https://ria.ru/20241028/tajvan-1980600032.html

На Тайване перенесли ежегодные учения ВВС

На Тайване перенесли ежегодные учения ВВС - РИА Новости, 28.10.2024

На Тайване перенесли ежегодные учения ВВС

Власти Тайваня перенесли ежегодные учения военно-воздушных сил острова с текущей недели на начало ноября из-за неблагоприятных погодных условий, передает... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T22:44

2024-10-28T22:44

2024-10-28T22:44

в мире

тайвань

китай

сша

нэнси пелоси

https://cdnn21.img.ria.ru/images/144341/79/1443417976_0:0:2900:1631_1920x0_80_0_0_40a913158a358aa4849294dc4102a5c3.jpg

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Власти Тайваня перенесли ежегодные учения военно-воздушных сил острова с текущей недели на начало ноября из-за неблагоприятных погодных условий, передает Центральное новостное агентство острова (CNA) со ссылкой на источник в военных кругах. Как отмечает агентство, учения под названием "Тяньлун" должны были начаться в понедельник и продлиться пять дней. "Учения с целью проверки навыков пилотов по ведению воздушного боя и поражению морских и наземных целей на основных истребителях военно-воздушных сил - F-16V, Mirage 2000-5 и истребителях местной обороны (истребители AIDC F-CK-1 - ред.) - будут перенесены на 4-8 ноября", - говорится в сообщении CNA. Сообщается, что источник агентства не объяснил, почему нынешние погодные условия на острове не подходят для проведения учений, однако отмечается, что власти Тайваня ранее предупредили о возможном приближении тайфуна "Конг-рей" ближе к концу текущей недели. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20241014/kitay-1977888231.html

https://ria.ru/20241014/kitay-1977874654.html

тайвань

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, тайвань, китай, сша, нэнси пелоси