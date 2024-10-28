https://ria.ru/20241028/tbilisi-1980585105.html

В Тбилиси прошел митинг против итогов выборов

В Тбилиси прошел митинг против итогов выборов - РИА Новости, 28.10.2024

В Тбилиси прошел митинг против итогов выборов

Сторонники оппозиции начали покидать площадь перед зданием парламента Грузии в центре Тбилиси после митинга против результатов прошедших в стране парламентских... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T20:30

2024-10-28T20:30

2024-10-28T21:15

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парламентские выборы в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 28 окт — РИА Новости. Сторонники оппозиции начали покидать площадь перед зданием парламента Грузии в центре Тбилиси после митинга против результатов прошедших в стране парламентских выборов, сообщил корреспондент РИА Новости.После трехчасового мероприятия, на котором выступили оппозиционные лидеры, собравшиеся начали расходиться в разных направлениях, но из-за скопления людей проспект Руставели остается перекрыт для автотранспорта.Во время акции собравшиеся также освистали кортеж премьера Венгрии Виктора Орбана, чей приезд в Тбилиси совпал с началом демонстрации.Митингующие несут флаги Грузии, а также Евросоюза и Украины. На улице присутствуют сотрудники полиции и скорой помощи, но акция проходит без инцидентов.На мероприятии руководители оппозиционных партий потребовали нового голосования под "международным администрированием".Выступившая на акции президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что сегодня общалась с представителями Запада, которые пообещали ей не признавать прошедшие выборы.Парламентские выборы прошли в стране 26 октября. По данным ЦИК после подсчета всех бюллетеней, победила правящая партия "Грузинская мечта", набрав 53,93% голосов. Также в парламент проходят четыре оппозиционные партии, в сумме они получили 37,78%.Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК, все четыре партии отказались от депутатских мандатов в новом созыве законодательного органа. Президент Грузии Зурабишвили назвала выборы тотально сфальсифицированными и призвала к протестам.В свою очередь, спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили назвал действия Зурабишвили и оппозиции подготовкой к государственному перевороту.

https://ria.ru/20241028/gruziya-1980569572.html

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Часть протестующих расходится с митинга в Тбилиси Значительная часть протестующих расходится с митинга в Тбилиси против результатов парламентских выборов, передает корреспондент РИА Новости 2024-10-28T20:30 true PT0M26S

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в мире, парламентские выборы в грузии — 2024, грузия, тбилиси, россия, виктор орбан, саломе зурабишвили, обсе