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Суд продлил процедуру банкротства российской "дочки" Google - РИА Новости, 28.10.2024
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14:59 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/sud-1980512075.html
Суд продлил процедуру банкротства российской "дочки" Google
Суд продлил процедуру банкротства российской "дочки" Google - РИА Новости, 28.10.2024
Суд продлил процедуру банкротства российской "дочки" Google
Арбитражный суд Москвы продлил на полгода процедуру конкурсного производства в ООО "Гугл", российском подразделении Google, удовлетворив соответствующее... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T14:59
2024-10-28T14:59
юлия соловьева
google
девятый арбитражный апелляционный суд
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы продлил на полгода процедуру конкурсного производства в ООО "Гугл", российском подразделении Google, удовлетворив соответствующее ходатайство конкурсного управляющего Валерия Таляровского, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Следующий отчет Таляровского суд назначил на 28 апреля. Конкурсный управляющий сообщил в суде, что за время конкурсного производства проведена инвентаризация и оценка имущества должника, поданы исковые заявления, в частности оспариваются незаконное начисление зарплат, премий, материальной помощи, договор о перепродаже рекламного пространства, подано заявление о привлечении к субсидиарной ответственности бывших контролирующих лиц должника. Таляровский заявил, что в конкурсную массу через суд взыскано около 8,7 миллиарда рублей. Он попросил продлить процедуру банкротства на полгода. По окончании заседания управляющий сообщил РИА Новости, что на данный момент в реестр требований кредиторов ООО "Гугл" включены требования более 1200 кредиторов в общем размере более 23,3 миллиарда рублей. Таляровский 21 октября сообщил на Федресурсе, что им направлено в суд заявление, в котором он просит привлечь к субсидиарной ответственности по долгам "Гугла" его материнскую американскую компанию Google International LLC, американскую же Google LLC, ирландскую Google Ireland Limited, двух бывших гендиректоров российского подразделения Дэвида Мунро Снэддона и Дасаро Биондо Карло Сальваторе Мариа и бывших управляющих директоров Юлию Соловьеву и Юлию Рамазанову. Кроме того, управляющий оспаривает начисление и выплату денежных средств ряду сотрудников "Гугла", в том числе Снэддону, Соловьевой и Рамазановой, в размере порядка 20 миллионов рублей. Оспариваются также платежи российского подразделения Google в адрес Google Ireland Limited с требованием взыскать с этой ирландской компании около 130,2 миллиарда рублей и ряд других сделок "Гугла" в преддверии банкротства. Суд признал ООО "Гугл" банкротом в октябре 2023 года. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в "дочке" Google ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании.
https://ria.ru/20240411/google-1939475267.html
https://ria.ru/20240701/google-1956653304.html
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юлия соловьева, google, девятый арбитражный апелляционный суд
Юлия Соловьева, Google, Девятый арбитражный апелляционный суд
Суд продлил процедуру банкротства российской "дочки" Google

Суд продлил процедуру банкротства российской "дочки" Google на полгода

© РИА Новости / Андрей ВолковАрбитражный суд Москвы
Арбитражный суд Москвы - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Андрей Волков
Арбитражный суд Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы продлил на полгода процедуру конкурсного производства в ООО "Гугл", российском подразделении Google, удовлетворив соответствующее ходатайство конкурсного управляющего Валерия Таляровского, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Следующий отчет Таляровского суд назначил на 28 апреля.
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
Обанкротившаяся "дочка" Google требует компенсации от материнской компании
11 апреля, 23:43
Конкурсный управляющий сообщил в суде, что за время конкурсного производства проведена инвентаризация и оценка имущества должника, поданы исковые заявления, в частности оспариваются незаконное начисление зарплат, премий, материальной помощи, договор о перепродаже рекламного пространства, подано заявление о привлечении к субсидиарной ответственности бывших контролирующих лиц должника. Таляровский заявил, что в конкурсную массу через суд взыскано около 8,7 миллиарда рублей. Он попросил продлить процедуру банкротства на полгода.
По окончании заседания управляющий сообщил РИА Новости, что на данный момент в реестр требований кредиторов ООО "Гугл" включены требования более 1200 кредиторов в общем размере более 23,3 миллиарда рублей.
Таляровский 21 октября сообщил на Федресурсе, что им направлено в суд заявление, в котором он просит привлечь к субсидиарной ответственности по долгам "Гугла" его материнскую американскую компанию Google International LLC, американскую же Google LLC, ирландскую Google Ireland Limited, двух бывших гендиректоров российского подразделения Дэвида Мунро Снэддона и Дасаро Биондо Карло Сальваторе Мариа и бывших управляющих директоров Юлию Соловьеву и Юлию Рамазанову.
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
Суд в Москве взыскал с Google десять миллиардов рублей
1 июля, 15:52
Кроме того, управляющий оспаривает начисление и выплату денежных средств ряду сотрудников "Гугла", в том числе Снэддону, Соловьевой и Рамазановой, в размере порядка 20 миллионов рублей. Оспариваются также платежи российского подразделения Google в адрес Google Ireland Limited с требованием взыскать с этой ирландской компании около 130,2 миллиарда рублей и ряд других сделок "Гугла" в преддверии банкротства.
Суд признал ООО "Гугл" банкротом в октябре 2023 года. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в "дочке" Google ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании.
Офис компании Google - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Верховный суд поддержал отказ отстранять от банкротства ООО "Гугл"
12 июля, 15:56
 
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