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Эксперт объяснил, почему США не призвали расследовать выборы в Молдавии - РИА Новости, 28.10.2024
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15:44 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/ssha-1980520577.html
Эксперт объяснил, почему США не призвали расследовать выборы в Молдавии
Эксперт объяснил, почему США не призвали расследовать выборы в Молдавии - РИА Новости, 28.10.2024
Эксперт объяснил, почему США не призвали расследовать выборы в Молдавии
США не призвали расследовать факты фальсификации президентских выборов в Молдавии, поскольку хотят сохранить хотя бы видимость демократичности, считает... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T15:44
2024-10-28T15:44
в мире
молдавия
сша
грузия
майя санду
энтони блинкен
александр вучич
евросоюз
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КИШИНЕВ, 28 окт - РИА Новости. США не призвали расследовать факты фальсификации президентских выборов в Молдавии, поскольку хотят сохранить хотя бы видимость демократичности, считает политический аналитик Корнелий Чуря. Ранее глава госдепа США Энтони Блинкен призвал расследовать возможные нарушения на парламентских выборах в Грузии. В то же время, как отмечал Блинкен, международные и местные наблюдатели признали, что выборы в Грузии в целом прошли в соответствии с нормами. В случае с Молдавией, в которой 20 октября состоялся первый тур выборов президента и референдум о евроинтеграции и разразился скандал с подкупами избирателей, США не стали прибегать к подобным призывам. "Мне кажется, идти против как минимум 50% населения и требовать того, чтобы расследовались фальсификации, а их, скорее всего, не было со стороны оппозиции, то это означает ставить себя против как минимум половины населения страны. Этого американцы не хотят, желая сохранить хотя бы видимость демократичности", - сказал РИА Новости Чуря. Он отметил, что ситуации с Грузией и Молдавией в США рассматриваются по-разному. "Дело в том, что в Грузии американцы теряют контроль над ситуацией и в принципе, исходя из их технологии, могут рассматривать даже вариант "майдана", то есть жестких протестных действий в Тбилиси. В случае с Кишиневом даже изменение президента не означает уменьшение влияния США над Молдовой. Поэтому здесь американцы пытаются действовать более дипломатично, элегантно", - пояснил эксперт. По словам аналитика, экс-генпрокурор Александр Стояногло может стать президентом по типу Александра Вучича в Сербии в случае победы во втором туре на выборах в Молдавии. "Он будет и с теми, и с теми. Поэтому для американцев нет смысла здесь идти на особо жесткие действия. Со своей радикальной поддержкой до нынешних пор Майи Санду они стали довольно непопулярными в Молдове. А им важно сохранять то минимальное доверие, которое может быть к США в нашей стране для того, чтобы они могли легитимизировать свои действия", - отметил Чуря. Полиция, прокуратура и Национальный антикоррупционный центр Молдавии последние месяцы регулярно проводят обыски по делу о возможном подкупе избирателей. В ночь после выборов президент Санду заявила, что правоохранительные органы якобы располагают "доказательствами" попыток подкупа избирателей преступными группировками. По ее словам, речь идет о 150-300 тысячах голосов. После первого тура голосования в полиции заявили, что через карты российского "Промсвязьбанка" (ПСБ) в республику якобы поступило 39 миллионов долларов для подкупа избирателей. По подозрению в электоральной коррупции задержаны несколько представителей оппозиционного блока "Победа". Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.
https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979122601.html
https://ria.ru/20241027/sandu-1980369447.html
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в мире, молдавия, сша, грузия, майя санду, энтони блинкен, александр вучич, евросоюз, промсвязьбанк, снг, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Молдавия, США, Грузия, Майя Санду, Энтони Блинкен, Александр Вучич, Евросоюз, Промсвязьбанк, СНГ, Парламентские выборы в Грузии — 2024
Эксперт объяснил, почему США не призвали расследовать выборы в Молдавии

Аналитик Чуря: США не хотят расследовать факты фальсификации выборов в Молдавии

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 28 окт - РИА Новости. США не призвали расследовать факты фальсификации президентских выборов в Молдавии, поскольку хотят сохранить хотя бы видимость демократичности, считает политический аналитик Корнелий Чуря.
Ранее глава госдепа США Энтони Блинкен призвал расследовать возможные нарушения на парламентских выборах в Грузии. В то же время, как отмечал Блинкен, международные и местные наблюдатели признали, что выборы в Грузии в целом прошли в соответствии с нормами. В случае с Молдавией, в которой 20 октября состоялся первый тур выборов президента и референдум о евроинтеграции и разразился скандал с подкупами избирателей, США не стали прибегать к подобным призывам.
Избиратель и сотрудница избирательной комиссии во время выборов президента Молдавии и референдума по вопросу евроинтеграции на избирательном участке в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
В ЕС заявили о "вмешательстве" в выборы в Молдавии
21 октября, 14:32
"Мне кажется, идти против как минимум 50% населения и требовать того, чтобы расследовались фальсификации, а их, скорее всего, не было со стороны оппозиции, то это означает ставить себя против как минимум половины населения страны. Этого американцы не хотят, желая сохранить хотя бы видимость демократичности", - сказал РИА Новости Чуря.
Он отметил, что ситуации с Грузией и Молдавией в США рассматриваются по-разному. "Дело в том, что в Грузии американцы теряют контроль над ситуацией и в принципе, исходя из их технологии, могут рассматривать даже вариант "майдана", то есть жестких протестных действий в Тбилиси. В случае с Кишиневом даже изменение президента не означает уменьшение влияния США над Молдовой. Поэтому здесь американцы пытаются действовать более дипломатично, элегантно", - пояснил эксперт.
По словам аналитика, экс-генпрокурор Александр Стояногло может стать президентом по типу Александра Вучича в Сербии в случае победы во втором туре на выборах в Молдавии.
"Он будет и с теми, и с теми. Поэтому для американцев нет смысла здесь идти на особо жесткие действия. Со своей радикальной поддержкой до нынешних пор Майи Санду они стали довольно непопулярными в Молдове. А им важно сохранять то минимальное доверие, которое может быть к США в нашей стране для того, чтобы они могли легитимизировать свои действия", - отметил Чуря.
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
Санду угрожает жителям Молдавии "катастрофой", заявили в парламенте
27 октября, 16:48
Полиция, прокуратура и Национальный антикоррупционный центр Молдавии последние месяцы регулярно проводят обыски по делу о возможном подкупе избирателей. В ночь после выборов президент Санду заявила, что правоохранительные органы якобы располагают "доказательствами" попыток подкупа избирателей преступными группировками. По ее словам, речь идет о 150-300 тысячах голосов. После первого тура голосования в полиции заявили, что через карты российского "Промсвязьбанка" (ПСБ) в республику якобы поступило 39 миллионов долларов для подкупа избирателей. По подозрению в электоральной коррупции задержаны несколько представителей оппозиционного блока "Победа".
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.
Молдавский оппозиционный политик, лидер партии Шор Илан Шор - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Выборы в Молдавии нельзя назвать демократическими, заявил Шор
21 октября, 13:22
 
В миреМолдавияСШАГрузияМайя СандуЭнтони БлинкенАлександр ВучичЕвросоюзПромсвязьбанкСНГПарламентские выборы в Грузии — 2024
 
 
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