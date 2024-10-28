https://ria.ru/20241028/ssha-1980520577.html

Эксперт объяснил, почему США не призвали расследовать выборы в Молдавии

Эксперт объяснил, почему США не призвали расследовать выборы в Молдавии - РИА Новости, 28.10.2024

Эксперт объяснил, почему США не призвали расследовать выборы в Молдавии

США не призвали расследовать факты фальсификации президентских выборов в Молдавии, поскольку хотят сохранить хотя бы видимость демократичности, считает... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T15:44

2024-10-28T15:44

2024-10-28T15:44

в мире

молдавия

сша

грузия

майя санду

энтони блинкен

александр вучич

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:96:3072:1823_1920x0_80_0_0_75a66f2d1fbd96e8a9b119ca8f42ea5a.jpg

КИШИНЕВ, 28 окт - РИА Новости. США не призвали расследовать факты фальсификации президентских выборов в Молдавии, поскольку хотят сохранить хотя бы видимость демократичности, считает политический аналитик Корнелий Чуря. Ранее глава госдепа США Энтони Блинкен призвал расследовать возможные нарушения на парламентских выборах в Грузии. В то же время, как отмечал Блинкен, международные и местные наблюдатели признали, что выборы в Грузии в целом прошли в соответствии с нормами. В случае с Молдавией, в которой 20 октября состоялся первый тур выборов президента и референдум о евроинтеграции и разразился скандал с подкупами избирателей, США не стали прибегать к подобным призывам. "Мне кажется, идти против как минимум 50% населения и требовать того, чтобы расследовались фальсификации, а их, скорее всего, не было со стороны оппозиции, то это означает ставить себя против как минимум половины населения страны. Этого американцы не хотят, желая сохранить хотя бы видимость демократичности", - сказал РИА Новости Чуря. Он отметил, что ситуации с Грузией и Молдавией в США рассматриваются по-разному. "Дело в том, что в Грузии американцы теряют контроль над ситуацией и в принципе, исходя из их технологии, могут рассматривать даже вариант "майдана", то есть жестких протестных действий в Тбилиси. В случае с Кишиневом даже изменение президента не означает уменьшение влияния США над Молдовой. Поэтому здесь американцы пытаются действовать более дипломатично, элегантно", - пояснил эксперт. По словам аналитика, экс-генпрокурор Александр Стояногло может стать президентом по типу Александра Вучича в Сербии в случае победы во втором туре на выборах в Молдавии. "Он будет и с теми, и с теми. Поэтому для американцев нет смысла здесь идти на особо жесткие действия. Со своей радикальной поддержкой до нынешних пор Майи Санду они стали довольно непопулярными в Молдове. А им важно сохранять то минимальное доверие, которое может быть к США в нашей стране для того, чтобы они могли легитимизировать свои действия", - отметил Чуря. Полиция, прокуратура и Национальный антикоррупционный центр Молдавии последние месяцы регулярно проводят обыски по делу о возможном подкупе избирателей. В ночь после выборов президент Санду заявила, что правоохранительные органы якобы располагают "доказательствами" попыток подкупа избирателей преступными группировками. По ее словам, речь идет о 150-300 тысячах голосов. После первого тура голосования в полиции заявили, что через карты российского "Промсвязьбанка" (ПСБ) в республику якобы поступило 39 миллионов долларов для подкупа избирателей. По подозрению в электоральной коррупции задержаны несколько представителей оппозиционного блока "Победа". Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.

https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979122601.html

https://ria.ru/20241027/sandu-1980369447.html

https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979107117.html

молдавия

сша

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, сша, грузия, майя санду, энтони блинкен, александр вучич, евросоюз, промсвязьбанк, снг, парламентские выборы в грузии — 2024