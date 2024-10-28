Заместителя экс-мэра Сочи Романец разыскивают за превышение полномочий
Заместителя экс-мэра Сочи Ирина Романец разыскивается за превышение полномочий
© Фото : Фото предоставлено пресс-службой олимпийского департамента Администрации г.СочиИрина Романец
© Фото : Фото предоставлено пресс-службой олимпийского департамента Администрации г.Сочи
Ирина Романец. Архивное фото
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СОЧИ 28 окт – РИА Новости. Заместитель бывшего мэра Сочи Ирина Романец разыскивается за превышение должностных полномочий, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Согласно данным ориентировки, которая была предоставлена агентству краевым МВД, Романец подозревается в превышении должностных полномочий - п "В", ч.3, ст. 286 УК РФ. Чиновницу разыскивают с 19 июля текущего года.
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"Да, информация подтверждается", - сказали агентству в краевом главке МВД, отвечая на вопрос, действительно ли Ирина Романец, находится в розыске.
Согласно открытым источникам, Романец покинула пост вице-мэра Сочи в январе 2019 года, по собственному желанию. В сочинской администрации она проработала около 10 лет в команде бывшего мэра города Анатолия Пахомова. Романец занималась вопросами образования, культуры, семьи и детства, а также социальной и молодежной политики. Осенью 2019 года Романец руководила в мэрии Ялты, а в конце 2020 года стала директором департамента внутренней политики администрации Краснодара. В феврале 2021 года она с этой должности ушла, а в марте стала главой департамента культуры Севастополя.
По данным некоторых СМИ, до увольнения в кабинете чиновницы якобы провели обыски, но обвинений не предъявили.
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