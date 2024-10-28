https://ria.ru/20241028/svo-1980467787.html
В Новосибирской области осквернили могилы участников СВО
В Новосибирской области осквернили могилы участников СВО - РИА Новости, 28.10.2024
В Новосибирской области осквернили могилы участников СВО
Полиция устанавливает обстоятельства осквернения неизвестными на кладбище в Новосибирской области могил, среди которых были памятники участников СВО, сообщили... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T11:44
2024-10-28T11:44
2024-10-28T11:47
происшествия
новосибирская область
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НОВОСИБИРСК, 28 окт – РИА Новости. Полиция устанавливает обстоятельства осквернения неизвестными на кладбище в Новосибирской области могил, среди которых были памятники участников СВО, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД. В минувшие выходные местные СМИ сообщали, что неизвестные вандалы осквернили могилы на кладбище в селе Гусиный Брод в Новосибирской области, больше других якобы были повреждены могилы участников СВО. "Сообщение в полицию поступало. На место выезжали сотрудники полиции. Проводится проверка. Все обстоятельства устанавливаются", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20241024/pamyatnik-1979735822.html
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происшествия, новосибирская область
Происшествия, Новосибирская область
В Новосибирской области осквернили могилы участников СВО
МВД: в Новосибирской области ищут осквернивших могилы участников СВО
НОВОСИБИРСК, 28 окт – РИА Новости. Полиция устанавливает обстоятельства осквернения неизвестными на кладбище в Новосибирской области могил, среди которых были памятники участников СВО, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД.
В минувшие выходные местные СМИ сообщали, что неизвестные вандалы осквернили могилы на кладбище в селе Гусиный Брод в Новосибирской области, больше других якобы были повреждены могилы участников СВО.
"Сообщение в полицию поступало. На место выезжали сотрудники полиции. Проводится проверка. Все обстоятельства устанавливаются", - сказал собеседник агентства.