https://ria.ru/20241028/sud-1980512075.html
Суд продлил процедуру банкротства российской "дочки" Google
Суд продлил процедуру банкротства российской "дочки" Google - РИА Новости, 28.10.2024
Суд продлил процедуру банкротства российской "дочки" Google
Арбитражный суд Москвы продлил на полгода процедуру конкурсного производства в ООО "Гугл", российском подразделении Google, удовлетворив соответствующее... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T14:59
2024-10-28T14:59
2024-10-28T14:59
юлия соловьева
google
девятый арбитражный апелляционный суд
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы продлил на полгода процедуру конкурсного производства в ООО "Гугл", российском подразделении Google, удовлетворив соответствующее ходатайство конкурсного управляющего Валерия Таляровского, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Следующий отчет Таляровского суд назначил на 28 апреля. Конкурсный управляющий сообщил в суде, что за время конкурсного производства проведена инвентаризация и оценка имущества должника, поданы исковые заявления, в частности оспариваются незаконное начисление зарплат, премий, материальной помощи, договор о перепродаже рекламного пространства, подано заявление о привлечении к субсидиарной ответственности бывших контролирующих лиц должника. Таляровский заявил, что в конкурсную массу через суд взыскано около 8,7 миллиарда рублей. Он попросил продлить процедуру банкротства на полгода. По окончании заседания управляющий сообщил РИА Новости, что на данный момент в реестр требований кредиторов ООО "Гугл" включены требования более 1200 кредиторов в общем размере более 23,3 миллиарда рублей. Таляровский 21 октября сообщил на Федресурсе, что им направлено в суд заявление, в котором он просит привлечь к субсидиарной ответственности по долгам "Гугла" его материнскую американскую компанию Google International LLC, американскую же Google LLC, ирландскую Google Ireland Limited, двух бывших гендиректоров российского подразделения Дэвида Мунро Снэддона и Дасаро Биондо Карло Сальваторе Мариа и бывших управляющих директоров Юлию Соловьеву и Юлию Рамазанову. Кроме того, управляющий оспаривает начисление и выплату денежных средств ряду сотрудников "Гугла", в том числе Снэддону, Соловьевой и Рамазановой, в размере порядка 20 миллионов рублей. Оспариваются также платежи российского подразделения Google в адрес Google Ireland Limited с требованием взыскать с этой ирландской компании около 130,2 миллиарда рублей и ряд других сделок "Гугла" в преддверии банкротства. Суд признал ООО "Гугл" банкротом в октябре 2023 года. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в "дочке" Google ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании.
https://ria.ru/20240411/google-1939475267.html
https://ria.ru/20240701/google-1956653304.html
https://ria.ru/20240712/google-1959273739.html
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юлия соловьева, google, девятый арбитражный апелляционный суд
Юлия Соловьева, Google, Девятый арбитражный апелляционный суд
Суд продлил процедуру банкротства российской "дочки" Google
Суд продлил процедуру банкротства российской "дочки" Google на полгода
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы продлил на полгода процедуру конкурсного производства в ООО "Гугл", российском подразделении Google, удовлетворив соответствующее ходатайство конкурсного управляющего Валерия Таляровского, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Следующий отчет Таляровского суд назначил на 28 апреля.
Конкурсный управляющий сообщил в суде, что за время конкурсного производства проведена инвентаризация и оценка имущества должника, поданы исковые заявления, в частности оспариваются незаконное начисление зарплат, премий, материальной помощи, договор о перепродаже рекламного пространства, подано заявление о привлечении к субсидиарной ответственности бывших контролирующих лиц должника. Таляровский заявил, что в конкурсную массу через суд взыскано около 8,7 миллиарда рублей. Он попросил продлить процедуру банкротства на полгода.
По окончании заседания управляющий сообщил РИА Новости, что на данный момент в реестр требований кредиторов ООО "Гугл" включены требования более 1200 кредиторов в общем размере более 23,3 миллиарда рублей.
Таляровский 21 октября сообщил на Федресурсе, что им направлено в суд заявление, в котором он просит привлечь к субсидиарной ответственности по долгам "Гугла" его материнскую американскую компанию Google International LLC, американскую же Google LLC, ирландскую Google Ireland Limited, двух бывших гендиректоров российского подразделения Дэвида Мунро Снэддона и Дасаро Биондо Карло Сальваторе Мариа и бывших управляющих директоров Юлию Соловьеву
и Юлию Рамазанову.
Кроме того, управляющий оспаривает начисление и выплату денежных средств ряду сотрудников "Гугла", в том числе Снэддону, Соловьевой и Рамазановой, в размере порядка 20 миллионов рублей. Оспариваются также платежи российского подразделения Google в адрес Google Ireland Limited с требованием взыскать с этой ирландской компании около 130,2 миллиарда рублей и ряд других сделок "Гугла" в преддверии банкротства.
Суд признал ООО "Гугл" банкротом в октябре 2023 года. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в "дочке" Google ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд
по собственному заявлению компании.