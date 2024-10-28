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На Тайване перенесли ежегодные учения ВВС - РИА Новости, 28.10.2024
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22:44 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/tajvan-1980600032.html
На Тайване перенесли ежегодные учения ВВС
На Тайване перенесли ежегодные учения ВВС - РИА Новости, 28.10.2024
На Тайване перенесли ежегодные учения ВВС
Власти Тайваня перенесли ежегодные учения военно-воздушных сил острова с текущей недели на начало ноября из-за неблагоприятных погодных условий, передает... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T22:44
2024-10-28T22:44
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Власти Тайваня перенесли ежегодные учения военно-воздушных сил острова с текущей недели на начало ноября из-за неблагоприятных погодных условий, передает Центральное новостное агентство острова (CNA) со ссылкой на источник в военных кругах. Как отмечает агентство, учения под названием "Тяньлун" должны были начаться в понедельник и продлиться пять дней. "Учения с целью проверки навыков пилотов по ведению воздушного боя и поражению морских и наземных целей на основных истребителях военно-воздушных сил - F-16V, Mirage 2000-5 и истребителях местной обороны (истребители AIDC F-CK-1 - ред.) - будут перенесены на 4-8 ноября", - говорится в сообщении CNA. Сообщается, что источник агентства не объяснил, почему нынешние погодные условия на острове не подходят для проведения учений, однако отмечается, что власти Тайваня ранее предупредили о возможном приближении тайфуна "Конг-рей" ближе к концу текущей недели. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20241014/kitay-1977888231.html
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в мире, тайвань, китай, сша, нэнси пелоси
В мире, Тайвань, Китай, США, Нэнси Пелоси
На Тайване перенесли ежегодные учения ВВС

CNA: власти Тайваня перенесли ежегодные учения ВВС на ноябрь из-за погоды

© AP Photo / Wally SantanaИстребители F-16 ВВС Тайваня
Истребители F-16 ВВС Тайваня - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© AP Photo / Wally Santana
Истребители F-16 ВВС Тайваня. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Власти Тайваня перенесли ежегодные учения военно-воздушных сил острова с текущей недели на начало ноября из-за неблагоприятных погодных условий, передает Центральное новостное агентство острова (CNA) со ссылкой на источник в военных кругах.
Как отмечает агентство, учения под названием "Тяньлун" должны были начаться в понедельник и продлиться пять дней.
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"Учения с целью проверки навыков пилотов по ведению воздушного боя и поражению морских и наземных целей на основных истребителях военно-воздушных сил - F-16V, Mirage 2000-5 и истребителях местной обороны (истребители AIDC F-CK-1 - ред.) - будут перенесены на 4-8 ноября", - говорится в сообщении CNA.
Сообщается, что источник агентства не объяснил, почему нынешние погодные условия на острове не подходят для проведения учений, однако отмечается, что власти Тайваня ранее предупредили о возможном приближении тайфуна "Конг-рей" ближе к концу текущей недели.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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