https://ria.ru/20241028/tank-1980425437.html
В зоне СВО появились танки с "дредами"
В зоне СВО появились танки с "дредами" - РИА Новости, 28.10.2024
В зоне СВО появились танки с "дредами"
Танкисты 150-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки "Юг", основываясь на боевом опыте в зоне СВО, создали защитный "мангал" от FPV-дронов, издали... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T06:06
2024-10-28T06:06
2024-10-28T08:41
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безопасность
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ДОНЕЦК, 28 окт — РИА Новости. Танкисты 150-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки "Юг", основываясь на боевом опыте в зоне СВО, создали защитный "мангал" от FPV-дронов, издали напоминающий боевую машину с молодежной прической из сплетенных косичек — дредов, передает корреспондент РИА Новости. Конструкция представляет собой надстройку над башней танка в виде уже привычного "мангала", дополненную закрепленными по периметру крыши промышленными стальными канатами. Расстояние между ними рассчитано таким образом, чтоб заряд FPV-дрона противника детонировал вне брони танка, не повреждая ее. Шансы пролететь вражескому БПЛА сквозь эти "дреды" практически равны нулю."Это мы доработали, сами спроектировали, когда FPV ударяется, срабатывает кумулятивная струя, но уже не долетает до брони, уже как-то рассеивается она", — подчеркнул командир танка с позывным Федя. Военнослужащий добавил, что дополнительно на боевой машине установлено средство радиоэлектронной борьбы.
https://ria.ru/20241028/brem-1980424249.html
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Танк со "стальными дредами" для защиты от FPV-дронов
Военные 150-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки "Юг" сделали на танке "стальные дреды" для защиты от FPV-дронов
2024-10-28T06:06
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безопасность
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В зоне СВО появились танки с "дредами"
Танкисты создали защитный мангал от FPV-дронов, напоминающий "дреды"
ДОНЕЦК, 28 окт — РИА Новости. Танкисты 150-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки "Юг", основываясь на боевом опыте в зоне СВО, создали защитный "мангал" от FPV-дронов, издали напоминающий боевую машину с молодежной прической из сплетенных косичек — дредов, передает корреспондент РИА Новости.
Конструкция представляет собой надстройку над башней танка в виде уже привычного "мангала", дополненную закрепленными по периметру крыши промышленными стальными канатами. Расстояние между ними рассчитано таким образом, чтоб заряд FPV-дрона противника детонировал вне брони танка, не повреждая ее. Шансы пролететь вражескому БПЛА сквозь эти "дреды" практически равны нулю.
«
"Это мы доработали, сами спроектировали, когда FPV ударяется, срабатывает кумулятивная струя, но уже не долетает до брони, уже как-то рассеивается она", — подчеркнул командир танка с позывным Федя.
Военнослужащий добавил, что дополнительно на боевой машине установлено средство радиоэлектронной борьбы.