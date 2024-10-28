https://ria.ru/20241028/svo-1980428635.html

Московский бизнес с началом холодов начал отправлять теплые вещи в зону СВО

Московский бизнес с началом холодов начал отправлять теплые вещи в зону СВО - РИА Новости, 28.10.2024

Московский бизнес с началом холодов начал отправлять теплые вещи в зону СВО

Московские предприниматели с наступлением холодов начали упаковывать для участников специальной военной операции теплые вещи, сообщается на сайте мэра и... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T07:53

2024-10-28T07:53

2024-10-28T07:53

общество

бирюлево западное

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Московские предприниматели с наступлением холодов начали упаковывать для участников специальной военной операции теплые вещи, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Владельцы столичных магазинов и салонов красоты регулярно отправляют в зону специальной военной операции (СВО) гуманитарные грузы. Торговые сети передают еду, воду, комплекты сухих душей, зубные щетки. С наступлением холодов московские предприниматели начали упаковывать для военнослужащих теплые вещи", - говорится в сообщении. Отмечается, что многие магазины одежды еще в начале сентября начали отправлять военнослужащим вещи для предстоящих холодов. Так, предприниматели из района Бирюлево Западное отправили бойцам флисовые шапки, а из Зябликова - тельняшки и балаклавы. Осенью наиболее востребованным становится термобелье, большое количество которого отправляют магазины одежды. Ботинки для бойцов столичные владельцы бизнеса, как сообщается, тоже передают коробками.

https://ria.ru/20241028/sakhalin-1980427484.html

https://ria.ru/20241028/tank-1980425437.html

бирюлево западное

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общество, бирюлево западное