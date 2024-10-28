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Харрис заявила о готовности пройти тест на IQ
Харрис заявила о готовности пройти тест на IQ - РИА Новости, 28.10.2024
Харрис заявила о готовности пройти тест на IQ
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис в понедельник заявила, что готова пройти тест на умственные способности и призвала конкурента... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T17:52
2024-10-28T17:52
2024-10-28T17:52
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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис в понедельник заявила, что готова пройти тест на умственные способности и призвала конкурента от республиканцев, экс-президента США Дональда Трампа тоже его пройти, вновь назвав его "нестабильным" и "неуравновешенным". Трамп ранее заявил, что у Харрис "очень низкий IQ" и призвал ее пройти тест на умственные способности. Бывший президент пояснил, что его конкурентка в интервью американскому журналисту Андерсону Куперу Харрис не смогла дать прямые ответы на простейшие вопросы, что точно указывает, что "с ней что-то не так". "Конечно. И я бы бросила ему вызов, чтобы он сделал то же самое. Но вот в чем дело, он есть, он, вы знаете, вот к чему он прибегнул. И я думаю, что он на самом деле становится все более нестабильным и неуравновешенным, и прибегнул к переходу на личности потому что у него на самом деле нет плана для американского народа", - заявила Харрис в интервью телеканалу CBS в ответ на вопрос, прошла бы она тест и что она думает о ремарках Трампа в ее адрес. Она указала на ряд бывших высокопоставленных сотрудников администрации Трампа, которые заявили, что он непригоден для должности президента. Ранее Харрис опубликовала медицинское заключение, в котором ее врач Джошуа Симмонс подтвердил, что политик находится в "превосходном состоянии здоровья" за месяц до предстоящих в ноябре выборов главы государства. В отчёте говорится, что 60-летняя Харрис придерживается "очень здорового питания" и поддерживает активный образ жизни. Её последнее медицинское обследование, проведённое в апреле, не выявило никаких отклонений. 78-летний Трамп, который в августе сообщил телеканалу CBS News, что "с удовольствием" опубликует свои медицинские данные, с тех пор неоднократно уклонялся от таких запросов. Последние публичные выступления Трампа становятся все более долгими и бессвязными, что может быть признаком когнитивного угасания, утверждает газета New York Times по результатам компьютерного анализа его речей.
https://ria.ru/20241008/kharris-1977072935.html
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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Харрис заявила о готовности пройти тест на IQ
Харрис заявила о готовности пройти тест на IQ и призвала Трампа сделать то же
ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис в понедельник заявила, что готова пройти тест на умственные способности и призвала конкурента от республиканцев, экс-президента США Дональда Трампа тоже его пройти, вновь назвав его "нестабильным" и "неуравновешенным".
Трамп ранее заявил, что у Харрис "очень низкий IQ" и призвал ее пройти тест на умственные способности. Бывший президент пояснил, что его конкурентка в интервью американскому журналисту Андерсону Куперу Харрис не смогла дать прямые ответы на простейшие вопросы, что точно указывает, что "с ней что-то не так".
"Конечно. И я бы бросила ему вызов, чтобы он сделал то же самое. Но вот в чем дело, он есть, он, вы знаете, вот к чему он прибегнул. И я думаю, что он на самом деле становится все более нестабильным и неуравновешенным, и прибегнул к переходу на личности потому что у него на самом деле нет плана для американского народа", - заявила Харрис в интервью телеканалу CBS в ответ на вопрос, прошла бы она тест и что она думает о ремарках Трампа в ее адрес.
Она указала на ряд бывших высокопоставленных сотрудников администрации Трампа, которые заявили, что он непригоден для должности президента.
Ранее Харрис опубликовала медицинское заключение, в котором ее врач Джошуа Симмонс подтвердил, что политик находится в "превосходном состоянии здоровья" за месяц до предстоящих в ноябре выборов главы государства. В отчёте говорится, что 60-летняя Харрис придерживается "очень здорового питания" и поддерживает активный образ жизни. Её последнее медицинское обследование, проведённое в апреле, не выявило никаких отклонений.
78-летний Трамп, который в августе сообщил телеканалу CBS News, что "с удовольствием" опубликует свои медицинские данные, с тех пор неоднократно уклонялся от таких запросов. Последние публичные выступления Трампа становятся все более долгими и бессвязными, что может быть признаком когнитивного угасания, утверждает газета New York Times по результатам компьютерного анализа его речей.