поста посла Франции в этой закавказской республике, поддерживает проевропейскую оппозицию, хотя по конституции президент должен быть беспартийным. Она отказалась признать итоги прошедших выборов и стала инициатором объединения крупных оппозиционных партий.

В свою очередь, спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили назвал действия Зурабишвили и оппозиции подготовкой к государственному перевороту.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
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27 октября, 10:33
 
В миреГрузияСШАТбилисиСаломе ЗурабишвилиОБСЕПарламентские выборы в Грузии — 2024
 
 
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