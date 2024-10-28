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До Земли долетело облако солнечной плазмы - РИА Новости, 28.10.2024
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13:04 28.10.2024 (обновлено: 15:51 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/solntse-1980485863.html
До Земли долетело облако солнечной плазмы
До Земли долетело облако солнечной плазмы - РИА Новости, 28.10.2024
До Земли долетело облако солнечной плазмы
Облако солнечной плазмы достигло Земли, магнитная буря может начаться в ближайшее время, сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T13:04
2024-10-28T15:51
космос - риа наука
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Облако солнечной плазмы достигло Земли, магнитная буря может начаться в ближайшее время, сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН. "До Земли с утра долетело второе "обещанное" облако плазмы. Фронт выброса был довольно резким, и по этой причине момент прихода оказался измерен довольно точно — около 7:15 по московскому времени. Вещество пришло почти точно по прогнозу с погрешностью менее часа", — говорится в сообщении. По информации ученых, воздействие от облака плазмы сильное, несмотря на то что удар идет "краем". "Тем не менее вряд ли этой "прочности" хватит на весь день, так что, скорее всего, через некоторое время о буре объявим. Вероятности полярных сияний в европейской части сегодня вечером почти ноль", — сообщили в лаборатории. Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые, в свою очередь, становятся причиной сбоев в работе энергосистем, а также влияют на пути миграции птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Также повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.
https://ria.ru/20241028/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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космос - риа наука, земля, российская академия наук
Космос - РИА Наука, Земля, Российская академия наук
До Земли долетело облако солнечной плазмы

До Земли долетело облако солнечной плазмы, магнитной бури пока нет

© AP PhotoВспышка на солнце
Вспышка на солнце - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© AP Photo
Вспышка на солнце. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Облако солнечной плазмы достигло Земли, магнитная буря может начаться в ближайшее время, сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.
"До Земли с утра долетело второе "обещанное" облако плазмы. Фронт выброса был довольно резким, и по этой причине момент прихода оказался измерен довольно точно — около 7:15 по московскому времени. Вещество пришло почти точно по прогнозу с погрешностью менее часа", — говорится в сообщении.
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По информации ученых, воздействие от облака плазмы сильное, несмотря на то что удар идет "краем".
"Тем не менее вряд ли этой "прочности" хватит на весь день, так что, скорее всего, через некоторое время о буре объявим. Вероятности полярных сияний в европейской части сегодня вечером почти ноль", — сообщили в лаборатории.
Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые, в свою очередь, становятся причиной сбоев в работе энергосистем, а также влияют на пути миграции птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Также повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.
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