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В Петербурге бродячие собаки напали на 12-летнего мальчика
В Петербурге бродячие собаки напали на 12-летнего мальчика - РИА Новости, 28.10.2024
В Петербурге бродячие собаки напали на 12-летнего мальчика
Бродячие собаки напали на 12-летнего мальчика в Санкт-Петербурге, ребенок госпитализирован, сообщает городское ГСУСК РФ. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T10:34
2024-10-28T10:34
2024-10-28T10:34
происшествия
россия
санкт-петербург
приморский район
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт - РИА Новости. Бродячие собаки напали на 12-летнего мальчика в Санкт-Петербурге, ребенок госпитализирован, сообщает городское ГСУСК РФ. По данным следствия, 27 октября 12-летний мальчик со следами укусов был доставлен в больницу из заброшенного здания на улице Мебельной. По предварительным данным, на него напали бродячие собаки. Потерпевшему оказали медицинскую помощь. "Следственным отделом по Приморскому району Главного следственного управления СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении ведомства. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, санкт-петербург, приморский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Приморский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге бродячие собаки напали на 12-летнего мальчика
В Петербурге бродячие собаки напали на 12-летнего мальчика, он госпитализирован