https://ria.ru/20241028/tbilisi-1980561578.html

В Тбилиси началась акция протеста оппозиции против итогов выборов

В Тбилиси началась акция протеста оппозиции против итогов выборов - РИА Новости, 28.10.2024

В Тбилиси началась акция протеста оппозиции против итогов выборов

Акция протеста грузинской оппозиции, недовольной итогами прошедших парламентских выборов, началась перед зданием парламента в Тбилиси, сообщил корреспондент РИА РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T18:35

2024-10-28T18:35

2024-10-28T19:32

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ТБИЛИСИ, 28 окт — РИА Новости. Акция протеста грузинской оппозиции, недовольной итогами прошедших парламентских выборов, началась перед зданием парламента в Тбилиси, сообщил корреспондент РИА Новости."Наше требование следующее: мы требуем проведения новых парламентских выборов", — заявил один из лидеров партии "Единство — Национальное движение" Георгий Вашадзе.Другие оппозиционные лидеры добавили, что требуют "международного администрирования" при новом голосовании.Толпы людей стягиваются к парламенту, некоторые идут с флагами ЕС и Грузии. Движение по проспекту Руставели перекрыто. В толпе также видны украинские флаги. Группы сотрудников грузинской полиции стоят рядом с занятым толпой пространством перед парламентом и наблюдают за ситуацией.На митинг также прибыла президент Грузии Саломе Зурабишвили.Президент вновь заявила о фальсификации голосования. При этом она уточнила, что сегодня общалась с представителями Запада, которые пообещали ей не признавать прошедшие выборы.Лидеры оппозиционных партий планируют сообщить о своем плане действий ближе к 21:00 (20:00 мск). Парламентские выборы прошли в республике 26 октября. По данным ЦИК после подсчета всех бюллетеней, победила правящая партия "Грузинская мечта", набрав 53,93% голосов. Также в парламент проходят четыре оппозиционные партии, в сумме они получили 37,78%.Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК, все четыре партии отказались от депутатских мандатов в новом созыве законодательного органа. Президент Грузии Зурабишвили назвала выборы тотально сфальсифицированными и призвала к протестам.В свою очередь, спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили назвал действия Зурабишвили и оппозиции подготовкой к государственному перевороту.

https://ria.ru/20241028/gruziya-1980366318.html

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в мире, грузия, россия, саломе зурабишвили, евросоюз, обсе, парламентские выборы в грузии — 2024, тбилиси