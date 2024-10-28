"Тикающая бомба". Стало известно, с чем столкнется победитель выборов в США
UnHerd: у Харрис и Трампа нет плана по борьбе с госдолгом США
© AP Photo / Alex BrandonПредвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа
© AP Photo / Alex Brandon
Предвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Победитель на американских выборах сразу же столкнется с "тикающей фискальной бомбой" — колоссальным федеральным долгом США, при этом у обоих кандидатов нет плана по его сокращению, пишет UnHerd.
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"Во время недавней смены Дональда Трампа в McDonalds в меню не было бургера стоимостью 35 триллионов долларов, но именно этим блюдом будут лакомиться Соединенные Штаты независимо от того, кто станет президентом в январе", — говорится в материале.
Автор напоминает, что всего за пять лет долг Штатов вырос на 12 триллионов долларов, а с 2007 года он взлетел с 34% до 95% ВВП. Повышение процентных ставок уже привело к взрывному росту процентных платежей по госдолгу, и на его обслуживание вскоре страна будет тратить больше, чем на оборону. Таким образом, приоритетные расходы государства попадут под угрозу, что серьезно скажется на внутренней и международной политике.
UnHerd отмечает, что в 2025 году в США истекает срок действия многих налоговых льгот, введенных Трампом, что немедленно поставит любого из победителей на выборах перед "тикающей фискальной бомбой замедленного действия". Но ни у Трампа, ни у Харрис нет четкой стратегии по борьбе с проблемой, пишет автор.
За время президентства Джо Байдена государственный долг США вырос до беспрецедентного уровня более чем 34,4 триллиона долларов с 28 триллионов в 2021 году, когда политик занял пост главы государства.
UnHerd отмечает, что в 2025 году в США истекает срок действия многих налоговых льгот, введенных Трампом, что немедленно поставит любого из победителей на выборах перед "тикающей фискальной бомбой замедленного действия". Но ни у Трампа, ни у Харрис нет четкой стратегии по борьбе с проблемой, пишет автор.
За время президентства Джо Байдена государственный долг США вырос до беспрецедентного уровня более чем 34,4 триллиона долларов с 28 триллионов в 2021 году, когда политик занял пост главы государства.