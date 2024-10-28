https://ria.ru/20241028/sud-1980512075.html

Суд продлил процедуру банкротства российской "дочки" Google

Суд продлил процедуру банкротства российской "дочки" Google - РИА Новости, 28.10.2024

Суд продлил процедуру банкротства российской "дочки" Google

Арбитражный суд Москвы продлил на полгода процедуру конкурсного производства в ООО "Гугл", российском подразделении Google, удовлетворив соответствующее... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T14:59

2024-10-28T14:59

2024-10-28T14:59

юлия соловьева

google

девятый арбитражный апелляционный суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39831/13/398311377_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_520b78053bc9d1fce445c0cac493ed8f.jpg

МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы продлил на полгода процедуру конкурсного производства в ООО "Гугл", российском подразделении Google, удовлетворив соответствующее ходатайство конкурсного управляющего Валерия Таляровского, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Следующий отчет Таляровского суд назначил на 28 апреля. Конкурсный управляющий сообщил в суде, что за время конкурсного производства проведена инвентаризация и оценка имущества должника, поданы исковые заявления, в частности оспариваются незаконное начисление зарплат, премий, материальной помощи, договор о перепродаже рекламного пространства, подано заявление о привлечении к субсидиарной ответственности бывших контролирующих лиц должника. Таляровский заявил, что в конкурсную массу через суд взыскано около 8,7 миллиарда рублей. Он попросил продлить процедуру банкротства на полгода. По окончании заседания управляющий сообщил РИА Новости, что на данный момент в реестр требований кредиторов ООО "Гугл" включены требования более 1200 кредиторов в общем размере более 23,3 миллиарда рублей. Таляровский 21 октября сообщил на Федресурсе, что им направлено в суд заявление, в котором он просит привлечь к субсидиарной ответственности по долгам "Гугла" его материнскую американскую компанию Google International LLC, американскую же Google LLC, ирландскую Google Ireland Limited, двух бывших гендиректоров российского подразделения Дэвида Мунро Снэддона и Дасаро Биондо Карло Сальваторе Мариа и бывших управляющих директоров Юлию Соловьеву и Юлию Рамазанову. Кроме того, управляющий оспаривает начисление и выплату денежных средств ряду сотрудников "Гугла", в том числе Снэддону, Соловьевой и Рамазановой, в размере порядка 20 миллионов рублей. Оспариваются также платежи российского подразделения Google в адрес Google Ireland Limited с требованием взыскать с этой ирландской компании около 130,2 миллиарда рублей и ряд других сделок "Гугла" в преддверии банкротства. Суд признал ООО "Гугл" банкротом в октябре 2023 года. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в "дочке" Google ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании.

https://ria.ru/20240411/google-1939475267.html

https://ria.ru/20240701/google-1956653304.html

https://ria.ru/20240712/google-1959273739.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

юлия соловьева, google, девятый арбитражный апелляционный суд