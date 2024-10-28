https://ria.ru/20241028/tbilisi-1980593372.html

США пригрозили Грузии последствиями при сохранении нынешнего курса

США пригрозили Грузии последствиями при сохранении нынешнего курса - РИА Новости, 28.10.2024

США пригрозили Грузии последствиями при сохранении нынешнего курса

США угрожают Грузии "дальнейшими последствиями" при сохранении нынешнего курса Тбилиси, заявил официальный представитель американского Госдепартамента Мэттью... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T21:20

2024-10-28T21:20

2024-10-28T22:06

в мире

грузия

сша

тбилиси

саломе зурабишвили

обсе

парламентские выборы в грузии — 2024

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ВАШИНГТОН, 28 окт — РИА Новости. США угрожают Грузии "дальнейшими последствиями" при сохранении нынешнего курса Тбилиси, заявил официальный представитель американского Госдепартамента Мэттью Миллер."Мы постоянно призывали грузинское правительство в этом году прекратить свои антидемократические действия и вернуться на евро-атлантический путь. Мы не исключаем дальнейших последствий, если направление грузинского правительства не изменится", — сказал он, комментируя итоги выборов в Грузии и политику властей страны.Миллер добавил, что Вашингтон присоединяется к призыву международных и местных наблюдателей о полном расследовании якобы имевших место сообщений о нарушениях при голосовании.Как сообщили РИА Новости сегодня осведомленные официальные источники в регионе, Запад уже прислал в Грузию подготовленных на Украине снайперов. Таким образом планируется раскачать внутриполитическую ситуацию в стране и спровоцировать очередную "цветную революцию".Парламентские выборы прошли в стране 26 октября. По данным ЦИК после подсчета всех бюллетеней, победила правящая партия "Грузинская мечта", набрав 53,93% голосов. Также в парламент проходят четыре оппозиционные партии, в сумме они получили 37,78%.Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК, все четыре партии отказались от полученных депутатских мандатов. Руководители оппозиции потребовали нового голосования под "международным администрированием". Президент Грузии Зурабишвили назвала выборы тотально сфальсифицированными и призвала к протестам. Кроме того, выступая на митинге против итогов голосования, она заявила, что сегодня общалась с представителями Запада, которые пообещали ей не признавать прошедшие выборы.В свою очередь, спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили назвал действия Зурабишвили и оппозиции подготовкой к государственному перевороту.

https://ria.ru/20241028/ssha-1980497819.html

https://ria.ru/20241028/gruziya-1980577552.html

https://ria.ru/20241027/gruziya-1980335276.html

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в мире, грузия, сша, тбилиси, саломе зурабишвили, обсе, парламентские выборы в грузии — 2024