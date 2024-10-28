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"Тикающая бомба". Стало известно, с чем столкнется победитель выборов в США - РИА Новости, 28.10.2024
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03:10 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/ssha-1980420623.html
"Тикающая бомба". Стало известно, с чем столкнется победитель выборов в США
"Тикающая бомба". Стало известно, с чем столкнется победитель выборов в США - РИА Новости, 28.10.2024
"Тикающая бомба". Стало известно, с чем столкнется победитель выборов в США
Победитель на американских выборах сразу же столкнется с "тикающей фискальной бомбой" — колоссальным федеральным долгом США, при этом у обоих кандидатов нет... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T03:10
2024-10-28T03:10
сша
дональд трамп
джо байден
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Победитель на американских выборах сразу же столкнется с "тикающей фискальной бомбой" — колоссальным федеральным долгом США, при этом у обоих кандидатов нет плана по его сокращению, пишет UnHerd."Во время недавней смены Дональда Трампа в McDonalds в меню не было бургера стоимостью 35 триллионов долларов, но именно этим блюдом будут лакомиться Соединенные Штаты независимо от того, кто станет президентом в январе", — говорится в материале.Автор напоминает, что всего за пять лет долг Штатов вырос на 12 триллионов долларов, а с 2007 года он взлетел с 34% до 95% ВВП. Повышение процентных ставок уже привело к взрывному росту процентных платежей по госдолгу, и на его обслуживание вскоре страна будет тратить больше, чем на оборону. Таким образом, приоритетные расходы государства попадут под угрозу, что серьезно скажется на внутренней и международной политике.UnHerd отмечает, что в 2025 году в США истекает срок действия многих налоговых льгот, введенных Трампом, что немедленно поставит любого из победителей на выборах перед "тикающей фискальной бомбой замедленного действия". Но ни у Трампа, ни у Харрис нет четкой стратегии по борьбе с проблемой, пишет автор.За время президентства Джо Байдена государственный долг США вырос до беспрецедентного уровня более чем 34,4 триллиона долларов с 28 триллионов в 2021 году, когда политик занял пост главы государства.
https://ria.ru/20241027/zakharova-1980368361.html
https://ria.ru/20241017/kharris-1978426362.html
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сша, дональд трамп, джо байден
США, Дональд Трамп, Джо Байден
"Тикающая бомба". Стало известно, с чем столкнется победитель выборов в США

UnHerd: у Харрис и Трампа нет плана по борьбе с госдолгом США

© AP Photo / Alex BrandonПредвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа
Предвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Предвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Победитель на американских выборах сразу же столкнется с "тикающей фискальной бомбой" — колоссальным федеральным долгом США, при этом у обоих кандидатов нет плана по его сокращению, пишет UnHerd.
«
"Во время недавней смены Дональда Трампа в McDonalds в меню не было бургера стоимостью 35 триллионов долларов, но именно этим блюдом будут лакомиться Соединенные Штаты независимо от того, кто станет президентом в январе", — говорится в материале.
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Автор напоминает, что всего за пять лет долг Штатов вырос на 12 триллионов долларов, а с 2007 года он взлетел с 34% до 95% ВВП. Повышение процентных ставок уже привело к взрывному росту процентных платежей по госдолгу, и на его обслуживание вскоре страна будет тратить больше, чем на оборону. Таким образом, приоритетные расходы государства попадут под угрозу, что серьезно скажется на внутренней и международной политике.

UnHerd отмечает, что в 2025 году в США истекает срок действия многих налоговых льгот, введенных Трампом, что немедленно поставит любого из победителей на выборах перед "тикающей фискальной бомбой замедленного действия". Но ни у Трампа, ни у Харрис нет четкой стратегии по борьбе с проблемой, пишет автор.

За время президентства Джо Байдена государственный долг США вырос до беспрецедентного уровня более чем 34,4 триллиона долларов с 28 триллионов в 2021 году, когда политик занял пост главы государства.
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