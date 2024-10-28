https://ria.ru/20241028/tbilisi-1980585105.html
В Тбилиси прошел митинг против итогов выборов
В Тбилиси прошел митинг против итогов выборов - РИА Новости, 28.10.2024
В Тбилиси прошел митинг против итогов выборов
Сторонники оппозиции начали покидать площадь перед зданием парламента Грузии в центре Тбилиси после митинга против результатов прошедших в стране парламентских... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T20:30
2024-10-28T20:30
2024-10-28T21:15
в мире
парламентские выборы в грузии — 2024
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виктор орбан
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ТБИЛИСИ, 28 окт — РИА Новости. Сторонники оппозиции начали покидать площадь перед зданием парламента Грузии в центре Тбилиси после митинга против результатов прошедших в стране парламентских выборов, сообщил корреспондент РИА Новости.После трехчасового мероприятия, на котором выступили оппозиционные лидеры, собравшиеся начали расходиться в разных направлениях, но из-за скопления людей проспект Руставели остается перекрыт для автотранспорта.Во время акции собравшиеся также освистали кортеж премьера Венгрии Виктора Орбана, чей приезд в Тбилиси совпал с началом демонстрации.Митингующие несут флаги Грузии, а также Евросоюза и Украины. На улице присутствуют сотрудники полиции и скорой помощи, но акция проходит без инцидентов.На мероприятии руководители оппозиционных партий потребовали нового голосования под "международным администрированием".Выступившая на акции президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что сегодня общалась с представителями Запада, которые пообещали ей не признавать прошедшие выборы.Парламентские выборы прошли в стране 26 октября. По данным ЦИК после подсчета всех бюллетеней, победила правящая партия "Грузинская мечта", набрав 53,93% голосов. Также в парламент проходят четыре оппозиционные партии, в сумме они получили 37,78%.Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК, все четыре партии отказались от депутатских мандатов в новом созыве законодательного органа. Президент Грузии Зурабишвили назвала выборы тотально сфальсифицированными и призвала к протестам.В свою очередь, спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили назвал действия Зурабишвили и оппозиции подготовкой к государственному перевороту.
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Часть протестующих расходится с митинга в Тбилиси
Значительная часть протестующих расходится с митинга в Тбилиси против результатов парламентских выборов, передает корреспондент РИА Новости
2024-10-28T20:30
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РИА Новости
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в мире, парламентские выборы в грузии — 2024, грузия, тбилиси, россия, виктор орбан, саломе зурабишвили, обсе
В мире, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Грузия, Тбилиси, Россия, Виктор Орбан, Саломе Зурабишвили, ОБСЕ
В Тбилиси прошел митинг против итогов выборов
В Тбилиси значительная часть людей разошлась после митинга против итогов выборов
ТБИЛИСИ, 28 окт — РИА Новости. Сторонники оппозиции начали покидать площадь перед зданием парламента Грузии в центре Тбилиси после митинга против результатов прошедших в стране парламентских выборов, сообщил корреспондент РИА Новости.
После трехчасового мероприятия, на котором выступили оппозиционные лидеры, собравшиеся начали расходиться в разных направлениях, но из-за скопления людей проспект Руставели остается перекрыт для автотранспорта.
Во время акции собравшиеся также освистали кортеж премьера Венгрии Виктора Орбана
, чей приезд в Тбилиси совпал с началом демонстрации.
Митингующие несут флаги Грузии, а также Евросоюза и Украины. На улице присутствуют сотрудники полиции и скорой помощи, но акция проходит без инцидентов.
На мероприятии руководители оппозиционных партий потребовали нового голосования под "международным администрированием".
Выступившая на акции президент Грузии Саломе Зурабишвили
заявила, что сегодня общалась с представителями Запада, которые пообещали ей не признавать прошедшие выборы.
Зурабишвили, начавшая свою политическую карьеру в Грузии с поста посла Франции в этой закавказской республике, поддерживает проевропейскую оппозицию, хотя по конституции президент должен быть беспартийным. Она отказалась признать итоги прошедших выборов и стала инициатором объединения крупных оппозиционных партий.
Парламентские выборы прошли в стране 26 октября. По данным ЦИК после подсчета всех бюллетеней, победила правящая партия "Грузинская мечта", набрав 53,93% голосов. Также в парламент проходят четыре оппозиционные партии, в сумме они получили 37,78%.
Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК, все четыре партии отказались от депутатских мандатов в новом созыве законодательного органа. Президент Грузии Зурабишвили назвала выборы тотально сфальсифицированными и призвала к протестам.
При этом спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, хотя и заявил о нескольких зафиксированных наблюдателями нарушениях.
В свою очередь, спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили назвал действия Зурабишвили и оппозиции подготовкой к государственному перевороту.