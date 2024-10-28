На Тайване перенесли ежегодные учения ВВС
CNA: власти Тайваня перенесли ежегодные учения ВВС на ноябрь из-за погоды
© AP Photo / Wally SantanaИстребители F-16 ВВС Тайваня
© AP Photo / Wally Santana
Истребители F-16 ВВС Тайваня. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Власти Тайваня перенесли ежегодные учения военно-воздушных сил острова с текущей недели на начало ноября из-за неблагоприятных погодных условий, передает Центральное новостное агентство острова (CNA) со ссылкой на источник в военных кругах.
Как отмечает агентство, учения под названием "Тяньлун" должны были начаться в понедельник и продлиться пять дней.
Китай задействовал авианосец в учениях по блокаде Тайваня
14 октября, 09:10
«
"Учения с целью проверки навыков пилотов по ведению воздушного боя и поражению морских и наземных целей на основных истребителях военно-воздушных сил - F-16V, Mirage 2000-5 и истребителях местной обороны (истребители AIDC F-CK-1 - ред.) - будут перенесены на 4-8 ноября", - говорится в сообщении CNA.
Сообщается, что источник агентства не объяснил, почему нынешние погодные условия на острове не подходят для проведения учений, однако отмечается, что власти Тайваня ранее предупредили о возможном приближении тайфуна "Конг-рей" ближе к концу текущей недели.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Китай начал учения по блокаде и взятию под контроль Тайваня
14 октября, 04:27