https://ria.ru/20241028/solntse-1980485863.html

До Земли долетело облако солнечной плазмы

До Земли долетело облако солнечной плазмы - РИА Новости, 28.10.2024

До Земли долетело облако солнечной плазмы

Облако солнечной плазмы достигло Земли, магнитная буря может начаться в ближайшее время, сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T13:04

2024-10-28T13:04

2024-10-28T15:51

космос - риа наука

земля

российская академия наук

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Облако солнечной плазмы достигло Земли, магнитная буря может начаться в ближайшее время, сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН. "До Земли с утра долетело второе "обещанное" облако плазмы. Фронт выброса был довольно резким, и по этой причине момент прихода оказался измерен довольно точно — около 7:15 по московскому времени. Вещество пришло почти точно по прогнозу с погрешностью менее часа", — говорится в сообщении. По информации ученых, воздействие от облака плазмы сильное, несмотря на то что удар идет "краем". "Тем не менее вряд ли этой "прочности" хватит на весь день, так что, скорее всего, через некоторое время о буре объявим. Вероятности полярных сияний в европейской части сегодня вечером почти ноль", — сообщили в лаборатории. Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые, в свою очередь, становятся причиной сбоев в работе энергосистем, а также влияют на пути миграции птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Также повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.

https://ria.ru/20241028/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

https://ria.ru/20241003/buri-1976222602.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, земля, российская академия наук