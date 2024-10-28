Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге бродячие собаки напали на 12-летнего мальчика - РИА Новости, 28.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:34 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/sobaki-1980449667.html
В Петербурге бродячие собаки напали на 12-летнего мальчика
В Петербурге бродячие собаки напали на 12-летнего мальчика - РИА Новости, 28.10.2024
В Петербурге бродячие собаки напали на 12-летнего мальчика
Бродячие собаки напали на 12-летнего мальчика в Санкт-Петербурге, ребенок госпитализирован, сообщает городское ГСУСК РФ. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T10:34
2024-10-28T10:34
происшествия
россия
санкт-петербург
приморский район
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866992502_0:342:3032:2048_1920x0_80_0_0_b8819b056ed05c1cd8da3d0ce4a51606.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт - РИА Новости. Бродячие собаки напали на 12-летнего мальчика в Санкт-Петербурге, ребенок госпитализирован, сообщает городское ГСУСК РФ. По данным следствия, 27 октября 12-летний мальчик со следами укусов был доставлен в больницу из заброшенного здания на улице Мебельной. По предварительным данным, на него напали бродячие собаки. Потерпевшему оказали медицинскую помощь. "Следственным отделом по Приморскому району Главного следственного управления СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении ведомства. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20241024/beshenstvo-1979696675.html
россия
санкт-петербург
приморский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866992502_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_78052c725f7f0488959287c832c060dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, санкт-петербург, приморский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Приморский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге бродячие собаки напали на 12-летнего мальчика

В Петербурге бродячие собаки напали на 12-летнего мальчика, он госпитализирован

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкБродячие собаки
Бродячие собаки - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Бродячие собаки. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт - РИА Новости. Бродячие собаки напали на 12-летнего мальчика в Санкт-Петербурге, ребенок госпитализирован, сообщает городское ГСУСК РФ.
По данным следствия, 27 октября 12-летний мальчик со следами укусов был доставлен в больницу из заброшенного здания на улице Мебельной. По предварительным данным, на него напали бродячие собаки. Потерпевшему оказали медицинскую помощь.
«
"Следственным отделом по Приморскому району Главного следственного управления СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении ведомства.
Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Злая собака - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
В Люблино ввели карантин из-за случая заражения бешенством
24 октября, 01:11
 
ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургПриморский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала