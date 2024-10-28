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Московский бизнес с началом холодов начал отправлять теплые вещи в зону СВО - РИА Новости, 28.10.2024
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07:53 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/svo-1980428635.html
Московский бизнес с началом холодов начал отправлять теплые вещи в зону СВО
Московский бизнес с началом холодов начал отправлять теплые вещи в зону СВО - РИА Новости, 28.10.2024
Московский бизнес с началом холодов начал отправлять теплые вещи в зону СВО
Московские предприниматели с наступлением холодов начали упаковывать для участников специальной военной операции теплые вещи, сообщается на сайте мэра и... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T07:53
2024-10-28T07:53
общество
бирюлево западное
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Московские предприниматели с наступлением холодов начали упаковывать для участников специальной военной операции теплые вещи, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Владельцы столичных магазинов и салонов красоты регулярно отправляют в зону специальной военной операции (СВО) гуманитарные грузы. Торговые сети передают еду, воду, комплекты сухих душей, зубные щетки. С наступлением холодов московские предприниматели начали упаковывать для военнослужащих теплые вещи", - говорится в сообщении. Отмечается, что многие магазины одежды еще в начале сентября начали отправлять военнослужащим вещи для предстоящих холодов. Так, предприниматели из района Бирюлево Западное отправили бойцам флисовые шапки, а из Зябликова - тельняшки и балаклавы. Осенью наиболее востребованным становится термобелье, большое количество которого отправляют магазины одежды. Ботинки для бойцов столичные владельцы бизнеса, как сообщается, тоже передают коробками.
https://ria.ru/20241028/sakhalin-1980427484.html
https://ria.ru/20241028/tank-1980425437.html
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Новости
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РИА Новости
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общество, бирюлево западное
Общество, Бирюлево Западное
Московский бизнес с началом холодов начал отправлять теплые вещи в зону СВО

Собянин: московские предприниматели начали отправлять теплые вещи в зону СВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГуманитарная помощь участникам СВО
Гуманитарная помощь участникам СВО - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Гуманитарная помощь участникам СВО . Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Московские предприниматели с наступлением холодов начали упаковывать для участников специальной военной операции теплые вещи, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Владельцы столичных магазинов и салонов красоты регулярно отправляют в зону специальной военной операции (СВО) гуманитарные грузы. Торговые сети передают еду, воду, комплекты сухих душей, зубные щетки. С наступлением холодов московские предприниматели начали упаковывать для военнослужащих теплые вещи", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что многие магазины одежды еще в начале сентября начали отправлять военнослужащим вещи для предстоящих холодов. Так, предприниматели из района Бирюлево Западное отправили бойцам флисовые шапки, а из Зябликова - тельняшки и балаклавы.
Осенью наиболее востребованным становится термобелье, большое количество которого отправляют магазины одежды. Ботинки для бойцов столичные владельцы бизнеса, как сообщается, тоже передают коробками.
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ОбществоБирюлево Западное
 
 
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